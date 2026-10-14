Claudio Giraldez, pelatih Celta Vigo, berbicara menjelang pertandingan melawan Juventus pada pekan kedua fase liga Europa League: "Saya ingin tim saya turun ke lapangan dengan motivasi, determinasi, agresivitas, dan tekad untuk memainkan sepak bola yang dominan."





Giraldez melanjutkan: "Kami mampu melakukannya. Kami sudah berkali-kali membuktikannya, meski pada awal musim liga ini kami belum tampil sesuai kemampuan kami. Saya sudah mengatakan kepada para pemain bahwa kami harus bermain setara dengan lawan kami yang sarat prestasi, dan saya tidak ragu kami akan melakukannya. Seperti yang kami lakukan musim lalu saat mengalahkan Real Madrid di Bernabeu dan Atletico Madrid di Metropolitano. Adapun pemain yang cedera, Iago Aspas dan Sebastian Caceres sudah pulih."