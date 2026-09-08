AFP
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Giovanni van Bronckhorst bersiap untuk reuni emosional dengan Barcelona bersama Feyenoord
Van Bronckhorst bersiap untuk comeback emosional ke Camp Nou
Pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst akan menjalani reuni yang berkesan saat timnya menghadapi Barcelona di Liga Champions. Laga tandang ini menandai pertama kalinya mantan pemain internasional Belanda itu berhadapan dengan raksasa Catalan sejak masa bermainnya yang penuh prestasi di Camp Nou.
Van Bronckhorst menghabiskan empat tahun yang sukses bersama Barcelona, mengangkat trofi Liga Champions bersama bintang-bintang seperti Lionel Messi dan Ronaldinho.
"Saya hanya punya kenangan indah," kenang Van Bronckhorst. "Saya berada di sini selama empat tahun; saya adalah bagian dari sejarah klub ini. Rasanya aneh bermain melawan Barca; ini pertama kalinya bagi saya."
- AFP
Pelatih menegaskan Feyenoord tidak merasa takut
Meski mengakui performa domestik Barcelona sedang bagus, Van Bronckhorst menegaskan bahwa Feyenoord asuhannya akan memasuki laga ini tanpa rasa gentar. Ia meminta para pemainnya untuk menikmati momen besar tersebut dan memanfaatkan pertandingan ini untuk menunjukkan perkembangan individu mereka.
Pelatih berusia 51 tahun itu menekankan bahwa menghadapi tim asuhan Hansi Flick merupakan peluang yang menarik, bukan tugas yang menakutkan.
"Saya tidak gentar; saya melihatnya sebagai sebuah tantangan," kata Van Bronckhorst dengan tegas. "Saya tidak takut. Yang paling saya sukai adalah mereka bermain dengan cara yang ingin disaksikan semua orang. Kami bermain melawan lawan yang bisa memenangi Liga Champions."
Keberanian taktis dibutuhkan untuk menghadapi serangan Barcelona
Membahas pendekatan taktis yang dibutuhkan di Camp Nou, Van Bronckhorst meminta para pemainnya untuk tetap berani saat menguasai bola dan menghindari bermain terlalu ke dalam. Ia menyoroti winger remaja Lamine Yamal sebagai ancaman kelas dunia yang menonjol dan memiliki potensi Ballon d'Or.
Dengan bek Mika Marmol mengisi posisi full-back akibat cedera dalam skuad, Feyenoord menghadapi ujian berat untuk membendung ancaman Barcelona dari sektor sayap.
"Kami harus menjaga posisi kami, menjauh dari gawang kami," jelas Van Bronckhorst. "Mereka akan menekan kami ke belakang, jadi kami harus berani dan mencoba mempertahankan penguasaan bola."
- Box to Box Pictures
Fokus skuad beralih ke ujian di Eropa
Van Bronckhorst juga mengonfirmasi bahwa winger Anis Hadj Moussa telah melupakan masalah disiplin baru-baru ini serta kegagalan transfer untuk sepenuhnya fokus pada pertandingan.
Feyenoord berupaya menyesuaikan diri dengan peningkatan intensitas dari sepak bola domestik saat mereka mencoba meraih hasil yang berkesan di Spanyol.
Penampilan positif di Camp Nou akan memberi tim Belanda itu momentum besar dalam kampanye Liga Champions mereka.
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