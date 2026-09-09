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Italy Women U17 v Germany Women U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Federico Zanon

Diterjemahkan oleh

Giulia Galli resmi bergabung dengan Barcelona. Unggahan perpisahannya: "Terima kasih Roma, kamu telah menjadi rumah"

G. Galli
Women's football
Roma
Barcelona

Barcellona membuat gebrakan dengan mengamankan salah satu talenta Italia paling murni dalam sepak bola Italia. Perekrutan Giulia Galli, penyerang Roma, telah resmi diumumkan dan ia menandatangani kontrak hingga 2030.


Galli, yang merupakan pendukung Roma sejak kecil, tumbuh di akademi muda Roma hingga menembus tim utama. Debutnya di Serie A terjadi pada 1 Mei 2024, dalam pertandingan melawan Sassuolo: pada usia baru 16 tahun, 1 bulan, dan 8 hari, ia menjadi pesepak bola perempuan termuda Roma yang menjalani debut di kasta tertinggi Italia. Pada musim berikutnya, 2025-26, ia mencetak gol pertamanya di Uefa Women's Champions League saat melawan Aktobe, pada semifinal babak kualifikasi putaran kedua.

  • TOP 25 NXGN U-19 DI DUNIA

    Galli juga menorehkan sejarah bersama Italia: ia menjadi pemain pertama Italia yang mencetak lebih dari satu gol dalam lebih dari satu pertandingan di Piala Dunia U-17, kompetisi tempat ia tampil menonjol dengan meraih Sepatu Perunggu. Pada Maret 2026, ia dimasukkan oleh Goal ke dalam Top 25 NXGN pemain sepak bola putri U-19 terbaik di dunia.

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  • ROMA, KANDANG SENDIRI

    Galli sangat terikat dengan Roma, yang ia pamiti lewat sebuah unggahan di Instagram: "Ada perpisahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, terutama ketika Anda bukan hanya meninggalkan sebuah tempat, tetapi juga bagian penting dari hidup Anda. Saya lahir dan besar di Roma dan justru di sinilah saya belajar apa artinya mengejar mimpi, jatuh, bangkit, bertumbuh, dan tidak pernah berhenti mempercayainya. Saya melewati seluruh sektor pemain muda, selangkah demi selangkah, menjalani setiap fase perjalanan ini dengan kota ini melekat di kulit dan Roma di hati".


    "Saya beruntung bisa mengalami momen-momen yang akan selalu saya bawa bersama saya: satu Scudetto Under 17, tahun-tahun di Primavera dengan satu scudetto yang dimenangi, satu Scudetto dan satu Coppa Italia bersama tim utama. Trofi, ya, tetapi terutama kenangan, pengorbanan, orang-orang, emosi, dan hari-hari yang ikut membentuk pribadi dan pemain seperti saya hari ini".


    "Roma telah melihat saya sebagai anak-anak, remaja, dan perempuan dewasa. Kota ini melihat saya tumbuh di dalam dan di luar lapangan. Kota ini memberi saya kebahagiaan yang luar biasa, mengajarkan banyak hal kepada saya, dan meninggalkan ikatan yang tak akan bisa dihapus waktu dan jarak. Hari ini, setelah sepuluh tahun, saatnya telah tiba untuk pergi. Dan mungkin bagian tersulitnya bukan meninggalkan sebuah tim atau sebuah kota, melainkan meninggalkan tempat yang selama ini begitu lama hanyalah rumah. Saya pergi dengan hati yang penuh emosi: ada kesedihan karena perpisahan, tetapi di atas segalanya ada rasa syukur atas semua yang telah terjadi. Untuk setiap rekan setim, setiap pelatih, setiap orang yang saya temui di sepanjang perjalanan, setiap pertandingan, setiap kemenangan, setiap kesulitan, dan setiap suporter Roma".


    Menutup pesan panjang itu, Galli ingin berterima kasih kepada semua orang yang menemaninya dalam perjalanan ini: "Karena beberapa kisah tidak benar-benar berakhir ketika jalannya berubah. Kisah-kisah itu tetap ada di dalam diri Anda, menjadi bagian dari diri Anda, dan akan terus menemani Anda ke mana pun Anda pergi. Terima kasih Roma. Terima kasih kepada setiap suporter. Terima kasih untuk sepuluh tahun ini. Terima kasih karena telah melihat saya tumbuh dan telah memberi saya bagian yang begitu penting dalam hidup saya. Engkau adalah rumah, dan dengan satu atau lain cara akan selalu seperti itu".

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