Giulia Galli resmi bergabung dengan Barcelona. Unggahan perpisahannya: "Terima kasih Roma, kamu telah menjadi rumah"

Galli sangat terikat dengan Roma, yang ia pamiti lewat sebuah unggahan di Instagram: "Ada perpisahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, terutama ketika Anda bukan hanya meninggalkan sebuah tempat, tetapi juga bagian penting dari hidup Anda. Saya lahir dan besar di Roma dan justru di sinilah saya belajar apa artinya mengejar mimpi, jatuh, bangkit, bertumbuh, dan tidak pernah berhenti mempercayainya. Saya melewati seluruh sektor pemain muda, selangkah demi selangkah, menjalani setiap fase perjalanan ini dengan kota ini melekat di kulit dan Roma di hati".





"Saya beruntung bisa mengalami momen-momen yang akan selalu saya bawa bersama saya: satu Scudetto Under 17, tahun-tahun di Primavera dengan satu scudetto yang dimenangi, satu Scudetto dan satu Coppa Italia bersama tim utama. Trofi, ya, tetapi terutama kenangan, pengorbanan, orang-orang, emosi, dan hari-hari yang ikut membentuk pribadi dan pemain seperti saya hari ini".





"Roma telah melihat saya sebagai anak-anak, remaja, dan perempuan dewasa. Kota ini melihat saya tumbuh di dalam dan di luar lapangan. Kota ini memberi saya kebahagiaan yang luar biasa, mengajarkan banyak hal kepada saya, dan meninggalkan ikatan yang tak akan bisa dihapus waktu dan jarak. Hari ini, setelah sepuluh tahun, saatnya telah tiba untuk pergi. Dan mungkin bagian tersulitnya bukan meninggalkan sebuah tim atau sebuah kota, melainkan meninggalkan tempat yang selama ini begitu lama hanyalah rumah. Saya pergi dengan hati yang penuh emosi: ada kesedihan karena perpisahan, tetapi di atas segalanya ada rasa syukur atas semua yang telah terjadi. Untuk setiap rekan setim, setiap pelatih, setiap orang yang saya temui di sepanjang perjalanan, setiap pertandingan, setiap kemenangan, setiap kesulitan, dan setiap suporter Roma".





Menutup pesan panjang itu, Galli ingin berterima kasih kepada semua orang yang menemaninya dalam perjalanan ini: "Karena beberapa kisah tidak benar-benar berakhir ketika jalannya berubah. Kisah-kisah itu tetap ada di dalam diri Anda, menjadi bagian dari diri Anda, dan akan terus menemani Anda ke mana pun Anda pergi. Terima kasih Roma. Terima kasih kepada setiap suporter. Terima kasih untuk sepuluh tahun ini. Terima kasih karena telah melihat saya tumbuh dan telah memberi saya bagian yang begitu penting dalam hidup saya. Engkau adalah rumah, dan dengan satu atau lain cara akan selalu seperti itu".