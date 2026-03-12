Giorgia Rossi: "Tangan Ricci? Itu pelanggaran. Siapa yang bilang lengan itu dalam posisi menutup adalah omong kosong."

Mauro Tonolini, anggota komisi wasit, di Open VAR mendukung keputusan Doveri: "Insiden tersebut dievaluasi dengan benar di lapangan oleh Doveri. Kami sedikit terkejut dengan apa yang kami baca mengenai keraguan terkait situasi ini, kami tidak memiliki keraguan.Lengan tersebut tetap dalam posisi, bahkan ada gerakan 'mengangkat' dari Ricci. Jika bola tidak mengenai lengan gelandang Milan itu, bola akan mengenai dadanya. Situasi seperti ini lebih efektif dinilai secara dinamis karena jika dilihat dalam gerakan lambat, ada risiko menangkap gerakan mikro yang dapat menimbulkan keraguan yang menurut kami tidak seharusnya ada dalam situasi ini". Dia menambahkan: "Gerakan itu sangat alami, wajar, tidak ada sikap dari Ricci untuk memperluas ruang tubuhnya."