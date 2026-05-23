Gio Reyna dari Gladbach dilaporkan masuk, sementara Diego Luna dari Real Salt Lake dicoret dari skuad Tim Nasional AS untuk Piala Dunia 2026
Apa yang terjadi?
Para pemain Timnas AS telah diberi tahu mengenai status mereka di Piala Dunia pada hari Jumat, menjelang pengumuman resmi daftar pemain pada hari Selasa di New York. Daftar tersebut masih dapat berubah hingga 1 Juni, namun pelatih kepala Mauricio Pochettino telah memilih 26 pemain awal untuk skuad Piala Dunia yang akan bertanding musim panas ini, kecuali jika ada yang cedera.
Reyna termasuk di antara 26 pemain tersebut, menurut laporan The Athletic. Gelandang Borussia Monchengladbach ini masuk dalam skuad meskipun hanya bermain selama 509 menit musim ini. Namun, Pochettino menyebut Reyna sebagai "spesial", dan kemampuan kreatif sang gelandang cukup untuk memberinya tempat di skuad.
Dia dilaporkan bergabung dengan Berhalter, putra mantan pelatih USMNT Gregg, serta para veteran Piala Dunia 2022 Aaronson dan Turner. McKenzie, salah satu dari beberapa pemain yang tereliminasi pada siklus terakhir, juga masuk dalam skuad.
Luna dan Gozo tidak ikut serta
Absennya Luna cukup mengejutkan, karena bintang RSL ini tidak dipanggil padahal ia tampaknya telah muncul sebagai salah satu bintang baru USMNT di era Pochettino. Ia tampil dalam 17 dari 18 pertandingan pada tahun 2025, namun absen dalam pemusatan latihan bulan Maret karena cedera. Musim ini, Luna telah mencetak empat gol dan tiga assist untuk RSL.
Ini bukan kali pertama Luna mengalami kekecewaan di level internasional. Gelandang ini sebelumnya tidak masuk dalam skuad Olimpiade AS pada 2024 meskipun banyak yang mengharapkan kontribusinya pada musim panas di Paris.
Rekan setimnya, bintang muda berusia 19 tahun Gozo, awalnya dianggap sebagai kandidat yang tidak diunggulkan, namun ia masuk dalam daftar awal USMNT. Namun, ia pun absen, meskipun ia memulai musim MLS dengan gemilang.
Pendapat Reyna tentang bakat?
Meskipun kesulitan mendapatkan waktu bermain di Gladbach, potensi dan kemampuan Reyna tampaknya terlalu menjanjikan bagi Pochettino untuk dilewatkan begitu saja. Pemain berusia 23 tahun ini baru bermain selama 520 menit dalam 19 pertandingan liga, dengan mencetak satu gol, namun tampil mengesankan saat mendapat menit bermain yang lebih banyak dalam laga persahabatan Timnas AS pada bulan November.
Pochettino sebelumnya menekankan pentingnya waktu bermain sebelum pemanggilan Reyna saat itu, namun mengakui bakat pemain Amerika tersebut.
"Dia pemain yang istimewa. Dia pemain yang sangat berbakat," kata Pochettino saat itu. "Itulah mengapa kita harus terbuka dan memberinya kesempatan - meskipun dia tidak banyak bermain - karena dia telah menderita dan mengalami cedera. Sekarang, dia mulai bugar kembali, dan ini bisa menjadi dorongan motivasi baginya untuk bergabung dengan kami. Itu penting bagi kami."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Daftar pemain Tim Nasional Sepak Bola Pria AS akan diumumkan secara resmi pada Selasa sore dalam sebuah acara di New York. Setelah itu, tim akan terbang ke Atlanta untuk memulai pemusatan latihan menjelang Piala Dunia, yang mencakup pertandingan persahabatan melawan Senegal di Charlotte dan Jerman di Chicago, sebelum laga pembuka turnamen melawan Paraguay pada 12 Juni.