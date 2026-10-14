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Elche CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Giraldez, pelatih Celta Vigo dengan dua gelar akademik, memperingatkan Juventus: "Kami akan termotivasi, bertekad, agresif, dan dominan"

Celta Vigo vs Juventus
Juventus
Celta Vigo
Europa League
C. Giraldez

Pelatih lawan Juventus di Liga Europa angkat bicara

Claudio Giraldez, pelatih Celta Vigo, berbicara menjelang pertandingan melawan Juventus pada pekan kedua fase liga Europa League: "Saya ingin tim saya turun ke lapangan dengan motivasi, determinasi, agresivitas, dan tekad untuk memainkan sepak bola yang dominan."


Giraldez melanjutkan: "Kami mampu melakukannya. Kami sudah berkali-kali membuktikannya, meski pada awal musim liga ini kami belum tampil sesuai kemampuan kami. Saya sudah mengatakan kepada para pemain bahwa kami harus bermain setara dengan lawan kami yang sarat prestasi, dan saya tidak ragu kami akan melakukannya. Seperti yang kami lakukan musim lalu saat mengalahkan Real Madrid di Bernabeu dan Atletico Madrid di Metropolitano. Adapun pemain yang cedera, Iago Aspas dan Sebastian Caceres sudah pulih."

  • Seperti diingatkan oleh Tuttosport, Giraldez memiliki dua gelar sarjana, salah satunya di bidang Jurnalisme: "Saya meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Aktivitas Fisik dan Olahraga, serta di bidang Jurnalisme. Sangat penting untuk memahami semua seluk-beluk pekerjaan jurnalistik."

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