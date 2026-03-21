"Gila... nggak masuk akal!" - Michael Carrick kesal atas keputusan penalti Bournemouth dalam laga imbang Man Utd

Selama sebagian besar pertandingan di Vitality Stadium, United tampak seperti tim yang sedang menuju raihan tiga poin lagi di bawah asuhan Carrick. Bruno Fernandes mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-60 untuk membawa United memimpin, dan ketika James Hill menyundul bola tendangan sudut ke gawangnya sendiri, tim asuhan Carrick tampak siap untuk semakin memperkuat peluang mereka lolos ke Liga Champions.

Namun kemudian muncul masalah yang membuat sang pelatih kepala begitu marah dalam wawancara pasca-pertandingannya. Di babak kedua, Amad Diallo didorong jatuh di dalam kotak penalti oleh Adrien Truffert, sebuah insiden yang terlihat sama kerasnya dengan beberapa pelanggaran yang sudah diberikan musim ini, namun wasit Stuart Attwell mengabaikannya. VAR mendukung keputusannya, menyarankan bahwa kontak yang terjadi tidak cukup untuk memberikan penalti. Dari insiden tersebut di satu ujung lapangan, Bournemouth melakukan serangan balik, dan Ryan Christie menyamakan kedudukan.

"Saya pikir kami sudah cukup unggul dan seharusnya bisa lebih nyaman dalam pertandingan ini," kata Carrick kepada Sky Sports. "Kami mencetak gol, seharusnya mendapat penalti lagi. Jika satu diberikan, yang lain juga harus diberikan. Bagi saya, keduanya hampir identik, pegangan dengan dua tangan, jadi bagaimanapun juga dia salah dalam satu keputusan. Memberikan satu dan tidak memberikan yang lain, saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Ini gila. Karena itu, mereka menyerang ke ujung lapangan lain, mencetak gol, dan setelah itu benar-benar kacau."