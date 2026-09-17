Getty Images Sport
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Gnabry akhirnya kembali! Vincent Kompany siap menurunkan lagi bintang Bayern yang sudah pulih saat melawan Union Berlin
Akhir dari mimpi buruk cedera selama lima bulan
Serge Gnabry akhirnya bersiap menjalani comeback yang sudah lama dinantikan bersama Bayern Munich setelah absen selama lima bulan. Penyerang berusia 31 tahun itu belum tampil dalam laga kompetitif sejak 15 April, ketika ia dimainkan melawan Real Madrid di Liga Champions. Cedera otot parah di area adduktornya memaksanya menepi dalam periode yang panjang, yang pada akhirnya membuatnya absen dari tugas internasional pada musim panas.
Namun, setelah berhasil kembali masuk skuad untuk pertandingan melawan SV Elversberg, pemain internasional Jerman itu kini siap mengambil langkah berikutnya dalam proses pemulihannya.
- Getty Images Sport
Kompany berharap Gnabry bisa tampil melawan Union
Berbicara menjelang laga Bundesliga pada Jumat malam melawan Union Berlin, pelatih kepala Vincent Kompany memberikan kabar positif mengenai perkembangan sang winger. Kompany menuturkan bahwa staf pelatih menangani proses pemulihan Gnabry dengan hati-hati untuk memastikan ia benar-benar merasa nyaman sebelum kembali tampil dalam pertandingan kompetitif.
"Kami menunggu cukup lama sampai Serge memberi sinyal bahwa dia merasa baik. Saya rasa dia akan mendapat menit bermain melawan Union," kata Kompany kepada para wartawan pada Kamis.
Versatilitas meningkatkan opsi taktik Bayern
Meski Kompany mengakui kesiapan Gnabry untuk kembali, sang pelatih menolak membatasi penyerang serbabisa itu pada satu posisi di lapangan. Kemampuan Gnabry untuk bertransisi mulus antara peran sentral dan posisi menyerang di sisi lapangan memberi tim fleksibilitas taktis yang berharga.
"Serge bermain sangat baik di posisi nomor sepuluh musim lalu, tetapi dia juga pernah bermain di sana di sayap," tambah Kompany, menyoroti kemampuan adaptasi sang pemain di seluruh lini depan.
- AFP
Seluruh skuad tersedia untuk pertandingan-pertandingan mendatang
Pemulihan Gnabry yang sukses menandai tonggak penting bagi Bayern Munich, memberi Kompany skuad yang benar-benar lengkap untuk dipilih untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Baru saja menerima panggilan ke skuad tim nasional, penyerang yang kembali bugar itu akan bersemangat untuk langsung memberi dampak di lapangan.
Saat Bayern berupaya menjaga momentum di Bundesliga, kembalinya Gnabry ke dalam rotasi akan menjadi dorongan tepat waktu bagi ambisi tim di semua kompetisi.
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