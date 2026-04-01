Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen, dan para bintang top yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026

Untuk ketiga kalinya berturut-turut, Italia gagal lolos ke Piala Dunia. Sejak menjuarai turnamen 2006, Azzurri hanya berhasil memenangkan satu pertandingan di ajang tersebut (melawan Inggris pada 2014) dan kini terpaksa kembali menonton dari rumah setelah kekalahan dalam adu penalti melawan Bosnia dan Herzegovina pada Selasa lalu.

Seluruh generasi pemain Italia, termasuk Sandro Tonali, Nicolo Barella, dan Alessandro Bastoni, masih menunggu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di turnamen global, meskipun mungkin yang paling terkenal di antara mereka adalah kiper Gigi Donnarumma. Pemenang Trofi Yashin dan Pemain Terbaik Euro 2020 ini dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di generasinya, namun pria yang memukau para penggemar saat debutnya bersama AC Milan pada usia 16 tahun ini akan memasuki usia 30-an saat ia kembali mendapat kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia pertamanya.

Kegagalan Italia tentu saja tidak boleh disalahkan pada Donnarumma, namun sebagai salah satu bintang utama tim nasional, penjaga gawang Manchester City ini harus tetap tegar dan memastikan dirinya tetap berada di level tertinggi selama empat tahun ke depan jika sang juara empat kali itu ingin akhirnya kembali ke Piala Dunia pada 2030.