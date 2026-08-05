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GOAT Argentina Lionel Messi memberikan donasi untuk mendukung upaya bantuan kebakaran hutan di Madrid
Messi memberi dorongan finansial bagi pemulihan Madrid
Messi turun tangan untuk mendukung Komunitas Madrid setelah periode kehancuran lingkungan. Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu menyumbangkan sekitar €80.000 yang secara khusus ditujukan untuk membangun kembali wilayah Sierra Oeste. Kawasan pedesaan di bagian barat ini baru-baru ini hangus dilalap kebakaran hutan hebat yang meluluhlantakkan hampir 75.000 acre lahan, menghancurkan lanskap alam dan infrastruktur penting serta membuat warga setempat mengungsi.
Kabar soal donasi itu dikonfirmasi oleh Presiden Regional Madrid, Isabel Díaz Ayuso, yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan rasa terima kasih masyarakat setempat. Menulis di X, Ayuso mengakui gestur dari mantan ikon Barcelona itu, dengan mengatakan: “Leo Messi telah menyumbangkan €80.000 untuk rekonstruksi Sierra Oeste di Madrid. Saya ingin berterima kasih kepadanya dan mengatakan bahwa kami di Madrid berharap dapat segera menyambutnya untuk memberinya tepuk tangan yang pantas ia terima."
- Getty Images Sport
Membentuk platform bantuan khusus
Donasi itu datang pada saat Pemerintah Daerah Madrid tengah secara agresif mencari sumber daya untuk memfasilitasi pemulihan jangka panjang bagi sejumlah wilayah yang terdampak kebakaran. Otoritas telah meluncurkan platform donasi khusus yang dirancang untuk menjadi saluran tunggal yang aman bagi individu maupun perusahaan besar untuk menyalurkan dana. Hal ini memastikan bantuan keuangan disalurkan langsung ke area-area yang membutuhkan bantuan paling mendesak. Luasnya kerusakan di area seluas 75.000 acre membuat keterlibatan figur ternama seperti Messi menjadi sangat penting bagi kesadaran publik.
Saat wilayah tersebut berupaya membangun kembali rumah-rumah dan memulihkan keanekaragaman hayati alami yang hilang akibat kebakaran, dukungan dari salah satu atlet paling dikenal di dunia membantu menjaga momentum bagi inisiatif bantuan pemerintah. Upaya bersama antara sektor publik dan para donor swasta dipandang sebagai satu-satunya jalan yang layak ke depan untuk memperbaiki kerusakan besar yang disebabkan oleh cuaca ekstrem pada musim panas dan kebakaran yang kemudian menyusul.
Sejarah panjang filantropi global
Tindakan kebaikan terbaru ini sejalan dengan komitmen lama Messi terhadap kegiatan amal, yang telah ia resmikan melalui Leo Messi Foundation sejak didirikan pada 2007. Yayasan itu awalnya dibentuk untuk mendukung inisiatif kesehatan, pendidikan, dan olahraga bagi anak-anak rentan di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, kapten Inter Miami itu kerap merogoh kocek saat masa krisis. Selama pandemi global pada 2020, ia menyumbang sekitar $550.000 kepada rumah sakit di negara asalnya, Argentina, untuk ventilator dan perlengkapan medis. Ia juga memberikan donasi sebesar $1,1 juta yang dibagi antara Hospital Clínic di Barcelona dan pusat-pusat medis lain di Spanyol.
Hubungan Messi dengan Spanyol tetap kuat meski ia pindah ke Major League Soccer, dan tindakannya baru-baru ini di Madrid mencerminkan dukungan yang sebelumnya ia berikan kepada wilayah-wilayah lain di Spanyol. Ia terkenal menunjukkan solidaritas di Valencia dengan menyumbangkan $1,1 juta lagi untuk membantu para korban banjir dahsyat di daerah tersebut.
- Getty
Peran duta dan dampak internasional
Selain kerja yayasan pribadinya, Messi telah menjabat sebagai Duta Niat Baik UNICEF sejak 2010, peran yang membuatnya memimpin berbagai upaya bantuan internasional. Ia terkenal memimpin kampanye untuk Haiti setelah gempa bumi dahsyat yang melanda negara itu dan telah menjadi penyandang dana utama untuk program pendidikan yang menyasar anak-anak yang terdampak konflik yang sedang berlangsung di Suriah. Jangkauan kemanusiaannya benar-benar mendunia, meluas hingga ke Amerika Selatan, tempat ia baru-baru ini mendukung upaya bantuan gempa bumi di Venezuela. Istrinya, Antonela Roccuzzo, juga sangat terlibat dalam inisiatif kemanusiaan terbaru ini, yang menjadikan upaya filantropi keluarga tersebut sebagai usaha kolaboratif.
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