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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

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Gol ala Maradona, pesan Neves, dan balas dendam Inzaghi: Kemenangan ikonik Al Hilal di Liga Elite Champions

FEATURES
Al Hilal U21 vs Neom U21
Al Hilal U21
Neom U21
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Champions League Elite
S. Inzaghi
R. Neves
Arab Saudi
Qatar
Italia
Portugal

Junior "Sang Pemimpin" mengikuti jejak para senior

Tim Al-Hilal meraih kemenangan ikonik di ajang Liga Elite Joy (Liga Saudi U-21) atas rivalnya, Neom, dalam laga yang menyuguhkan sejumlah momen luar biasa.

Tim Al-Hilal U-21 menang atas Neom U-21 dengan skor 4-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Minggu ini, di stadion mereka di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan keempat Liga Elite Joy.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Balas dendam untuk Inzaghi

    Dengan demikian, para pemain muda Al Hilal membalaskan dendam tim utama yang menelan kekalahan mengejutkan dari Neom, pada Senin lalu, di Stadion Kingdom Arena, di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan keenam Liga Roshn.

    Kekalahan itu merupakan yang pertama dialami tim utama pada musim ini di Liga Roshn, dan di kompetisi tersebut secara keseluruhan sejak 47 pertandingan, yang dimulai pada musim lalu, serta setelah 39 pertandingan tanpa kekalahan bersama pelatih Italia Simone Inzaghi.

    Akibat kekalahan tersebut, muncul sejumlah kabar mengenai pertimbangan manajemen klub Al Hilal yang dipimpin oleh direktur olahraga Richard Hughes untuk memecat Inzaghi dari jabatannya, sebelum dimulainya turnamen Piala Asia pada Desember mendatang.

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  • gol ala Maradona

    Pertandingan ini menyaksikan penampilan gemilang penyerang Tunisia Louai Al Obaidi, yang mencetak gol kedua dan ketiga Al Hilal pada menit ke-10 dan ke-45 pertandingan, sementara Ahmed bin Humaid mencetak gol pertama, dan Ahmed Hamza mencetak gol keempat.

    Gol keempat itu bak gaya Maradona, di mana Ahmed Hamza berhasil menembus pertahanan Neom dengan melewati lebih dari satu pemain, setelah lari cepat yang memukau dari tengah lapangan, sebelum menempatkan bola ke dalam gawang.

  • Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pesan untuk Neves

    Keindahan gol itu tidak hanya berhenti pada sisi teknis, tetapi juga mencakup sisi moral, di mana Ahmed Hamza berupaya menyampaikan pesan dukungan kepada gelandang asal Portugal Ruben Neves, bintang tim utama, setelah ia merayakan gol dengan caranya sendiri.

    Neves sebelumnya mengalami situasi sulit, Sabtu kemarin, saat kemenangan Al Hilal atas Al Taawoun dengan skor telak 6-0, pada pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

    Pertandingan itu diwarnai tindakan yang disesalkan, setelah sebagian suporter Al Taawoun menyerukan nama mendiang Diogo Jota, mantan pemain Liverpool, yang meninggal dunia akibat kecelakaan tragis pada tahun lalu, dalam upaya memprovokasi sahabatnya yang berasal dari Portugal, Ruben Neves.

    Ahmed Hamza berupaya menghibur bintang tim utama itu dan menunjukkan solidaritas kepadanya, melalui selebrasi tersebut, sehingga gol itu tetap menjadi salah satu gol terindah di liga junior elite, baik di dalam maupun di luar lapangan.

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AFC Champions League Elite
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