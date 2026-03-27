"Gio lah yang harus melakukannya" - Freddy Adu yakin bahwa kemampuan unik Reyna sangat penting bagi kesuksesan Tim Nasional Sepak Bola AS di Piala Dunia 2026

Saat diminta untuk menyebutkan para pemain yang harus tampil apik agar Amerika Serikat bisa meraih kesuksesan musim panas ini, Adu — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL — mengatakan: "Menurut saya, itu adalah Pulisic. Menurut saya, ketika dia bermain sangat baik, saya merasa tim seolah-olah terinspirasi olehnya. Dia adalah pemain terbaik di tim. Ketika pemain terbaik Anda, ketika pemain andalan Anda sedang dalam performa terbaik, tepat sasaran, dan bermain bagus, hal itu menyebar ke seluruh tim dan semua orang meningkatkan permainan mereka. Saya pikir dia adalah pemain seperti itu.

“Saya sangat percaya bahwa seorang gelandang serang harus mampu menghubungkan segalanya. Dan itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa Gio harus menjadi orang yang melakukannya. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan semua itu. Tapi dia tidak bermain saat ini dan itu adalah masalah besar.

“Anda harus dalam performa terbaik saat memasuki Piala Dunia. Ini adalah Piala Dunia, bagaimanapun juga. Jadi ini akan sulit karena dia adalah orang yang bisa membuka serangan, dia bisa membuka potensi Pulisic dan McKennie, dia bisa membuka potensi [Folarin] Balogun.”