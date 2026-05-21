Di hadapan CEO VW Oliver Blume, The Wolves hanya mampu bermain imbang 0-0 dalam laga leg pertama babak play-off melawan SC Paderborn, tim peringkat ketiga Liga 2, pada Kamis malam, dan kini harus menanti hasil pertandingan terakhir musim yang diwarnai krisis ini untuk memastikan kelangsungan mereka di liga.
Gol kilat di laga penentuan yang menegangkan! VfL Wolfsburg semakin mendekati degradasi dari Bundesliga
Keputusan mengenai promosi dan degradasi akan ditentukan pada hari Senin setelah Hari Pentakosta; Wolfsburg harus bertandang ke Ostwestfalen untuk leg kedua dengan beban yang berat. Di lini serang, The Wolves kekurangan ide dan daya gedor. Paderborn, berkat penampilan yang sangat solid terutama di lini pertahanan serta keunggulan sebagai tuan rumah, kini dapat berharap untuk kembali ke Bundesliga setelah enam tahun. Jonah Sticker akan absen di leg kedua setelah menerima kartu kuning-merah (90+4).
Wolfsburg, yang telah menjadi bagian tetap Bundesliga sejak promosi pada 1997, sebelumnya pernah berhasil mempertahankan statusnya di liga melalui babak play-off. Dalam partisipasi sebelumnya, mereka berhasil menghalangi promosi Eintracht Braunschweig (2017) dan Holstein Kiel (2018). Rekor secara umum juga menguntungkan tim Bundesliga: Sejak musim 2008/09, babak degradasi kembali diadakan, dan hanya tiga kali tim dari divisi kedua yang berhasil menang.
SCP berhasil naik ke kasta tertinggi pada 2014 dan 2019 - masing-masing sebagai tim yang promosi langsung. Namun, Paderborn kembali terdegradasi setelah hanya satu musim. Pelatih Ralf Kettemann sebelumnya menyebut kemungkinan kembalinya ke Bundesliga sebagai "kesempatan sekali seumur hidup". Ia mengatakan bahwa tim bisa "menang jauh lebih banyak daripada kalah."
VfL Wolfsburg kurang agresif — Biblija menyia-nyiakan peluang emas
Tekanan yang lebih besar jelas ada pada VfL, yang pada awal musim bermimpi lolos ke kompetisi Eropa namun kemudian terjerumus ke zona degradasi. Meskipun demikian, ketidakpastian tidak terlihat pada Wolfsburg di menit-menit awal. Namun, VfL juga mengalami masalah besar dalam mengatur permainan. Tekanan awal Paderborn berhasil, tim Bundesliga ini sering kali terpaksa membangun serangan kembali melalui barisan pertahanan. Umpan-umpan panjang berhasil dihalau dengan aman oleh pertahanan Paderborn yang kokoh.
SCP mempertahankan tekanan awalnya - dan mendapatkan peluang besar pertama: tendangan Santiago Castaneda dari jarak dekat berhasil dihalau oleh Jeanuel Belocian dan kiper Kamil Grabara dalam kerja sama yang sangat krusial (9.). Pertandingan berlangsung seimbang, namun kurang memiliki momen-momen penting. Denis Vavro (23') melepaskan tembakan dari jarak jauh yang melebar. Adam Daghim (32') gagal mencetak gol dari sudut sempit karena digagalkan oleh kiper SCP, Dennis Seimen. Wolfsburg kurang memaksimalkan keunggulan kualitas individu mereka. Paderborn menunggu peluang untuk melakukan serangan balik.
Bahkan setelah jeda, Wolfsburg kesulitan untuk menembus sepertiga akhir lapangan dengan berbahaya. Banyak pelanggaran kecil dan kesalahan koordinasi mengganggu alur permainan. Pengatur serangan VfL, Christian Eriksen, berusaha keras untuk membuat perbedaan. Namun, pemain asal Denmark itu pun tidak memiliki momen-momen brilian. Tendangan bebas Eriksen berhasil ditepis dengan mantap oleh Seimen (67). Filip Bilbija dari Paderborn (84) membuang peluang besar untuk mencetak gol 1-0.