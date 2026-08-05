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GOAT Argentina Lionel Messi memberikan donasi untuk mendukung upaya bantuan kebakaran hutan Madrid
Messi memberikan dorongan finansial bagi pemulihan Madrid
Messi telah turun tangan untuk mendukung Komunitas Madrid setelah melalui periode kehancuran lingkungan. Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu menyumbangkan sekitar €80.000 yang secara khusus ditujukan untuk membangun kembali wilayah Sierra Oeste. Area pedesaan di bagian barat ini baru-baru ini hangus dilalap kebakaran hutan hebat yang memusnahkan hampir 75.000 acre lahan, menghancurkan lanskap alami dan infrastruktur penting, sekaligus membuat warga setempat mengungsi.
Kabar donasi tersebut dikonfirmasi oleh Presiden Regional Madrid, Isabel Díaz Ayuso, yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan rasa terima kasih masyarakat setempat. Menulis di X, Ayuso mengakui gestur dari ikon Barcelona itu, dengan mengatakan: "Leo Messi telah menyumbangkan €80.000 untuk rekonstruksi Sierra Oeste di Madrid. Saya ingin berterima kasih kepadanya dan mengatakan bahwa kami di Madrid berharap bisa segera menyambutnya untuk memberinya tepuk tangan yang layak ia dapatkan."
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Membangun platform bantuan khusus
Donasi tersebut datang pada saat Pemerintah Daerah Madrid tengah secara agresif mencari sumber daya untuk memfasilitasi pemulihan jangka panjang bagi munisipalitas yang terdampak kebakaran. Pihak berwenang telah meluncurkan platform donasi khusus yang dirancang sebagai saluran tunggal yang aman bagi individu maupun korporasi besar untuk menyalurkan dana. Hal ini memastikan bantuan keuangan diarahkan langsung ke wilayah yang membutuhkan bantuan paling mendesak. Luasnya kerusakan di area seluas 75.000 acre membuat keterlibatan figur ternama seperti Messi menjadi sangat signifikan bagi kesadaran publik.
Saat wilayah tersebut berupaya membangun kembali rumah-rumah dan memulihkan keanekaragaman hayati alami yang hilang akibat kebakaran, dukungan dari salah satu atlet paling dikenal di dunia membantu menjaga momentum bagi inisiatif bantuan pemerintah. Upaya bersama antara sektor publik dan para donor swasta dipandang sebagai satu-satunya jalan yang memungkinkan untuk memperbaiki kerusakan besar yang disebabkan oleh cuaca ekstrem pada musim panas dan kebakaran yang terjadi setelahnya.
Sejarah panjang filantropi global
Tindakan kebaikan terbaru ini sejalan dengan komitmen lama Messi terhadap kegiatan amal, yang ia resmikan melalui Leo Messi Foundation sejak didirikan pada 2007. Yayasan itu awalnya dibentuk untuk mendukung inisiatif kesehatan, pendidikan, dan olahraga bagi anak-anak rentan di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, kapten Inter Miami itu kerap merogoh kocek saat masa krisis. Selama pandemi global pada 2020, ia menyumbangkan sekitar $550.000 kepada rumah sakit di negara asalnya, Argentina, untuk ventilator dan perlengkapan medis. Ia juga memberikan donasi sebesar $1,1 juta yang dibagi antara Hospital Clínic di Barcelona dan pusat-pusat medis lainnya di Spanyol.
Hubungan Messi dengan Spanyol tetap kuat meski ia pindah ke Major League Soccer, dan tindakannya baru-baru ini di Madrid mencerminkan dukungan yang sebelumnya ia berikan kepada wilayah-wilayah lain di Spanyol. Ia terkenal menunjukkan solidaritas di Valencia dengan menyumbangkan lagi $1,1 juta untuk membantu para korban banjir dahsyat di wilayah tersebut.
- Getty
Peran duta dan dampak internasional
Selain kerja yayasan pribadinya, Messi telah menjadi Duta Besar UNICEF sejak 2010, sebuah peran yang membuatnya memimpin berbagai upaya bantuan internasional. Ia terkenal memelopori kampanye untuk Haiti setelah gempa bumi dahsyat yang melanda negara itu dan telah menjadi penyandang dana utama untuk program-program pendidikan yang menyasar anak-anak yang terdampak konflik yang masih berlangsung di Suriah. Jangkauan kemanusiaannya benar-benar berskala global, meluas hingga ke Amerika Selatan, tempat ia baru-baru ini mendukung upaya bantuan gempa bumi di Venezuela. Istrinya, Antonela Roccuzzo, juga terlibat besar dalam inisiatif kemanusiaan terbaru ini, menjadikan upaya filantropi keluarga itu sebagai sebuah kerja sama.
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