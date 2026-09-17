Serge Gnabry akhirnya bersiap menjalani comeback yang sudah lama dinantikan bersama Bayern Munich setelah absen selama lima bulan. Penyerang berusia 31 tahun itu belum tampil dalam laga kompetitif sejak 15 April, ketika ia dimainkan melawan Real Madrid di Liga Champions. Cedera otot parah di area adduktornya memaksanya menepi dalam periode yang panjang, yang pada akhirnya membuatnya absen dari tugas internasional pada musim panas.

Namun, setelah berhasil kembali masuk skuad untuk pertandingan melawan SV Elversberg, pemain internasional Jerman itu kini siap mengambil langkah berikutnya dalam proses pemulihannya.