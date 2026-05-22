Gol impian dan aksi suporter yang luar biasa! Rot-Weiss Essen mengetuk pintu Liga 2 setelah "gol yang membentur tiang"

Berkat gol yang luar biasa, Rot-Weiss Essen kini semakin optimis untuk kembali ke 2. Bundesliga setelah hampir 20 tahun. Dalam leg pertama babak play-off melawan SpVgg Greuther Fürth, klub legendaris asal kawasan Ruhr ini menang 1-0 (0-0) dan akan bertandang ke Mittelfranken pada hari Selasa dengan posisi yang menjanjikan untuk leg kedua.
Torben Müsel (62.) mencetak gol untuk tim peringkat ketiga Liga 3, membuat Stadion Hafenstraße bergemuruh dengan tendangan bebasnya yang indah ke sudut gawang, dan semakin memperparah kekhawatiran degradasi bagi Fürth. The Kleeblatt harus berjuang keras dalam pertandingan kandang agar tidak terlempar kembali ke divisi ketiga untuk pertama kalinya sejak 1997.