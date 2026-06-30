"Ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi semua orang di Jerman," kata juara dunia 1990 itu, yang tampak sangat terkejut dengan penampilan tim tersebut. Ia pun tidak menyangka tim itu akan tersingkir sedini ini.
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"Gila, menghancurkan, memalukan": Jürgen Klinsmann mengkritik habis-habisan tim DFB setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia
Mantan pelatih tim nasional Jerman itu secara khusus mengkritik penampilan dan sikap para pemain. "Dan cara kami tersingkir ini sungguh sangat mengecewakan. Tim ini tidak siap untuk mengambil alih kendali selama 120 menit. Mereka kurang bertenaga, tidak cukup tegas dan agresif untuk menghadapi tim Paraguay yang sangat kuat," kata pria berusia 61 tahun itu.
Selain kekurangan yang terlihat pada waktu reguler dan perpanjangan waktu, menurut Klinsmann, tim nasional Jerman juga menunjukkan kelemahan mental dan strategis dalam adu penalti yang menentukan. Yang lebih parah lagi, pada akhirnya tampak seolah-olah tim ini tidak siap menghadapi adu penalti, lanjut Klinsmann. “Ini sungguh tidak masuk akal bagi kami, karena biasanya kami sangat menyukai adu penalti. Cara kami tersingkir hari ini sungguh menghancurkan dan memalukan,” katanya.
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Klinsmann: "Hal ini akan menjerumuskan Jerman ke dalam jurang yang dalam"
Bagi sepak bola Jerman, kegagalan berulang ini menandai titik terendah sementara dari krisis olahraga yang berkepanjangan di ajang-ajang internasional. Bagi Klinsmann, kesamaan dengan turnamen-turnamen sebelumnya sangat jelas terlihat.
Kegagalan di babak 16 besar ini sama mengerikannya dengan dua kegagalan memalukan di babak penyisihan grup pada Piala Dunia 2018 di Rusia dan putaran final 2022 di Qatar. “Ini menjerumuskan Jerman ke dalam lubang yang dalam,” kata Klinsmann, yang pendapatnya tidak sendirian.
Lothar Matthäus melihat kesamaan antara kegagalan terbaru ini dengan kegagalan di Piala Dunia 32 tahun lalu pada putaran final 1994 di AS, dan mengungkap adanya konflik besar di dalam tim nasional Jerman.
Jerman mengecewakan di Piala Dunia
Kegagalan pahit pada Selasa dini hari itu merupakan konsekuensi dari penampilan yang secara umum kurang memuaskan sepanjang turnamen. Sejak fase grup, timnas Jerman sudah menunjukkan fluktuasi performa yang signifikan.
Setelah meraih kemenangan telak 7-1 yang sesuai ekspektasi atas tim underdog Curacao pada pertandingan pembuka, tim ini sudah mengalami kesulitan besar saat meraih kemenangan di menit-menit akhir melawan Pantai Gading. Di akhir babak penyisihan grup, mereka menelan kekalahan 1-2 yang memang pantas dari Ekuador.