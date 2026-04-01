World Cup missing stars
James Westwood

Diterjemahkan oleh

Gigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen, dan para bintang top yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026

Kini tinggal lebih dari dua bulan lagi menjelang putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan ke-48 tim telah dipastikan lolos setelah selesainya berbagai babak play-off selama jeda internasional bulan Maret. Semua tim favorit pra-turnamen berhasil lolos dari babak kualifikasi, termasuk Spanyol, Brasil, Inggris, Prancis, dan juara bertahan Argentina.

Turnamen ini diperkirakan akan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi, sementara pemain-pemain seperti Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembele, dan Kylian Mbappe akan berusaha mengungguli ikon Albiceleste tersebut. Di tempat lain, Cristiano Ronaldo siap menyamai rekor Messi sebagai satu-satunya pemain lain yang pernah tampil di enam Piala Dunia saat ia kembali memimpin Portugal, Harry Kane akan membawa harapan Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel, dan Erling Haaland akan melangkah ke panggung terbesar sepak bola internasional untuk pertama kalinya bersama Norwegia yang menjadi kuda hitam.

Namun bagi sebagian, perjalanan sudah berakhir setelah babak kualifikasi menelan korban-korban besar. GOAL merangkum para bintang top yang pasti tidak akan memeriahkan Amerika Utara musim panas mendatang...

    Gigi Donnarumma (Italy)

    Untuk ketiga kalinya berturut-turut, Italia gagal lolos ke Piala Dunia. Sejak menjuarai turnamen 2006, Azzurri hanya berhasil memenangkan satu pertandingan di ajang tersebut (melawan Inggris pada 2014) dan kini terpaksa kembali menonton dari rumah setelah kekalahan dalam adu penalti melawan Bosnia dan Herzegovina pada Selasa lalu.

    Seluruh generasi pemain Italia, termasuk Sandro Tonali, Nicolo Barella, dan Alessandro Bastoni, masih menunggu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di turnamen global, meskipun mungkin yang paling terkenal di antara mereka adalah kiper Gigi Donnarumma. Pemenang Trofi Yashin dan Pemain Terbaik Euro 2020 ini dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di generasinya, namun pria yang memukau para penggemar saat debutnya bersama AC Milan pada usia 16 tahun ini akan memasuki usia 30-an saat ia kembali mendapat kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia pertamanya.

    Kegagalan Italia tentu saja tidak boleh disalahkan pada Donnarumma, namun sebagai salah satu bintang utama tim nasional, penjaga gawang Manchester City ini harus tetap tegar dan memastikan dirinya tetap berada di level tertinggi selama empat tahun ke depan jika sang juara empat kali itu ingin akhirnya kembali ke Piala Dunia pada 2030.

    Robert Lewandowski (Polandia)

    Sebagai salah satu penyerang terbaik abad ke-21, Robert Lewandowski tidak akan mendapat kesempatan untuk memperbaiki rekornya di putaran final Piala Dunia—dua gol dalam tujuh pertandingan—pada musim panas ini, setelah Polandia tersingkir di babak play-off UEFA, kalah 3-2 dari Swedia pada bulan Maret. Kekalahan tersebut tampaknya juga akan menandai akhir dari karier internasional Lewandowski, mengingat pemain berusia 37 tahun itu sempat mengisyaratkan niat pensiun segera setelah pertandingan tersebut.

    Kemampuan Lewandowski telah menurun selama beberapa tahun terakhir, dan tampaknya semakin besar kemungkinan bahwa ia akan diizinkan hengkang dari Barcelona musim panas ini ketika kontraknya di Catalunya berakhir. Meski demikian, ia pasti berharap dapat menikmati penampilan terakhirnya di turnamen sebelum memasuki masa-masa senja dalam kariernya yang gemilang.

