Secara umum, setelah dua pertandingan yang kurang memuaskan melawan Curaçao dan Pantai Gading, Sane menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam penampilan tim DFB yang secara keseluruhan cukup mengkhawatirkan saat menghadapi tim Amerika Selatan pada laga penutup babak penyisihan grup. Jerman akhirnya dengan ceroboh membuang keunggulan awal yang dicetak Sane dan kalah 1-2 pada pertandingan penutup babak penyisihan grup.

Setelah itu, Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann dan beberapa pemain memberikan analisis yang saling bertentangan mengenai pertandingan tersebut dengan cara yang cukup mencolok. Sementara Nagelsmann menepis anggapan bahwa mungkin ada masalah motivasi di kalangan para pemain mengingat posisi juara grup sudah pasti, Deniz Undav dan Joshua Kimmich justru mengatakan hal yang sebaliknya.

“Saya merasa mereka lebih menginginkannya daripada kami,” kata Undav. Kimmich “pasti” setuju dengannya. “Itulah yang paling membuat saya kesal,” kata sang kapten sambil menyoroti kurangnya emosi dan tekad tim DFB: “Hal itu tidak boleh terjadi pada kami, terlepas dari situasi apa pun.”