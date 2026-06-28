Gol atau assist: Apa yang paling membanggakan bagi Jude Bellingham saat ‘Galactico’ Real Madrid ini menjadi bintang utama dalam kemenangan krusial Inggris atas Panama di Piala Dunia?

Bellingham sekali lagi menjadi pemain yang paling menonjol bagi negaranya, menunjukkan ketenangan dan kualitas yang membuatnya dijuluki sebagai satu-satunya pemain Inggris yang benar-benar tampil sesuai ekspektasi. Setelah babak pertama yang penuh kesabaran, pemain berusia 22 tahun ini memecah kebuntuan dengan penyelesaian cerdas dari tendangan sudut, sebelum memberikan umpan silang yang sangat akurat untuk gol kedua Inggris. Terlepas dari kesuksesannya secara individu, Bellingham menegaskan bahwa kemajuan kolektif tim adalah prioritas saat mereka bertolak ke Atlanta untuk babak 32 besar melawan Republik Demokratik Kongo.

"Tugas pertama telah tercapai," kata Bellingham. "Kami datang ke sini untuk melakukannya secara bertahap. Kami melewati pertandingan prakamp dengan sangat baik dan kini kami telah mencapai tujuan pertama, yaitu lolos dari fase grup dan menjadi juara grup. Kami harus berusaha meningkatkan performa di setiap pertandingan dan itu tergantung pada kami untuk melakukannya."