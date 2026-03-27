Diterjemahkan oleh
"Gio lah yang harus melakukannya" - Freddy Adu yakin bahwa kemampuan unik Reyna sangat penting bagi kesuksesan Tim Nasional Sepak Bola AS di Piala Dunia 2026
Reyna harus berbagi beban kepemimpinan dengan Pulisic dan McKennie
Meskipun memiliki pemain-pemain yang sudah terbukti kemampuannya di Eropa, seperti Christian Pulisic dan Weston McKennie, Amerika Serikat tidak boleh terlalu bergantung pada segelintir individu saja. Tanggung jawab untuk menghadirkan kreativitas dan ancaman gol harus dibagi ke banyak pemain.
Di sinilah Reyna, sebagai salah satu pemain dengan bakat teknis terbaik yang pernah dihasilkan sepak bola Amerika, berperan. Adu, yang sangat memahami tekanan dalam memenuhi ekspektasi, mengatakan: “Saya sangat percaya bahwa seorang gelandang serang harus mampu menghubungkan semuanya. Dan itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa Gio harus menjadi orang yang melakukannya.”
Tantangan telah ditetapkan, dengan Reyna — yang kini bermain untuk Borussia Mönchengladbach — harus membuktikan bahwa ia mampu menjadi opsi lain yang dapat mengubah jalannya pertandingan bagi USMNT.
Mengapa Reyna bisa memainkan peran penting bagi Tim Nasional Sepak Bola Pria AS
Saat diminta untuk menyebutkan para pemain yang harus tampil apik agar Amerika Serikat bisa meraih kesuksesan musim panas ini, Adu — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui situs taruhanPiala Dunia — mengatakan: “Menurut saya, itu adalah Pulisic. Menurut saya, ketika dia bermain sangat baik, saya merasa tim seolah-olah terinspirasi olehnya. Dia adalah pemain terbaik di tim. Ketika pemain terbaik Anda, ketika pemain andalan Anda sedang dalam performa terbaik, tepat sasaran, dan bermain bagus, hal itu menyebar ke seluruh tim dan semua orang meningkatkan permainan mereka. Saya pikir dia adalah pemain seperti itu.
“Saya sangat percaya bahwa seorang gelandang serang harus mampu menghubungkan segalanya. Dan itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa Gio harus menjadi orang yang melakukannya. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan semua itu. Tapi dia tidak bermain saat ini dan itu adalah masalah besar.
“Anda harus dalam performa terbaik saat memasuki Piala Dunia. Ini adalah Piala Dunia, bagaimanapun juga. Jadi ini akan sulit karena dia adalah orang yang bisa membuka serangan, dia bisa membuka potensi Pulisic dan McKennie, dia bisa membuka potensi [Folarin] Balogun.”
Reyna membutuhkan waktu bermain di tengah minimnya kesempatan bermain di klub
Reyna telah tampil dalam 16 pertandingan untuk Gladbach musim ini, namun penampilannya yang terakhir terjadi pada 17 Januari dan ia sulit mendapatkan tempat di starting line-up. Ia tetap dipanggil untuk laga persahabatan melawan Belgia dan Portugal, karena Pochettino tetap percaya pada potensinya yang tak diragukan lagi.
Ditanya apakah Reyna perlu tampil di setiap pertandingan pemanasan sebelum Piala Dunia dimulai, Adu menambahkan: “Saya rasa begitu, karena dia memang membutuhkan menit bermain. Dia perlu berada dalam kondisi dan performa pertandingan.
“Ketika Anda tidak bermain, situasinya berbeda. Ketika Anda berlatih terus-menerus dan berlatih dengan baik, itu hal lain dibandingkan berada di lapangan dan berada dalam kondisi pertandingan. Itu benar-benar berbeda. Jadi, dia memang membutuhkannya. Jika dia tidak mendapatkannya, akan sulit baginya untuk menjadi starter di Piala Dunia.”
Akankah Pochettino terus mempercayai Reyna?
Reyna mengalami masa-masa sulit selama dan segera setelah Piala Dunia 2022, ketika hubungan kerjanya dengan mantan pelatih kepala Tim Nasional AS Gregg Berhalter menjadi sorotan. Ia tampaknya memiliki chemistry yang lebih baik dengan Pochettino.
Ketika ditanya apakah pelatih asal Argentina itu—yang kontraknya hanya berlaku hingga kampanye Piala Dunia AS berakhir—akan terus mempercayai Reyna, Adu mengatakan: “Saya yakin Poch akan terbuka terhadap Gio. Dia memang memasukkannya ke dalam daftar pemanggilan terbaru, jadi dia masih terbuka. Meskipun Gio belum bermain, dia tetap memasukkannya, jadi itu pertanda baik bagi Gio.
“Saya yakin dia memang memikirkan Gio. Dan saya yakin dia sudah menyadari apa yang bisa Gio bawa ke tim. Jadi saat ini, terserah pada Gio untuk benar-benar berusaha dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, memaksa masuk ke tim, dan mendapatkan waktu bermain. Dapatkan sebanyak mungkin waktu bermain.”
Timnas AS akan menghadapi Belgia di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, pada Sabtu. Mereka akan tetap di venue tersebut untuk menghadapi Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo. Dua laga persahabatan bergengsi lainnya—melawan Senegal dan Jerman—akan membawa tim asuhan Pochettino menuju putaran final Piala Dunia, dengan kemungkinan Reyna menemukan kembali semangat dalam permainannya.