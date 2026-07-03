Keputusan untuk mendatangkan pemain asal Spanyol ini merupakan bagian dari upaya Amorim dalam membangun Milan yang baru. Setelah melakukan investasi besar-besaran di lini serang dengan mendatangkan Ramos, klub Rossoneri kini fokus pada lini pertahanan dan berupaya memberikan sang pelatih seorang pemain yang siap langsung menjadi andalan, yakni bek tengah yang dibutuhkan untuk menambah kokohnya tim baru ini.

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