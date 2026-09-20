Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Giuntoli JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Giuntoli: "Nico Gonzalez dan Douglas Luiz? Waktu yang diberikan sangat sedikit, menyenangkan melihat mereka sedang menunjukkan nilai mereka..."

Juventus
Atalanta
Serie A
Juventus vs Atalanta

Perekrutan "miliknya" tampil sangat baik bersama Juventus, tetapi Cristiano Giuntoli tidak mencari balas dendam.

Saat ini Cristiano Giuntoli adalah direktur olahraga Atalanta, tetapi menjelang duel langsung melawan Juventus tak terelakkan untuk kembali membahas petualangannya di Juventus yang berakhir buruk dengan perpisahan dua tahun lalu, yang kemudian diikuti oleh kepemimpinan Comolli (yang pada gilirannya kini dicopot oleh Carnevali dan Massara).

Dalam wawancara dengan Sky Sport, petinggi klub Bergamo itu kembali berbicara tentang para pemain rekrutan lamanya, yang kini kembali penting dan sentral di Juventus, tetapi juga tentang kiprahnya di Inter.


  • Jalur perkembangan

    "Pelatih memutuskan untuk menggunakan 4-3-3 dalam pertandingan hari ini, kami masih berusaha menemukan jati diri kami, saya rasa laga terakhir tetap menandai momen perkembangan meski berakhir dengan kekalahan. Kami harus terus melanjutkan di jalur ini"

    • Iklan

  • Dua tahun penting di Juventus

    "Masa lalu saya di Juventus? Saya menghabiskan dua tahun penting di Juventus, tetapi saat ini fokus saya adalah Atalanta, saya hanya bisa berterima kasih kepada klub yang telah menawarkan peran ini kepada saya"

  • Nico Gonzalez dan Douglas Luiz

    "Mungkin beberapa pemain tidak diberi waktu untuk menunjukkan kemampuan mereka, saya senang sekarang mereka berhasil melakukannya, tetapi saya ulangi, sekarang saya hanya memikirkan Atalanta. Secara umum saya rasa kita harus belajar memberi waktu kepada para pemain ini yang masih sangat muda, sering kali mereka datang dari liga lain, dari negara lain, ada bahasa, cara berlatih, selalu dibutuhkan sedikit kesabaran. Saya senang mereka tampil baik, tetapi jelas pikiran saya tertuju pada Atalanta".

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Target? Kita lihat di musim semi

    "Komitmen saya sepenuhnya untuk Atalanta, dan selalu terima kasih kepada keluarga Percassi, kepada Stephen Pagliuca atas kesempatan yang mereka berikan kepada saya. Target? Menemukan jalan kami, lalu pada musim semi nanti kita akan melihat ada di mana kami"