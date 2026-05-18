Gol Manchester United seharusnya tidak disahkan karena Bryan Mbeumo melakukan handball, sementara Ketua PGMOL Howard Webb meminta maaf kepada Nottingham Forest

Sebagai langkah langsung untuk menanggapi dampak dari pertandingan hari Minggu, Webb menghubungi pejabat Nottingham Forest pada hari Senin untuk mengakui bahwa telah terjadi kesalahan, demikian dilaporkan The Telegraph.

Ketua PGMOL mengakui bahwa wasit Michael Salisbury dan tim ofisial salah dalam mengesahkan gol tersebut, meskipun ada pelanggaran yang jelas oleh Mbeumo sebelum bola mencapai Cunha.

Kontroversi ini bermula dari momen ketika Mbeumo tampak menggunakan lengan kanannya untuk mengontrol bola, memberikan keuntungan krusial yang berujung pada gol tersebut. Meskipun telah ditinjau oleh petugas VAR Peter Bankes, gol tersebut secara mengejutkan tetap disahkan, memicu kemarahan dari bangku cadangan Forest dan para pakar sepak bola.