Gini Wijnaldum diprediksi akan pindah pada musim panas ini setelah Al-Ettifaq memutuskan untuk melepas gelandang mantan Liverpool tersebut
Al-Ettifaq mengonfirmasi pemutusan kontrak
Klub Liga Pro Saudi itu secara resmi mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk berpisah dengan Wijnaldum. Pemain berusia 35 tahun itu, yang bergabung dengan klub pada tahun 2023, kontraknya diputus terutama karena pertimbangan keuangan dalam struktur klub saat ini.
Meskipun kedatangannya yang sangat dinanti dimaksudkan untuk memimpin proyek tersebut, kedua belah pihak telah memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda menjelang musim 2026-27.
Keputusan ini mengakhiri masa yang relatif produktif bagi pemain asal Belanda tersebut di Timur Tengah. Sementara banyak bintang Eropa kesulitan beradaptasi dengan liga ini, Wijnaldum tetap menjadi sosok yang konsisten di starting XI Al-Ettifaq, sering kali berperan sebagai penghubung antara lini tengah dan lini serang.
Namun, dengan klub yang ingin menyeimbangkan keuangan dan memperbarui kuota pemain asing mereka, mantan pemain Newcastle ini diidentifikasi sebagai kandidat untuk dilepas.
Data statistik yang mengesankan di Arab Saudi
Kepergian Wijnaldum mungkin mengejutkan sebagian orang mengingat penampilannya di lapangan musim lalu. Gelandang ini kembali tampil gemilang di depan gawang, mengenakan ban kapten, dan memimpin dengan memberi teladan bagi tim yang pada akhirnya finis di peringkat ketujuh klasemen liga.
Gelandang veteran ini berhasil mencetak 16 gol dan memberikan tujuh assist dalam 33 pertandingan liga selama musim ini.
Apakah Liga Premier akan kembali digelar?
Sebagai pemain bebas transfer, Wijnaldum diperkirakan akan menarik minat besar dari seluruh Eropa dan bahkan di luar benua itu. Rekam jejaknya tak perlu diragukan lagi, mengingat ia telah menjuarai Liga Premier dan Liga Champions selama berkarier di Inggris. Laporan awal menunjukkan bahwa sang pemain belum siap untuk mengakhiri kariernya dan sedang mencari tantangan di lingkungan kompetitif yang membuatnya tetap berada di pusat perhatian sepak bola papan atas.
Spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ke Inggris sudah mulai bermunculan. Dikabarkan bahwa gelandang ini ingin kembali ke Liga Premier, di mana ia tetap menjadi sosok yang dihormati. Mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia tidak memerlukan biaya transfer, beberapa klub yang membutuhkan kepemimpinan dan ketenangan di lini tengah mungkin tergoda untuk menawarkan kontrak jangka pendek kepada mantan bintang Feyenoord dan PSV ini.
Ambisi internasional dan warisan karier
Meskipun sukses di level klub, Wijnaldum baru-baru ini mengalami pukulan terkait masa depannya di tim nasional. Gelandang tersebut telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk terus membela Belanda, dengan target berkompetisi di Piala Dunia 2026. Namun, pelatih Oranje Ronald Koeman dilaporkan tidak sependapat dengan visi tersebut, yang menandakan adanya pergeseran ke arah pemain-pemain muda di lini tengah timnas Belanda.