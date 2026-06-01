Gini Wijnaldum diprediksi akan pindah pada musim panas ini setelah Al-Ettifaq memutuskan untuk melepas gelandang mantan Liverpool tersebut

Klub Liga Pro Saudi itu secara resmi mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk berpisah dengan Wijnaldum. Pemain berusia 35 tahun itu, yang bergabung dengan klub pada tahun 2023, kontraknya diputus terutama karena pertimbangan keuangan dalam struktur klub saat ini.

Meskipun kedatangannya yang sangat dinanti dimaksudkan untuk memimpin proyek tersebut, kedua belah pihak telah memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda menjelang musim 2026-27.

Keputusan ini mengakhiri masa yang relatif produktif bagi pemain asal Belanda tersebut di Timur Tengah. Sementara banyak bintang Eropa kesulitan beradaptasi dengan liga ini, Wijnaldum tetap menjadi sosok yang konsisten di starting XI Al-Ettifaq, sering kali berperan sebagai penghubung antara lini tengah dan lini serang.

Namun, dengan klub yang ingin menyeimbangkan keuangan dan memperbarui kuota pemain asing mereka, mantan pemain Newcastle ini diidentifikasi sebagai kandidat untuk dilepas.