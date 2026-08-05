Messi telah turun tangan untuk mendukung Komunitas Madrid setelah melalui periode kehancuran lingkungan. Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu menyumbangkan sekitar €80.000 yang secara khusus ditujukan untuk membangun kembali wilayah Sierra Oeste. Area pedesaan di bagian barat ini baru-baru ini hangus dilalap kebakaran hutan hebat yang memusnahkan hampir 75.000 acre lahan, menghancurkan lanskap alami dan infrastruktur penting, sekaligus membuat warga setempat mengungsi.

Kabar donasi tersebut dikonfirmasi oleh Presiden Regional Madrid, Isabel Díaz Ayuso, yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan rasa terima kasih masyarakat setempat. Menulis di X, Ayuso mengakui gestur dari ikon Barcelona itu, dengan mengatakan: "Leo Messi telah menyumbangkan €80.000 untuk rekonstruksi Sierra Oeste di Madrid. Saya ingin berterima kasih kepadanya dan mengatakan bahwa kami di Madrid berharap bisa segera menyambutnya untuk memberinya tepuk tangan yang layak ia dapatkan."