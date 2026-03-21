Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Gila... nggak masuk akal!" - Michael Carrick kesal atas keputusan penalti Bournemouth dalam laga imbang Man Utd
Setan Merah gagal di Pantai Selatan
Selama sebagian besar pertandingan di Vitality Stadium, United tampak seperti tim yang sedang menuju raihan tiga poin lagi di bawah asuhan Carrick. Bruno Fernandes mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-60 untuk membawa United memimpin, dan ketika James Hill menyundul bola tendangan sudut ke gawangnya sendiri, tim asuhan Carrick tampak siap untuk semakin memperkuat peluang mereka lolos ke Liga Champions.
Namun kemudian muncul masalah yang membuat sang pelatih kepala begitu marah dalam wawancara pasca-pertandingannya. Di babak kedua, Amad Diallo didorong jatuh di dalam kotak penalti oleh Adrien Truffert, sebuah insiden yang terlihat sama kerasnya dengan beberapa pelanggaran yang sudah diberikan musim ini, namun wasit Stuart Attwell mengabaikannya. VAR mendukung keputusannya, menyarankan bahwa kontak yang terjadi tidak cukup untuk memberikan penalti. Dari insiden tersebut di satu ujung lapangan, Bournemouth melakukan serangan balik, dan Ryan Christie menyamakan kedudukan.
"Saya pikir kami sudah cukup unggul dan seharusnya bisa lebih nyaman dalam pertandingan ini," kata Carrick kepada Sky Sports. "Kami mencetak gol, seharusnya mendapat penalti lagi. Jika satu diberikan, yang lain juga harus diberikan. Bagi saya, keduanya hampir identik, pegangan dengan dua tangan, jadi bagaimanapun juga dia salah dalam satu keputusan. Memberikan satu dan tidak memberikan yang lain, saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Ini gila. Karena itu, mereka menyerang ke ujung lapangan lain, mencetak gol, dan setelah itu benar-benar kacau."
- Getty Images Sport
Kartu merah Maguire memperparah penderitaan Man Utd
Apa yang terjadi setelah keputusan penalti yang terlewatkan itu membuat situasi yang sudah sulit menjadi jauh lebih buruk dari sudut pandang United. Harry Maguire diusir dari lapangan setelah menjegal Evanilson di kotak penalti, sebuah keputusan yang—meski diakui Carrick mungkin memiliki dasar—terasa semakin menjengkelkan mengingat penolakan sebelumnya di kotak penalti Bournemouth.
Dia berkata: "Dari mana harus mulai, sebenarnya? Dengarkan, mungkin dia sudah melewati Harry dan itu keputusan yang tepat, dan wasit telah mengambilnya. Saya tidak terlalu mempermasalahkannya, sejujurnya saya belum melihat ulang insiden itu, tapi saya pikir jika dia memang melewati Harry dan berada dalam posisi mencetak gol, saya bisa memahami keputusan itu, jadi saya tidak akan mengatakan bahwa kami pantas mendapatkan segalanya. Tapi itu seharusnya tidak terjadi karena kami seharusnya mendapat penalti lain dan pertandingan akan berjalan sangat berbeda."
Junior Kroupi mencetak gol dari tendangan penalti untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2, dan United harus mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain.
Carrick: Keputusan VAR sungguh membingungkan
Argumen Carrick sangat sederhana. Ia berpendapat bahwa jika satu pelanggaran layak mendapat penalti, pelanggaran lainnya pun seharusnya demikian. Fakta bahwa itu adalah jenis pelanggaran yang serupa, di dalam kotak penalti, membuat penolakan wasit semakin sulit diterima. Dengan adanya VAR yang secara khusus dirancang untuk menyelesaikan kontroversi semacam ini, Carrick tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya atas kegagalan teknologi tersebut untuk turun tangan.
"Hanya soal keputusan penalti itu, saya tidak mengerti bagaimana bisa satu diberi dan yang lain tidak. Gila," katanya. "Sangat besar. Sangat besar sekali. Itulah tujuan VAR. Untuk mengklarifikasi dan konsistensi. Pasti, apa pun yang mereka pikirkan, jika satu sudah diberikan, ada cukup orang untuk memutuskan bahwa itu sama dengan yang pertama. Ini dua keputusan berbeda, jadi agak membingungkan sebenarnya."
- Getty
Apa langkah selanjutnya bagi Man Utd?
Terlepas dari segala kekecewaan, Carrick tetap memuji semangat juang yang ditunjukkan timnya dalam mempertahankan satu poin.
Dia berkata: "Kecewa karena tidak bisa memenangkan pertandingan setelah sempat unggul, tapi dalam situasi dengan sepuluh pemain selama apa yang pada akhirnya menjadi semacam waktu tambahan yang sudah lama tidak kita lihat, kami mengatasinya dengan sangat baik. Saya senang dengan cara para pemain menyelesaikan pertandingan. Mudah saja untuk membiarkan pertandingan lepas begitu saja. Mereka tetap tenang dan meraih satu poin, yang pada akhirnya akan kami terima dan lanjutkan."
United berada di posisi ketiga di Liga Premier dan tidak akan bermain lagi hingga 13 April, saat Leeds bertandang ke Old Trafford setelah jeda internasional. Dengan selisih empat poin dari Aston Villa di posisi keempat, mereka tetap berada di jalur untuk lolos ke Liga Champions, sebuah pencapaian yang mungkin membuat Carrick ditunjuk sebagai manajer permanen Red Devils.
Iklan