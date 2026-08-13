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"Il Campionato Fa 90" Tv ShowGetty Images Entertainment
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Giordano, bagi Maradona "pemain Italia terhebat yang pernah bermain bersamanya": "Pistol di Lazio? Hanya saya dan Pulici yang tidak punya"

Lazio
SSC Napoli
Serie A

Mantan penyerang Lazio dan Napoli itu bercerita

Bruno Giordano, mantan penyerang yang mengaitkan kariernya dengan seragam Lazio dan Napoli, berkisah dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Berikut beberapa bagian yang paling menarik.


Maradona berkata: "Pesepakbola Italia terkuat yang pernah bermain bersama saya"

"Sementara dia adalah yang terhebat sepanjang masa dan saya adalah rekan setim serta sahabatnya. Scudetto pertama Napoli, bersamanya, adalah sejarah yang akan tetap abadi sepanjang segala masa".



  • Lazio dan pistol-pistol

    Lazio-nya Maestrelli dan Chinaglia

    "Dia menyadari bahwa saya punya kemampuan yang bahkan tidak saya ketahui. Saya seorang penyerang, tentu, sekarang mungkin akan disebut false nine, saya suka bergerak, meniru Cruijff, tetapi ketika Chinaglia pergi ke Amerika, dia mengambil nomor 9 dan menyerahkannya kepada saya. Saya langsung mencetak gol, di Florence, pada pekan kedua liga, dan sejak saat itu saya menjadi seorang penyerang tengah. Lazio saat itu adalah sebuah kelompok dengan kepribadian-kepribadian luar biasa, di lapangan maupun di bangku cadangan, yang saat latihan saling baku hantam dan pada hari Minggu secara ajaib bertarung bersama".


    Pistol

    "Saya rasa pada satu titik hanya saya dan Felice Pulici yang tidak memilikinya. Pada suatu hari Minggu, kami bermain di Ascoli Piceno, kami sedang berada di pemusatan latihan di Colle San Marco, kami berangkat dan di sebuah area terbuka ada bangkai mobil yang dibuang begitu saja. Beberapa orang turun, mengadakan semacam lomba ketepatan menembak, lalu kami pergi bermain".

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    Kasus taruhan

    "Dihukum karena tidak melakukan perbuatan itu. Karena dari peradilan umum saya dibebaskan, sementara peradilan olahraga menghentikan saya selama tiga setengah tahun, lalu menjadi dua tahun berkat Paolino Rossi, yang sempat kembali bermain dan membuat kami menjuarai Piala Dunia yang justru saya lewatkan. Saya seharusnya menjadi juara dunia. Ya sudahlah, memang begitulah jadinya: saya pernah bermain bersama Diego, saya bisa menceritakannya".

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