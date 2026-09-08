Cristiano Giuntoli, direktur olahraga Atalanta, dalam konferensi pers presentasi Franck Kessie memberi sedikit komentar, menanggapi pertanyaan yang diterimanya, tentang beberapa pemain dari Juventus-nya yang kembali jadi sorotan pada awal musim ini berkat performa positif: "Saya sangat senang untuk mereka, mereka sedang menunjukkan nilai mereka. Namun saya, sejujurnya, sedang memikirkan Atalanta: dari pagi sampai malam saya memikirkan Atalanta saat ini dan seperti apa Atalanta nantinya." Rujukan direktur olahraga Inter, yang berada di Juventus dari 2023 hingga 2025, itu adalah kepada Nico Gonzalez, Koopmeiners, dan Douglas Luiz, yang dia beli ketika masih berada di Turin.