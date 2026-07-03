Milan tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan pemain baru penting kedua dalam bursa transfer yang dimulai dengan gemilang. Setelah kedatangan Goncalo Ramos dari PSG dengan nilai transfer 74 juta euro ditambah bonus, kini klub Rossoneri hampir menyelesaikan transfer Mario Gila, bek yang akan hengkang dari Lazio.
Diterjemahkan oleh
Gila hampir bergabung dengan Milan: sudah ada kesepakatan dengan sang pemain, Lazio siap menggelontorkan 30 juta
ANGKA-ANGKA
Menurut Gianluca Di Marzio, negosiasi hampir rampung: nilai transfer sebesar 25 juta euro ditambah bonus 5 juta euro untuk Lazio, sedangkan bagi bek kelahiran tahun 2000 tersebut, telah disiapkan kontrak senilai 4 juta euro ditambah bonus selama 5 tahun
NAPOLI DAN ATALANTA DIKALAHKAN
Langkah cepat yang dilakukan kemarin menjadi penentu, ketika I Rossoneri—yang telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain dan agennya—berhasil mengungguli persaingan dari Napoli dan Atalanta. Milan berupaya menyelesaikan kesepakatan dengan Biancocelesti antara Senin dan Selasa, dengan mendekati angka yang diminta, demi mendapatkan persetujuan dari presiden Claudio Lotito.
PERMINTAAN DARI AMORIM
Keputusan untuk mendatangkan pemain asal Spanyol ini merupakan bagian dari upaya Amorim dalam membangun Milan yang baru. Setelah melakukan investasi besar-besaran di lini serang dengan mendatangkan Ramos, klub Rossoneri kini fokus pada lini pertahanan dan berupaya memberikan sang pelatih seorang pemain yang siap langsung menjadi andalan, yakni bek tengah yang dibutuhkan untuk menambah kokohnya tim baru ini.
.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami