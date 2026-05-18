Gol Manchester United seharusnya tidak disahkan karena Bryan Mbeumo melakukan handball, sementara Ketua PGMOL Howard Webb meminta maaf kepada Nottingham Forest
Webb mengakui adanya kesalahan wasit
Sebagai langkah langsung untuk menanggapi dampak dari pertandingan hari Minggu, Webb menghubungi pejabat Nottingham Forest pada hari Senin untuk mengakui bahwa telah terjadi kesalahan, demikian dilaporkan The Telegraph.
Ketua PGMOL mengakui bahwa wasit Michael Salisbury dan tim ofisial salah dalam mengesahkan gol tersebut, meskipun ada pelanggaran yang jelas oleh Mbeumo sebelum bola mencapai Cunha.
Kontroversi ini bermula dari momen ketika Mbeumo tampak menggunakan lengan kanannya untuk mengontrol bola, memberikan keuntungan krusial yang berujung pada gol tersebut. Meskipun telah ditinjau oleh petugas VAR Peter Bankes, gol tersebut secara mengejutkan tetap disahkan, memicu kemarahan dari bangku cadangan Forest dan para pakar sepak bola.
Manajer Nottingham Forest mendesak agar aturan diperjelas
Pelatih kepala Nottingham Forest, Vitor Pereira, tampak sangat marah setelah kekalahan 3-2 tersebut dan menghabiskan sesi wawancara pasca-pertandingannya dengan menuntut diadakannya pertemuan tingkat tinggi untuk membahas penerapan peraturan permainan.
"Bagi saya, itu handball, sangat jelas. Sangat disayangkan gol itu tidak dianulir. Bagi saya, keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan," kata Pereira. "Inilah keraguan yang kami miliki saat ini di Liga Premier terkait keputusan akhir. Dengan handball, kami tidak tahu kapan itu handball atau bukan."
Neville dan Shearer mengecam keputusan tersebut
Penjurian di Old Trafford menuai kecaman tajam dari para komentator ternama yang terkejut karena intervensi VAR tidak membatalkan gol tersebut. Mantan kapten Manchester United, Gary Neville, sangat vokal di Sky Sports, menyebut keputusan itu sebagai "sangat mengejutkan" dan menyatakan bahwa ia akan "marah besar jika gol itu disahkan."
Alan Shearer menggemakan pendapat tersebut, menyebut insiden itu sebagai "memalukan," seiring dengan semakin kuatnya konsensus bahwa Forest telah dihukum secara tidak adil.
Meskipun Pusat Pertandingan Liga Premier awalnya menyatakan bahwa handball tersebut "tidak disengaja," permintaan maaf Webb selanjutnya menegaskan bahwa interpretasi teknis yang digunakan pada hari itu tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk keputusan penting di level teratas.
Dampak keuangan bagi Hutan
Kehilangan poin di Old Trafford berpotensi menimbulkan dampak finansial yang signifikan bagi Forest. Pembayaran insentif Liga Premier didistribusikan berdasarkan peringkat akhir liga, dan selisih satu atau dua peringkat saja dapat bernilai jutaan poundsterling bagi pendapatan klub.
Klub ini telah menjadi korban beberapa keputusan wasit yang dipertanyakan sejak kembali ke level elit pada 2022, dan permintaan maaf terbaru ini tidak akan banyak membantu meredakan kekecewaan karena gagal meraih hasil positif melawan United. Tim asuhan Pereira kini akan berusaha mengalihkan kemarahan tersebut ke pertandingan terakhir musim ini saat menjamu Bournemouth pada Minggu sore.