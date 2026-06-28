AFP
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Gol atau assist: Apa yang paling membanggakan bagi Jude Bellingham saat ‘Galactico’ Real Madrid ini menjadi bintang utama dalam kemenangan krusial Inggris atas Panama di Piala Dunia?
Bintang ‘Galactico’ Real Madrid kembali menunjukkan performa gemilang
Bellingham sekali lagi menjadi pemain yang paling menonjol bagi negaranya, menunjukkan ketenangan dan kualitas yang membuatnya dijuluki sebagai satu-satunya pemain Inggris yang benar-benar tampil sesuai ekspektasi. Setelah babak pertama yang penuh kesabaran, pemain berusia 22 tahun ini memecah kebuntuan dengan penyelesaian cerdas dari tendangan sudut, sebelum memberikan umpan silang yang sangat akurat untuk gol kedua Inggris. Terlepas dari kesuksesannya secara individu, Bellingham menegaskan bahwa kemajuan kolektif tim adalah prioritas saat mereka bertolak ke Atlanta untuk babak 32 besar melawan Republik Demokratik Kongo.
"Tugas pertama telah tercapai," kata Bellingham. "Kami datang ke sini untuk melakukannya secara bertahap. Kami melewati pertandingan prakamp dengan sangat baik dan kini kami telah mencapai tujuan pertama, yaitu lolos dari fase grup dan menjadi juara grup. Kami harus berusaha meningkatkan performa di setiap pertandingan dan itu tergantung pada kami untuk melakukannya."
- AFP
Riwayat bantuan untuk Kane
Meskipun gol pembukanya menambah jumlah golnya di turnamen ini menjadi dua, Bellingham mengakui bahwa ia lebih puas karena berhasil memberikan umpan kepada Harry Kane. Umpan tersebut memungkinkan striker Bayern Munich itu secara resmi melampaui Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris di Piala Dunia. Sundulan akurat Kane itu merupakan gol ke-11-nya di panggung dunia, yang membawanya masuk ke jajaran ikon global elit.
"Umpan tersebut [yang paling membuat saya senang]," ungkap Bellingham. "Itu adalah kombinasi permainan yang bagus, dan bisa memberikan umpan kepada Harry yang terus meningkatkan permainannya sungguh luar biasa. Semua itu pantas dia dapatkan. Anda bisa melihat usaha yang dia lakukan sebagai kapten dan bagaimana dia memimpin kami. Kualitasnya berbicara sendiri — dia yang terbaik."
Menemukan semangat baru di New Jersey
Inggris terpaksa melewati babak pertama yang monoton melawan tim Panama yang tangguh, yang bermain bertahan dalam dan membuat pasukan Tuchel frustrasi. Namun, pesan yang disampaikan saat jeda babak pertama adalah ketekunan yang tenang. Bellingham mencatat bahwa tidak ada kepanikan di ruang ganti, karena para pemain menyadari bahwa mereka hanya perlu meningkatkan intensitas sedikit untuk memecah kebuntuan.
“[Saat jeda, dia berkata] kalian bermain bagus, teruskan saja,” jelas gelandang tersebut. “Tingkatkan intensitas sedikit, tidak perlu berlebihan. Kami tahu level permainan kami saat ini dan level yang ingin kami capai, dan kami melakukannya di babak kedua.” Perubahan taktik tersebut berhasil, memungkinkan Inggris mengendalikan tempo permainan dan pada akhirnya menghancurkan perlawanan lawan untuk mengamankan tiga poin.
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Perhatian kini beralih ke babak gugur
Setelah Grup L kini tinggal kenangan, Three Lions tengah bersiap menghadapi laga sistem gugur di Atlanta pada Rabu nanti. Kepemimpinan dan performa Bellingham akan menjadi kunci jika Inggris ingin memenuhi standar tinggi yang telah ditetapkan dalam penampilan mereka di turnamen-turnamen sebelumnya. Tim asuhan Tuchel telah membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi tekanan sebagai favorit grup, namun bintang andalan Real Madrid ini sadar betul bahwa persaingan akan semakin ketat.
Keyakinan sang gelandang tetap menjadi aset terbesarnya, saat ia bersiap memikul beban harapan seluruh bangsa di pundaknya. Dengan dua gol dan satu assist yang memecahkan rekor di kantongnya, Bellingham membuktikan mengapa ia adalah wajah era Inggris modern ini. Fokus kini beralih ke laga melawan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, di mana ruang untuk kesalahan sudah tidak ada lagi dan sang 'Galactico' diharapkan kembali tampil gemilang.