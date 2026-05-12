Gio Reyna merasa lega karena akhirnya bisa mengakhiri puasa gol selama 16 bulan, namun enggan menjawab pertanyaan 'sombong' terkait timnas AS di Piala Dunia
Mengakhiri penantian panjang akan sebuah gol
Gelandang serang berusia 23 tahun itu akhirnya beruntung pada Sabtu lalu, menyelinap ke dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Rocco Reitz dengan tendangan pertama yang sangat akurat. Meskipun Mönchengladbach akhirnya kalah 3-1 dari Augsburg, pencapaian pribadi ini sangat berarti bagi seorang pemain yang telah melalui masa sulit dan mandek.
Ini menandai gol klub pertama Reyna sejak Januari 2025, saat ia masih mengenakan seragam kuning-hitam Borussia Dortmund. Berbicara kepada wartawan pada hari Selasa, bintang USMNT ini mengungkapkan rasa puasnya: "Sudah cukup lama, tapi pada akhirnya saya senang bisa mencetak gol. Pada akhirnya, hasilnya tidak terlalu penting, tapi yang lebih penting adalah saya mendapat banyak menit bermain dan saya merasa penampilan saya secara keseluruhan cukup bagus."
Dilema dalam pemilihan skuad Piala Dunia
Menjelang pengumuman skuad Piala Dunia pada 26 Mei, Reyna ditanya apakah ia telah berbuat cukup untuk memastikan tempatnya di skuad. Namun, gelandang tersebut waspada terhadap bagaimana tanggapannya mungkin ditafsirkan oleh publik dan manajer barunya, Mauricio Pochettino. Ia menyebut pertanyaan tersebut sebagai "pertanyaan yang sulit dijawab."
Reyna menjelaskan dilema mental yang harus ia hadapi saat membahas statusnya dalam skuad tim nasional. "Jika saya mengatakan tidak, itu berarti saya tidak percaya diri. Dan jika saya mengatakan ya, itu jawaban yang sombong, seolah-olah saya merasa harus berada di sana," akunya.
"Saya menyukai stafnya. Saya menyukai para pemainnya. Saya menyukai tim nasional. Jelas apa pun yang terjadi, terjadilah. Saya benar-benar berharap dan ingin berada di sana untuk memberikan dampak dan meraih prestasi hebat bersama tim, tetapi keputusan itu tidak ada di tangan saya."
Mengatasi riwayat cedera
Meskipun memiliki bakat yang jelas, perjalanan karier Reyna sering terhambat oleh cedera. Ia belum pernah bermain penuh selama 90 menit dalam satu pertandingan liga selama empat tahun terakhir, sebuah statistik yang menunjukkan perjuangannya untuk mempertahankan konsistensi di level domestik. Sejak pindah ke Gladbach, ia sering diturunkan sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak langsung daripada sebagai starter reguler.
Terlepas dari menit bermainnya di klub, ia tetap menjadi sosok sentral bagi negaranya. Meneruskan warisan domestik ayahnya, Claudio Reyna—yang pernah menjadi kapten timnas AS di dua Piala Dunia—Reyna muda menegaskan bahwa terpilih dalam skuad akan menjadi "suatu kehormatan."
Melupakan drama turnamen sebelumnya
Turnamen 2026 menjadi kesempatan bagi Reyna untuk memulai kembali. Pengalamannya di Piala Dunia 2022 di Qatar terkenal terhalangi oleh perselisihan terbuka dengan mantan pelatih Gregg Berhalter, yang mengakibatkan minimnya waktu bermain. Reyna sebelumnya telah mengatakan kepada media bahwa turnamen mendatang merupakan target jangka panjangnya saat ia pindah ke Gladbach.
Setelah mengalami apa yang ia gambarkan sebagai "frustrasi dan kekecewaan" di masa lalu, gelandang ini sangat ingin memastikan bahwa pengalaman Piala Dunia keduanya ditentukan oleh penampilannya di lapangan, bukan oleh berita di luar lapangan.