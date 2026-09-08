Giovanni van Bronckhorst bersiap untuk reuni emosional dengan Barcelona bersama Feyenoord

Pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst akan menjalani reuni yang berkesan saat timnya menghadapi Barcelona di Liga Champions. Laga tandang ini menandai pertama kalinya mantan pemain internasional Belanda itu berhadapan dengan raksasa Catalan sejak masa bermainnya yang penuh prestasi di Camp Nou.

Van Bronckhorst menghabiskan empat tahun yang sukses bersama Barcelona, mengangkat trofi Liga Champions bersama bintang-bintang seperti Lionel Messi dan Ronaldinho.

"Saya hanya punya kenangan indah," kenang Van Bronckhorst. "Saya berada di sini selama empat tahun; saya adalah bagian dari sejarah klub ini. Rasanya aneh bermain melawan Barca; ini pertama kalinya bagi saya."