Giorgia Rossi: "Tangan Ricci? Itu pelanggaran. Siapa yang bilang lengan itu dalam posisi menutup adalah omong kosong."

Giorgia Rossi, jurnalis Dazn, membahas insiden tangan Ricci selama pertandingan Milan-Inter, yang tidak dianggap sebagai penalti oleh wasit Doveri: "Sepertinya standar pemberian penalti telah sedikit berubah dalam beberapa minggu terakhir: penalti seperti itu saya lihat diberikan lebih dari sekali - katanya dalam podcast 'Cose Scomode' - Siapa yang bilang lengan itu sedang menutup, itu omong kosong: itu hanya alasan untuk mencari-cari alasan dan mengatakan bahwa penalti itu tidak seharusnya diberikan. Tiga minggu lalu mereka memberikannya? Tapi ini adalah liga yang sama seperti tiga minggu lalu...".
AIA: BUKAN PENALTI
Mauro Tonolini, anggota komisi wasit, di Open VAR mendukung keputusan Doveri: "Insiden tersebut dievaluasi dengan benar di lapangan oleh Doveri. Kami sedikit terkejut dengan apa yang kami baca mengenai keraguan terkait situasi ini, kami tidak memiliki keraguan.Lengan tersebut tetap dalam posisi, bahkan ada gerakan 'mengangkat' dari Ricci. Jika bola tidak mengenai lengan gelandang Milan itu, bola akan mengenai dadanya. Situasi seperti ini lebih efektif dinilai secara dinamis karena jika dilihat dalam gerakan lambat, ada risiko menangkap gerakan mikro yang dapat menimbulkan keraguan yang menurut kami tidak seharusnya ada dalam situasi ini". Dia menambahkan: "Gerakan itu sangat alami, wajar, tidak ada sikap dari Ricci untuk memperluas ruang tubuhnya."