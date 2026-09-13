Dengan demikian, para pemain muda Al Hilal membalaskan dendam tim utama yang menelan kekalahan mengejutkan dari Neom, pada Senin lalu, di Stadion Kingdom Arena, di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan keenam Liga Roshn.

Kekalahan itu merupakan yang pertama dialami tim utama pada musim ini di Liga Roshn, dan di kompetisi tersebut secara keseluruhan sejak 47 pertandingan, yang dimulai pada musim lalu, serta setelah 39 pertandingan tanpa kekalahan bersama pelatih Italia Simone Inzaghi.

Akibat kekalahan tersebut, muncul sejumlah kabar mengenai pertimbangan manajemen klub Al Hilal yang dipimpin oleh direktur olahraga Richard Hughes untuk memecat Inzaghi dari jabatannya, sebelum dimulainya turnamen Piala Asia pada Desember mendatang.