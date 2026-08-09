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Al Ittihad v Damac FC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Girona bergerak untuk menyelamatkan mantan gelandang Barcelona Unai Hernandez dari Arab Saudi saat Al-Ittihad mempertimbangkan tawaran peminjaman

Al Ittihad
U. Hernandez
Transfers
Saudi Pro League
Girona
Segunda Division

Girona ingin mewujudkan kepulangan besar saat mereka meningkatkan upaya untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Klub Catalan itu dilaporkan membidik mantan prospek akademi muda Barcelona, Unai Hernandez, yang saat ini sedang menjalani periode sulit di Arab Saudi.

  • Tim Montilivi melirik misi penyelamatan

    Girona telah memasuki tahap akhir persiapan pramusim mereka untuk kampanye LaLiga Hypermotion yang baru dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Nastic dalam laga uji coba musim panas terakhir mereka, tim asuhan Quique Alvarez memasuki musim kompetitif setelah hanya meraih satu kemenangan sepanjang periode persiapan mereka.

    Menurut laporan media Saudi Al-Riyadiya, solusinya bisa melibatkan kepulangan pemain ternama yang sangat mengenal klub tersebut. Al-Ittihad saat ini sedang mengevaluasi proposal resmi dari Girona untuk merekrut Hernandez dengan status pinjaman selama satu musim.


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    Kendala finansial dan struktur peminjaman

    Aspek logistik dalam kesepakatan ini tetap menjadi fokus utama bagi semua pihak yang terlibat, terutama mengingat besarnya gaji yang saat ini diterima para pemain di Timur Tengah. Formula yang diajukan dari kantor Montilivi melibatkan Girona yang hanya menanggung sebagian kecil dari gaji besar sang gelandang, dengan Al-Ittihad diharapkan menutup sisa pendapatan pemain tersebut.

    Bagi Hernandez, kepindahan ini merupakan kesempatan untuk menemukan kembali performa yang membuatnya menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di Catalonia. Pemain asal Malgrat de Mar itu dikabarkan tertarik dengan gagasan untuk kembali merasa penting di wilayah asalnya.


  • Perjalanan dari La Masia ke Jeddah

    Jalur karier Hernandez menjadi rangkaian perpindahan besar yang berputar cepat dalam beberapa musim terakhir. Sebelum menjadi sorotan lewat kepindahannya ke Barcelona, gelandang serang itu menghabiskan tahun-tahun pembentukannya di akademi muda Girona. Pada 2022, ia mengambil langkah besar ke La Masia, tempat ia akhirnya menegaskan diri sebagai bagian vital dalam mesin Barca Atletic.

    Perkembangannya begitu mengesankan sehingga Al-Ittihad bergerak tegas untuk mendapatkan jasanya pada Januari 2025. Klub Arab Saudi itu membayar biaya sebesar €4,5 juta kepada Barcelona, ditambah berbagai variabel terkait performa, untuk mengamankan salah satu talenta paling cemerlang dari La Masia. Namun, petualangannya di Jeddah berjalan menantang, dengan sang gelandang kemudian dipinjamkan secara internal ke sesama klub Saudi Pro League, Al-Shabab.

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    Girona membidik dorongan krusial dalam persaingan promosi

    Kini, klub yang membesarkannya siap memberikan jalan keluar. Girona memandang Hernandez bukan sekadar talenta muda, melainkan pemain yang memahami filosofi klub dan besarnya tugas yang ada di depan. Pada usia 21 tahun, ia memiliki kualitas teknik untuk mendominasi pertandingan di kasta kedua, dan pengenalannya terhadap kompetisi domestik berarti hampir tidak akan ada masa adaptasi yang dibutuhkan.

    Dengan bursa transfer yang masih terbuka, Alvarez sangat membutuhkan tambahan daya ledak di sepertiga akhir. Beban kreativitas terasa berat selama pramusim, dan kemampuan Hernandez untuk beroperasi di antara lini bisa menjadi kepingan yang selama ini hilang. Saat Girona bersiap untuk laga pembuka liga mereka, harapannya adalah kesepakatan bisa tercapai dengan cepat untuk membawa pulang pahlawan lokal itu ke tempat semuanya bermula, yang berpotensi mengubah momentum seluruh kampanye promosi mereka.

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