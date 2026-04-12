Gol McTominay menyelamatkan Napoli di kandang Parma, sementara mantan bintang Man Utd itu tak mau menyerah dalam perburuan gelar Serie A
Napoli terkejut dengan awal yang gemilang
Tim asuhan Antonio Conte tiba di Stadio Ennio Tardini dengan membawa rekor lima kemenangan beruntun, namun mereka langsung dikejutkan tak lama setelah peluit pertama dibunyikan.
Hanya butuh 33 detik bagi tuan rumah untuk memimpin, saat Gabriel Strefezza menyambar umpan sundulan dari Nesta Elphege dan melepaskan tendangan akurat yang melewati Vanja Milinkovic-Savic melalui tiang jauh.
Gol cepat tersebut membangkitkan semangat Parma, yang dengan permainan fisiknya - dipimpin oleh Elphege yang menakutkan - menimbulkan masalah besar bagi barisan pertahanan Napoli.
McTominay datang menyelamatkan
Meskipun awalnya berjalan buruk, Napoli akhirnya mulai menemukan ritme permainan seiring para bintang andalan mereka mulai menunjukkan pengaruhnya. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-60 ketika Rasmus Hojlund berperan sebagai pemberi umpan, yang disambut oleh McTominay dengan tendangan ke sudut bawah gawang untuk mencetak gol ke-12-nya dalam musim yang kembali mengesankan.
Memasuki menit-menit akhir, pertandingan berlangsung sangat seru, dengan kedua tim berusaha mencari gol penentu kemenangan. Alisson Santos hampir mencetak gol dua kali untuk Parma, namun tendangannya meleset tipis sebelum digagalkan oleh Suzuki pada masa tambahan waktu. Di sisi lain, Milinkovic-Savic harus melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan upaya Mandela Keita, memastikan Napoli meninggalkan Emilia-Romagna dengan membawa pulang satu poin dan mempertahankan posisi mereka di dua besar.
Persaingan perebutan Scudetto belum berakhir
Hasil ini membuat Napoli tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Inter, selisih yang berpotensi melebar menjadi sembilan poin jika Nerazzurri memenangkan pertandingan tunda mereka melawan Como.
Namun, McTominay tetap optimis mengenai peluang timnya untuk mempertahankan gelar Scudetto. Berbicara setelah peluit akhir, pemain internasional Skotlandia itu menegaskan bahwa skuad belum siap menyerah begitu saja.
“Jelas, kami tahu tidak ada yang pernah berakhir dan penting untuk terus berjuang,” kata McTominay kepada DAZN Italia. “Hari ini adalah pertandingan yang sangat sulit, kami juga memiliki peluang melalui Elmas dan Hojlund. Inilah sepak bola, Anda akan mendapatkan hasil yang tidak Anda sukai dan ini adalah salah satunya. Kami harus memainkan enam pertandingan berikutnya dengan performa terbaik dan berusaha meraih poin maksimal.”
Tidak ada alasan, meski dilanda krisis cedera
Conte harus menghadapi masa-masa sulit karena beberapa pemain kunci absen, tetapi McTominay dengan cepat menepis anggapan bahwa daftar cedera klub dijadikan alasan atas performa tim.
Dia mengakui bahwa meskipun absennya para pemain telah menjadi faktor sepanjang musim, tim harus bertanggung jawab atas penampilan mereka di lapangan selama periode krusial ini.
“Wawancara setelah pertandingan bisa emosional, Anda mengatakan hal-hal yang benar, dan memang benar kami mengalami banyak cedera, banyak pertandingan di mana kami kehilangan pemain. Inilah kuncinya, dengan semua kompetisi tersebut, Anda membutuhkan pemain yang tersedia, yang sebenarnya tidak kami miliki,” tambahnya.