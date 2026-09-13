Keindahan gol itu tidak hanya berhenti pada sisi teknis, tetapi juga mencakup sisi moral, di mana Ahmed Hamza berupaya menyampaikan pesan dukungan kepada gelandang asal Portugal Ruben Neves, bintang tim utama, setelah ia merayakan gol dengan caranya sendiri.
Neves sebelumnya mengalami situasi sulit, Sabtu kemarin, saat kemenangan Al Hilal atas Al Taawoun dengan skor telak 6-0, pada pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.
Pertandingan itu diwarnai tindakan yang disesalkan, setelah sebagian suporter Al Taawoun menyerukan nama mendiang Diogo Jota, mantan pemain Liverpool, yang meninggal dunia akibat kecelakaan tragis pada tahun lalu, dalam upaya memprovokasi sahabatnya yang berasal dari Portugal, Ruben Neves.
Ahmed Hamza berupaya menghibur bintang tim utama itu dan menunjukkan solidaritas kepadanya, melalui selebrasi tersebut, sehingga gol itu tetap menjadi salah satu gol terindah di liga junior elite, baik di dalam maupun di luar lapangan.