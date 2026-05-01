"Gimana dia bisa menahannya?!' - Morgan Gibbs-White takjub atas penyelamatan 'luar biasa' Emi Martinez dalam kemenangan tipis Nottingham Forest atas Aston Villa di Liga Europa

Gibbs-White takjub melihat penyelamatan spektakuler yang dilakukan Martinez saat Nottingham Forest menang tipis 1-0 atas Aston Villa pada leg pertama semifinal Liga Europa.
Kiper asal Argentina itu menciptakan salah satu momen terbaik dalam pertandingan di City Ground ketika ia menggagalkan peluang Igor Jesus dengan penyelamatan refleks yang luar biasa pada babak pertama. Meskipun Martinez tampil heroik, Forest akhirnya meraih kemenangan berkat tendangan penalti Chris Wood pada babak kedua setelah tinjauan VAR atas pelanggaran handball yang dilakukan Lucas Digne. Hasil ini memberi Forest keunggulan tipis menjelang leg kedua, dengan kedua rival asal Midlands ini akan bertemu lagi di Villa Park untuk memperebutkan tempat di final.