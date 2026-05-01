Nottingham Forest FC v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport
"Gimana dia bisa menahannya?!' - Morgan Gibbs-White takjub atas penyelamatan 'luar biasa' Emi Martinez dalam kemenangan tipis Nottingham Forest atas Aston Villa di Liga Europa

Morgan Gibbs-White mengaku terkejut dengan penyelamatan luar biasa yang dilakukan Emi Martinez saat Nottingham Forest mengalahkan Aston Villa di semifinal Liga Europa. Gelandang serang Forest itu hanya bisa menonton dengan tak percaya saat kiper Villa itu melakukan penyelamatan gemilang di City Ground.

    Kiper asal Argentina itu menciptakan salah satu momen terbaik dalam pertandingan di City Ground ketika ia menggagalkan peluang Igor Jesus dengan penyelamatan refleks yang luar biasa pada babak pertama. Meskipun Martinez tampil heroik, Forest akhirnya meraih kemenangan berkat tendangan penalti Chris Wood pada babak kedua setelah tinjauan VAR atas pelanggaran handball yang dilakukan Lucas Digne. Hasil ini memberi Forest keunggulan tipis menjelang leg kedua, dengan kedua rival asal Midlands ini akan bertemu lagi di Villa Park untuk memperebutkan tempat di final.

    Gibbs-White tak percaya melihat aksi heroik Martinez

    Setelah pertandingan, Gibbs-White mengaku hampir tak percaya bahwa kiper Villa berhasil menggagalkan tembakan tersebut. Saat mengenang momen itu, pemain internasional Inggris itu memuji reaksi dan kemampuan Martinez dalam menahan tembakan, setelah kiper nomor satu Argentina itu melakukan apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai penyelamatan terbaik malam itu.

    "Bagaimana dia bisa menahan itu, ngomong-ngomong?" katanya kepada TNT Sports. "Bagaimana dia bisa menahan itu? Dia pernah melakukan hal serupa tahun lalu. Aku berteriak pada Igor, 'kenapa kamu tidak mencetak gol itu?' Tapi semua pujian untuk kiper itu, itu penyelamatan yang hebat."

  • Pujian untuk manajer

    Namun, Gibbs-White juga melontarkan pujian kepada pelatih kepala timnya, Vitor Pereira. Pemain berusia 26 tahun itu menekankan bahwa keberhasilan Forest mencapai semifinal Liga Europa berkat ide dan taktik sang manajer.

    "Dia telah menjadi bagian besar dari kesuksesan yang baru-baru ini kami raih berkat ide-ide dan taktiknya," tambahnya. "Cara dia memandang sepak bola harus penuh gairah, agresivitas, dan perjuangan. Kami telah menunjukkannya dalam penampilan kami. Suasana hari ini luar biasa. Saya pikir para pemain menampilkan penampilan yang luar biasa."

    "Kontrol yang kami miliki dalam pertandingan. Bahkan saat mereka menguasai bola, kami merasa tetap mengendalikan permainan. Kami tidak merasa nyaman karena jelas mereka memiliki talenta dan ancaman yang luar biasa, tetapi saat menguasai bola, kami tenang, percaya diri, dan memiliki beberapa peluang di mana kami bisa saja unggul 1-0 lebih dulu."


    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Pertandingan ini menjadi momen penting bagi kedua klub, dengan Nottingham Forest berupaya mencapai final turnamen Eropa besar pertama mereka sejak tahun 1980-an, sementara Aston Villa bertekad mengangkat trofi kontinental pertama mereka dalam beberapa dekade.

    Pada leg kedua, Villa harus membalikkan defisit satu gol jika ingin lolos ke final Liga Europa, sementara Forest akan berusaha mempertahankan keunggulan mereka dan melanjutkan kampanye Eropa yang mengesankan, yang telah membuat mereka menyingkirkan beberapa lawan tangguh dalam perjalanan menuju empat besar.

