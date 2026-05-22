Gol impian dan aksi suporter yang luar biasa! Rot-Weiss Essen mengetuk pintu Liga 2 setelah "gol yang membentur tiang"

Sementara itu, para pendukung RWE melakukan aksi yang tak terduga. Para ultras memamerkan tiang gawang yang tampaknya dicuri dari MSV Duisburg di tribun mereka sebelum pertandingan dimulai. Tiang aluminium itu dikelilingi oleh dua spanduk. "MSV: Mimpi Berakhir" dan "Tiang kalian ada di bagasi mobil kami," demikian tertulis di sana.

Di tiang gawang itulah Rasim Bulic gagal mencetak gol saat berada dalam posisi bebas pada menit tambahan di pertandingan terakhir melawan Viktoria Köln, yang membuat Essen berhasil lolos ke babak play-off.

Sebuah kemenangan sudah cukup bagi MSV pada hari pertandingan terakhir, namun berkat tendangan yang meleset dari Bulic, Zebras tidak bisa melampaui hasil imbang, sementara RWE mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu melawan Ulm.