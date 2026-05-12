Gio Reyna merasa lega karena akhirnya bisa mengakhiri puasa gol selama 16 bulan, namun enggan menjawab pertanyaan 'sombong' terkait timnas AS di Piala Dunia

Menjelang pengumuman skuad Piala Dunia pada 26 Mei, Reyna ditanya apakah ia telah berbuat cukup untuk memastikan tempatnya di skuad. Namun, gelandang tersebut waspada terhadap bagaimana tanggapannya mungkin ditafsirkan oleh publik dan manajer barunya, Mauricio Pochettino. Ia menyebut pertanyaan tersebut sebagai "pertanyaan yang sulit dijawab."

Reyna menjelaskan dilema mental yang harus ia hadapi saat membahas statusnya dalam skuad tim nasional. "Jika saya mengatakan tidak, itu berarti saya tidak percaya diri. Dan jika saya mengatakan ya, itu jawaban yang sombong, seolah-olah saya merasa harus berada di sana," akunya.

"Saya menyukai stafnya. Saya menyukai para pemainnya. Saya menyukai tim nasional. Jelas apa pun yang terjadi, terjadilah. Saya benar-benar berharap dan ingin berada di sana untuk memberikan dampak dan meraih prestasi hebat bersama tim, tetapi keputusan itu tidak ada di tangan saya."



