Pada pertandingan ke-15 tim nasional Jerman di Piala Dunia atau Kejuaraan Eropa, momen itu akhirnya tiba: Sane akhirnya mencetak gol pertamanya di turnamen internasional besar melalui tendangan ke-15-nya, dan dengan demikian langsung menorehkan satu bab kecil dalam sejarah Piala Dunia Jerman.
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Gol bersejarah melawan Ekuador: Leroy Sané menorehkan sejarah Jerman di Piala Dunia dan mematahkan kutukan yang dialaminya sendiri
Saat ia mencetak gol yang membawa Jerman unggul atas Ekuador berkat umpan dari Florian Wirtz dan dalam situasi yang sangat kontroversial (tendangan tinggi Aleksandar Pavlovic seharusnya dianulir), pertandingan baru berjalan 110 detik.
Dengan demikian, Sane mencetak gol tercepat kedua dalam sejarah Piala Dunia Jerman. Menurut penyedia data Opta, hanya Ernst Lehner yang lebih cepat lagi pada Piala Dunia 1934. Dalam kemenangan 3-2 atas Austria pada pertandingan perebutan tempat ketiga, gol tersebut tercipta pada menit pertama.
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Leroy Sane menjadi secercah harapan saat melawan Ekuador
Secara umum, setelah dua pertandingan yang kurang memuaskan melawan Curaçao dan Pantai Gading, Sane menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam penampilan tim DFB yang secara keseluruhan cukup mengkhawatirkan saat menghadapi tim Amerika Selatan pada laga penutup babak penyisihan grup. Jerman akhirnya dengan ceroboh membuang keunggulan awal yang dicetak Sane dan kalah 1-2 pada pertandingan penutup babak penyisihan grup.
Setelah itu, Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann dan beberapa pemain memberikan analisis yang saling bertentangan mengenai pertandingan tersebut dengan cara yang cukup mencolok. Sementara Nagelsmann menepis anggapan bahwa mungkin ada masalah motivasi di kalangan para pemain mengingat posisi juara grup sudah pasti, Deniz Undav dan Joshua Kimmich justru mengatakan hal yang sebaliknya.
“Saya merasa mereka lebih menginginkannya daripada kami,” kata Undav. Kimmich “pasti” setuju dengannya. “Itulah yang paling membuat saya kesal,” kata sang kapten sambil menyoroti kurangnya emosi dan tekad tim DFB: “Hal itu tidak boleh terjadi pada kami, terlepas dari situasi apa pun.”
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Jerman kemungkinan akan menghadapi Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia
Terlepas dari semua itu, tim nasional Jerman akan melanjutkan perjalanan mereka di babak 16 besar pada Senin malam (Waktu Eropa Tengah). Lawan mereka kemungkinan besar adalah Paraguay. Hal ini dihitung oleh platform "Football meets Data" dengan probabilitas 99 persen.
Tim asal Amerika Selatan ini menempati posisi ketiga di Grup D di belakang Amerika Serikat dan Australia, dan berdasarkan data per Jumat pagi waktu Jerman, dengan empat poin serta selisih gol 2:4, mereka hampir pasti termasuk di antara delapan tim peringkat ketiga terbaik.