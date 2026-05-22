Goal.com
LiveTiket
EssenGetty Images
SID

Diterjemahkan oleh

Gol impian dan aksi suporter yang luar biasa! Rot-Weiss Essen mengetuk pintu Liga 2 setelah "gol yang membentur tiang"

2. Bundesliga Qualification
RW Essen vs Greuther Fuerth
RW Essen
Greuther Fuerth

Rot-Weiss Essen telah membuka peluang untuk promosi ke Liga 2 dalam laga leg pertama babak play-off melawan Greuther Fürth. Aksi gila para pendukung RWE pun menjadi sorotan.

Berkat gol yang luar biasa, Rot-Weiss Essen kini semakin optimis untuk kembali ke 2. Bundesliga setelah hampir 20 tahun. Dalam leg pertama babak play-off melawan SpVgg Greuther Fürth, klub legendaris asal kawasan Ruhr ini menang 1-0 (0-0) dan akan bertandang ke Mittelfranken pada hari Selasa dengan posisi yang menjanjikan untuk leg kedua.

Torben Müsel (62.) mencetak gol untuk tim peringkat ketiga Liga 3, membuat Stadion Hafenstraße bergemuruh dengan tendangan bebasnya yang indah ke sudut gawang, dan semakin memperparah kekhawatiran degradasi bagi Fürth. The Kleeblatt harus berjuang keras dalam pertandingan kandang agar tidak terlempar kembali ke divisi ketiga untuk pertama kalinya sejak 1997.

  • Sementara itu, para pendukung RWE melakukan aksi yang tak terduga. Para ultras memamerkan tiang gawang yang tampaknya dicuri dari MSV Duisburg di tribun mereka sebelum pertandingan dimulai. Tiang aluminium itu dikelilingi oleh dua spanduk. "MSV: Mimpi Berakhir" dan "Tiang kalian ada di bagasi mobil kami," demikian tertulis di sana.

    Di tiang gawang itulah Rasim Bulic gagal mencetak gol saat berada dalam posisi bebas pada menit tambahan di pertandingan terakhir melawan Viktoria Köln, yang membuat Essen berhasil lolos ke babak play-off. 

    Sebuah kemenangan sudah cukup bagi MSV pada hari pertandingan terakhir, namun berkat tendangan yang meleset dari Bulic, Zebras tidak bisa melampaui hasil imbang, sementara RWE mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu melawan Ulm.

    • Iklan

  • Rot-Weiss Essen bersiap kembali ke Liga 2 setelah 14 tahun berkompetisi di level amatir

    Setelah melewati tahun-tahun sulit yang diwarnai degradasi, kebangkrutan, dan kegagalan di lapangan, Essen baru berhasil promosi ke Liga 3 pada tahun 2022; selama 14 tahun Essen tidak bermain di level sepak bola profesional. Tak heran jika euforia begitu besar di kalangan juara Jerman tahun 1955 ini, yang sempat mengalami penurunan performa di fase akhir liga. Namun, pada fase awal yang panas, Jannik Dehm dari Fürth melepaskan tembakan peringatan pertama yang membentur mistar gawang (menit ke-16).

    Itu tetap menjadi salah satu dari sedikit peluang dalam pertandingan yang sangat ketat, tetapi secara permainan tidak terlalu menonjol. Fürth, yang baru saja selamat dari degradasi ke peringkat ke-16 pada hari pertandingan terakhir liga kedua melawan Fortuna Düsseldorf (3:0), terlalu jarang mengancam. Essen lebih dekat dengan gol, dan setelah Kaito Mizuta (58.) nyaris gagal, Müsel tidak menyia-nyiakan peluang saat bola diam. Essen terus bermain agresif ke depan bahkan di fase akhir pertandingan.

2. Bundesliga Qualification
Greuther Fuerth crest
Greuther Fuerth
GFT
RW Essen crest
RW Essen
ESN