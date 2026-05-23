Gio Reyna dari Gladbach dilaporkan masuk, sementara Diego Luna dari Real Salt Lake dicoret dari skuad Tim Nasional AS untuk Piala Dunia 2026

Para pemain Timnas AS telah diberi tahu mengenai status mereka di Piala Dunia pada hari Jumat, menjelang pengumuman resmi daftar pemain pada hari Selasa di New York. Daftar tersebut masih dapat berubah hingga 1 Juni, namun pelatih kepala Mauricio Pochettino telah memilih 26 pemain awal untuk skuad Piala Dunia yang akan bertanding musim panas ini, kecuali jika ada yang cedera.

Reyna termasuk di antara 26 pemain tersebut, menurut laporan The Athletic. Gelandang Borussia Monchengladbach ini masuk dalam skuad meskipun hanya bermain selama 509 menit musim ini. Namun, Pochettino menyebut Reyna sebagai "spesial", dan kemampuan kreatif sang gelandang cukup untuk memberinya tempat di skuad.

Dia dilaporkan bergabung dengan Berhalter, putra mantan pelatih USMNT Gregg, serta para veteran Piala Dunia 2022 Aaronson dan Turner. McKenzie, salah satu dari beberapa pemain yang tereliminasi pada siklus terakhir, juga masuk dalam skuad.