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Empoli v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Giuntoli, sindiran untuk Juventus soal Nico Gonzalez, Koopmeiners, dan Douglas Luiz 'miliknya': "Sangat senang untuk mereka"

Atalanta
Juventus

Direktur olahraga Atalanta, mantan Juventus, berbicara

Cristiano Giuntoli, direktur olahraga Atalanta, dalam konferensi pers presentasi Franck Kessie memberi sedikit komentar, menanggapi pertanyaan yang diterimanya, tentang beberapa pemain dari Juventus-nya yang kembali jadi sorotan pada awal musim ini berkat performa positif: "Saya sangat senang untuk mereka, mereka sedang menunjukkan nilai mereka. Namun saya, sejujurnya, sedang memikirkan Atalanta: dari pagi sampai malam saya memikirkan Atalanta saat ini dan seperti apa Atalanta nantinya." Rujukan direktur olahraga Inter, yang berada di Juventus dari 2023 hingga 2025, itu adalah kepada Nico Gonzalez, Koopmeiners, dan Douglas Luiz, yang dia beli ketika masih berada di Turin.

  • DI BURSA TRANSFER MASUK ATALANTA

    "Kami memulai dari posisi paling atas, dari seorang playmaker Italia seperti Gaetano, yang kami pikir bisa hilang sebagai kepingan penting," lapor TuttoAtalanta.com ". Lalu kami beralih ke Kristensen, setelah perpisahan tak terduga dan diinginkan olehnya dari Djimsiti: kami merekrutnya dari Udinese. Setelah itu ada Elmas, yang kami pikir bisa menjadi pemain yang sangat penting".

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  • Tentang De Roon dan Kessie

    "Yang terjadi adalah de Roon meminta untuk pergi, dia ingin bergabung dengan Roma, dan kami langsung bergerak untuk mendapatkan Franck, yang kami yakini bisa menjadi bagian yang sangat penting untuk proyek baru ini".

  • tentang Rowe

    "Pada akhirnya kami merekrut Rowe, yang kami yakini bisa menjadi kepingan penting terakhir untuk formasi 4-3-3 ini".

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