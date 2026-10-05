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GOAT-nya Inggris! Gary Lineker melontarkan klaim besar soal Jude Bellingham setelah penilaian Micah Richards
Richards mempertanyakan kualitas teknis Bellingham
Perdebatan soal seberapa tinggi potensi Bellingham mencapai puncaknya setelah kiprah terbaru England, dengan Lineker dan Richards menyampaikan pandangan yang berbeda soal profil teknis sang gelandang.
Meski Bellingham menjadi denyut utama tim nasional sepanjang kampanye Nations League 2026/27, Richards menilai pemain berusia 23 tahun itu masih kurang memiliki kualitas estetika tertentu yang ada pada rekan-rekan setimnya. Mantan bek Manchester City itu berargumen bahwa pemain Real Madrid tersebut tidak memiliki tingkat keanggunan alami yang sama seperti para kreator lain di skuad.
"Jude Bellingham tidak punya flair seperti Cole Palmer atau sentuhan seperti Phil Foden," kata Richards dalam episode terbaru podcast The Rest Is Football. "Dalam segala hal lainnya, dia 9 dari 10. Dan kepercayaan dirinya 10 dari 10. Apa pun yang dia lakukan, dia meyakininya."
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Lineker berdebat dengan Richards soal kualitas Bellingham
Penilaian ini langsung memicu bantahan dari Lineker, yang telah menjadi pendukung vokal mantan talenta Birmingham City itu sejak masa remajanya di Borussia Dortmund. Lineker cepat membela kemampuan teknis yang membuat Bellingham menjadi andalan di ibu kota Spanyol.
Secara langsung menantang kritik terhadap kontrol dekat sang pemain, Lineker menegaskan bahwa kemampuan Bellingham untuk bergerak di ruang sempit justru merupakan salah satu aset terbesarnya. "Saya tidak setuju dengan Anda di sini Micah, sentuhan Jude luar biasa bagus. Cara dia berputar dan melewati pemain. Saya yakin Jude bisa berakhir sebagai pemain GOAT Inggris," tegas Lineker.
Pernyataan berani ini menempatkan Bellingham di atas ikon seperti Bobby Moore, Bobby Charlton, dan Harry Kane dalam hierarki hipotetis kebesaran sepakbola Inggris, asalkan ia mempertahankan lintasan kariernya saat ini.
Keane ikut memuji
Perdebatan mengenai status Bellingham semakin memanas setelah ia menjadi arsitek kemenangan monumental 7-0 atas Kroasia di Rijeka. Bellingham menjadi bintang utama dalam laga itu, menyumbang satu gol dan tiga assist untuk benar-benar menghancurkan lawan. Penampilannya ditandai etos kerja tanpa henti dan tingkat kematangan yang melampaui usianya, sehingga Roy Keane menyebut langit adalah batas bagi gelandang muda itu seiring ia terus berkembang di bawah kepemimpinan Thomas Tuchel.
"Saya pikir masih ada jauh lebih banyak lagi yang akan datang dari [Bellingham]," kata Keane di ITV. "Bellingham bisa berkembang menjadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Sikapnya untuk Inggris belakangan ini... Saya memujinya karena luar biasa saat menguasai bola, tetapi juga apa yang ia lakukan saat tidak menguasai bola. Itu mengangkat semua pemain ini."
- Getty Images Sport
Menegaskan klaim untuk meraih status legendaris
Argumen bahwa Bellingham layak dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa Inggris didukung oleh konsistensi individu yang luar biasa. Ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pria Inggris selama dua musim beruntun, yang mencerminkan statusnya sebagai pemain paling berpengaruh di tim. Rekornya di turnamen besar juga sama impresifnya, karena ia sudah mengamankan tempat di Best XI Piala Dunia dan memantapkan dirinya sebagai salah satu gelandang paling produktif dalam sejarah tim nasional dengan 14 gol dan 13 assist hanya dalam 59 penampilan.
Ujian utama bagi kredensial "GOAT" Bellingham kemungkinan akan datang di kandang sendiri pada Euro 2028. Membawa Inggris meraih trofi besar pertama mereka sejak 1966 bisa dibilang akan menuntaskan perdebatan yang memihak kepadanya, dengan memberikan gelar untuk menyamai statistik luar biasa dan penghargaan individunya.
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