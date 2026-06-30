"Gila, menghancurkan, memalukan": Jürgen Klinsmann mengkritik habis-habisan tim DFB setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia

Mantan pelatih tim nasional Jerman itu secara khusus mengkritik penampilan dan sikap para pemain. "Dan cara kami tersingkir ini sungguh sangat mengecewakan. Tim ini tidak siap untuk mengambil alih kendali selama 120 menit. Mereka kurang bertenaga, tidak cukup tegas dan agresif untuk menghadapi tim Paraguay yang sangat kuat," kata pria berusia 61 tahun itu.

Selain kekurangan yang terlihat pada waktu reguler dan perpanjangan waktu, menurut Klinsmann, tim nasional Jerman juga menunjukkan kelemahan mental dan strategis dalam adu penalti yang menentukan. Yang lebih parah lagi, pada akhirnya tampak seolah-olah tim ini tidak siap menghadapi adu penalti, lanjut Klinsmann. “Ini sungguh tidak masuk akal bagi kami, karena biasanya kami sangat menyukai adu penalti. Cara kami tersingkir hari ini sungguh menghancurkan dan memalukan,” katanya.