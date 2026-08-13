Lazio-nya Maestrelli dan Chinaglia

"Dia menyadari bahwa saya punya kemampuan yang bahkan tidak saya ketahui. Saya seorang penyerang, tentu, sekarang mungkin akan disebut false nine, saya suka bergerak, meniru Cruijff, tetapi ketika Chinaglia pergi ke Amerika, dia mengambil nomor 9 dan menyerahkannya kepada saya. Saya langsung mencetak gol, di Florence, pada pekan kedua liga, dan sejak saat itu saya menjadi seorang penyerang tengah. Lazio saat itu adalah sebuah kelompok dengan kepribadian-kepribadian luar biasa, di lapangan maupun di bangku cadangan, yang saat latihan saling baku hantam dan pada hari Minggu secara ajaib bertarung bersama".





Pistol

"Saya rasa pada satu titik hanya saya dan Felice Pulici yang tidak memilikinya. Pada suatu hari Minggu, kami bermain di Ascoli Piceno, kami sedang berada di pemusatan latihan di Colle San Marco, kami berangkat dan di sebuah area terbuka ada bangkai mobil yang dibuang begitu saja. Beberapa orang turun, mengadakan semacam lomba ketepatan menembak, lalu kami pergi bermain".