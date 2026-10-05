Perdebatan soal seberapa tinggi potensi Bellingham mencapai puncaknya setelah kiprah terbaru England, dengan Lineker dan Richards menyampaikan pandangan yang berbeda soal profil teknis sang gelandang.

Meski Bellingham menjadi denyut utama tim nasional sepanjang kampanye Nations League 2026/27, Richards menilai pemain berusia 23 tahun itu masih kurang memiliki kualitas estetika tertentu yang ada pada rekan-rekan setimnya. Mantan bek Manchester City itu berargumen bahwa pemain Real Madrid tersebut tidak memiliki tingkat keanggunan alami yang sama seperti para kreator lain di skuad.

"Jude Bellingham tidak punya flair seperti Cole Palmer atau sentuhan seperti Phil Foden," kata Richards dalam episode terbaru podcast The Rest Is Football. "Dalam segala hal lainnya, dia 9 dari 10. Dan kepercayaan dirinya 10 dari 10. Apa pun yang dia lakukan, dia meyakininya."