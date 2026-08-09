Girona bergerak untuk menyelamatkan mantan gelandang Barcelona Unai Hernandez dari Arab Saudi saat Al-Ittihad mempertimbangkan tawaran peminjaman

Girona telah memasuki tahap akhir persiapan pramusim mereka untuk kampanye LaLiga Hypermotion yang baru dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Nastic dalam laga uji coba musim panas terakhir mereka, tim asuhan Quique Alvarez memasuki musim kompetitif setelah hanya meraih satu kemenangan sepanjang periode persiapan mereka.

Menurut laporan media Saudi Al-Riyadiya, solusinya bisa melibatkan kepulangan pemain ternama yang sangat mengenal klub tersebut. Al-Ittihad saat ini sedang mengevaluasi proposal resmi dari Girona untuk merekrut Hernandez dengan status pinjaman selama satu musim.



