GOAT Argentina Lionel Messi memberikan donasi untuk mendukung upaya bantuan kebakaran hutan di Madrid

Messi turun tangan untuk mendukung Komunitas Madrid setelah periode kehancuran lingkungan. Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu menyumbangkan sekitar €80.000 yang secara khusus ditujukan untuk membangun kembali wilayah Sierra Oeste. Kawasan pedesaan di bagian barat ini baru-baru ini hangus dilalap kebakaran hutan hebat yang meluluhlantakkan hampir 75.000 acre lahan, menghancurkan lanskap alam dan infrastruktur penting serta membuat warga setempat mengungsi.

Kabar soal donasi itu dikonfirmasi oleh Presiden Regional Madrid, Isabel Díaz Ayuso, yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan rasa terima kasih masyarakat setempat. Menulis di X, Ayuso mengakui gestur dari mantan ikon Barcelona itu, dengan mengatakan: “Leo Messi telah menyumbangkan €80.000 untuk rekonstruksi Sierra Oeste di Madrid. Saya ingin berterima kasih kepadanya dan mengatakan bahwa kami di Madrid berharap dapat segera menyambutnya untuk memberinya tepuk tangan yang pantas ia terima."