Saat ini Cristiano Giuntoli adalah direktur olahraga Atalanta, tetapi menjelang duel langsung melawan Juventus tak terelakkan untuk kembali membahas petualangannya di Juventus yang berakhir buruk dengan perpisahan dua tahun lalu, yang kemudian diikuti oleh kepemimpinan Comolli (yang pada gilirannya kini dicopot oleh Carnevali dan Massara).

Dalam wawancara dengan Sky Sport, petinggi klub Bergamo itu kembali berbicara tentang para pemain rekrutan lamanya, yang kini kembali penting dan sentral di Juventus, tetapi juga tentang kiprahnya di Inter.



