Gol kilat di laga penentuan yang menegangkan! VfL Wolfsburg semakin mendekati degradasi dari Bundesliga

Keputusan mengenai promosi dan degradasi akan ditentukan pada hari Senin setelah Hari Pentakosta; Wolfsburg harus bertandang ke Ostwestfalen untuk leg kedua dengan beban yang berat. Di lini serang, The Wolves kekurangan ide dan daya gedor. Paderborn, berkat penampilan yang sangat solid terutama di lini pertahanan serta keunggulan sebagai tuan rumah, kini dapat berharap untuk kembali ke Bundesliga setelah enam tahun. Jonah Sticker akan absen di leg kedua setelah menerima kartu kuning-merah (90+4).

Wolfsburg, yang telah menjadi bagian tetap Bundesliga sejak promosi pada 1997, sebelumnya pernah berhasil mempertahankan statusnya di liga melalui babak play-off. Dalam partisipasi sebelumnya, mereka berhasil menghalangi promosi Eintracht Braunschweig (2017) dan Holstein Kiel (2018). Rekor secara umum juga menguntungkan tim Bundesliga: Sejak musim 2008/09, babak degradasi kembali diadakan, dan hanya tiga kali tim dari divisi kedua yang berhasil menang.

SCP berhasil naik ke kasta tertinggi pada 2014 dan 2019 - masing-masing sebagai tim yang promosi langsung. Namun, Paderborn kembali terdegradasi setelah hanya satu musim. Pelatih Ralf Kettemann sebelumnya menyebut kemungkinan kembalinya ke Bundesliga sebagai "kesempatan sekali seumur hidup". Ia mengatakan bahwa tim bisa "menang jauh lebih banyak daripada kalah."