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

    Georgia menjadi salah satu kejutan di Euro 2024, dan Khvicha Kvaratskhelia adalah motor di balik keberhasilan mereka melaju ke babak 16 besar berkat gerakan-gerakan memukau dan kerja kerasnya yang tak kenal lelah. Namun, pemain sayap Paris Saint-Germain ini tidak akan unjuk gigi di panggung terbesar musim panas mendatang.

    Kvaratskhelia memang mencetak dua gol di kualifikasi Piala Dunia, termasuk dalam kemenangan 3-0 atas Bulgaria, tetapi Georgia kalah dalam empat dari lima pertandingan sisa mereka dan finis di posisi ketiga jauh di belakang Spanyol dan Turki di Grup E. Kekalahan telak 4-1 di kandang Turki menjadi titik terendah, dan pelatih kepala Willy Sagnol harus kembali merancang strategi untuk membangkitkan kepercayaan diri skuadnya yang sedang terpuruk, yang tidak memiliki pemain lain yang bisa menandingi level Kvaratskhelia.

    Victor Osimhen (Nigeria)

    Nigeria akan absen dari Piala Dunia dua kali berturut-turut setelah menderita kekalahan mengejutkan di babak play-off final zona Afrika melawan Republik Demokratik Kongo. Tim Super Eagles semula menjadi favorit kuat untuk lolos ke babak play-off antarbenua pada bulan Maret setelah mengalahkan Gabon, namun Republik Demokratik Kongo menghancurkan impian mereka setelah pertandingan yang melelahkan yang akhirnya ditentukan melalui adu penalti.

    Kedua tim bermain imbang 1-1 pada waktu normal, dan ancaman serangan Nigeria menguap setelah Osimhen ditarik keluar pada babak pertama karena mengalami cedera kaki. DR Kongo kurang beruntung karena tidak berhasil mencetak gol kedua, tetapi keberuntungan berpihak pada mereka dalam adu penalti saat mereka meraih kemenangan 4-3. 

    Hal ini seharusnya tidak terjadi bagi generasi emas Nigeria. Absennya Osimhen akan menjadi kerugian besar saat Piala Dunia dimulai, mengingat bintang Galatasaray ini termasuk salah satu penyerang terbaik di dunia. Ia mencetak delapan gol di babak kualifikasi, namun skuad Nigeria lainnya tidak mampu menyaingi standar tingginya.

    Pemain seperti Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey, dan Wilfred Ndidi semuanya mengecewakan, dan meskipun situasinya mungkin berbeda jika Osimhen tidak absen dalam tiga pertandingan karena cedera, Nigeria telah menjadi terlalu bergantung pada mantan pemain Napoli tersebut. Ia akan berusia 30 tahun saat Piala Dunia berikutnya digelar, yang berarti masa jayanya akan terbuang percuma dari perspektif global.

    Christian Eriksen (Denmark)

    Untuk pertama kalinya sejak Euro 2016, Denmark gagal lolos ke turnamen besar setelah dikalahkan oleh Republik Ceko melalui adu penalti di babak play-off UEFA. Mereka sempat hanya berjarak beberapa menit dari memastikan tempat mereka pada November lalu sebelum kebobolan dua gol di menit-menit akhir oleh Skotlandia, dan mereka harus menanggung konsekuensinya dalam situasi yang paling memilukan empat bulan kemudian di Praha.

    Christian Eriksen absen dalam pertandingan melawan Skotlandia tersebut setelah kehilangan tempatnya di tim akibat kepergiannya dari Manchester United. Namun, setelah akhirnya pindah ke Wolfsburg dan tampil mengesankan di Bundesliga, ia dipanggil kembali untuk babak play-off, memicu harapan bahwa pemain berusia 34 tahun itu akan bermain di satu Piala Dunia lagi. Namun, hal itu tak terwujud, dan kini semakin kecil kemungkinan para penggemar akan melihat mantan gelandang serang Tottenham itu bermain di level tertinggi lagi.

    Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

    Pierre-Emerick Aubameyang adalah salah satu penyerang terbaik di generasinya yang belum pernah bermain di Piala Dunia, dan setelah kegagalan Gabon lolos kualifikasi kali ini, bisa dipastikan bahwa pemain berusia 36 tahun itu akan pensiun tanpa pernah mewujudkan impian tersebut. Gabon berhasil lolos ke babak play-off CAF setelah finis di posisi kedua di grup mereka, hanya terpaut satu poin dari Pantai Gading, dan Aubameyang menyumbang tujuh gol untuk timnya, termasuk empat gol luar biasa dalam kemenangan menegangkan 4-3 di kandang Gambia.

    Mantan bintang Arsenal dan Borussia Dortmund, yang kini menjalani masa kedua bersama Marseille di level klub, kembali memimpin lini depan Gabon dalam laga semifinal yang seru melawan Nigeria. Gabon berjuang keras untuk memaksa perpanjangan waktu, dengan Mario Lemina menyamakan skor pada menit ke-89, namun hal itu tampaknya menguras seluruh tenaga mereka, dan Nigeria akhirnya menang 4-1, dengan Osimhen mencetak dua gol. 

    Upaya Gabon untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya masih berlanjut, dan peluang mereka pasti akan semakin menipis begitu mereka kehilangan jasa Aubameyang.

    Bryan Mbeumo (Kamerun)

    Bryan Mbeumo lahir di Prancis tengah dan pernah membela Les Bleus di level U-21, namun pada tahun 2022, ia beralih kewarganegaraan ke Kamerun, tanah kelahiran ayahnya. Tiga tahun berlalu, mungkin ada bagian dari dirinya yang menyesali keputusan tersebut. 

    Kamerun secara memalukan dikalahkan oleh tim kecil Cape Verde dalam perebutan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, dan kemudian harus berhadapan dengan DR Kongo di babak play-off CAF. Mbeumo bermain penuh selama 90 menit, bersama rekan setimnya di Manchester United, Andre Onana, dan pemain Brighton, Carlos Baleba, namun DR Kongo memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 berkat gol penentu di masa injury time dari Chancel Mbemba.

    Mbeumo, yang baru mencetak tujuh gol dalam 27 pertandingan untuk Kamerun hingga saat ini, gagal memanfaatkan peluang emas di babak kedua, dan menjadi viral karena langsung berlari ke terowongan setelah peluit akhir dibunyikan.

    The Indomitable Lions telah tampil di lebih banyak Piala Dunia daripada negara Afrika lainnya (delapan kali), namun tim saat ini tidak sebanding dengan tim-tim di masa lalu. Kekacauan di luar lapangan terus menghalangi kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, dan jalan ke depan tampak jauh dari jelas.

    Dusan Vlahovic (Serbia)

    Serbia gagal lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2014, dan kegagalan ini pasti terasa lebih menyakitkan daripada yang lain. Pelatih kepala Dragan Stojkovic mengundurkan diri setelah kekalahan memalukan 1-0 di kandang dari Albania pada bulan Oktober, dan Serbia secara resmi tersingkir dari kualifikasi setelah kalah 2-0 dari Inggris di Wembley sebulan kemudian.

    Inggris melaju dengan mulus sebagai juara Grup K dengan rekor sempurna, sementara Albania lolos ke babak play-off untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Ini adalah kampanye mimpi buruk bagi Serbia dan, lebih spesifiknya, Dusan Vlahovic, yang hanya mencetak dua gol dan sama sekali tidak terlihat dalam dua pertandingan melawan Inggris dan Albania.

    Bintang Juventus ini belum membuktikan dirinya sebagai striker kelas atas dan masih ada pertanyaan mengenai masa depannya di Turin saat ia memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya bersama Bianconeri. Dengan hanya 16 gol dari 41 pertandingan internasional, ia juga belum banyak memberikan inspirasi bagi Serbia.

    Dominik Szoboszlai (Hongaria)

    Grup F jelas merupakan salah satu grup paling dramatis di kualifikasi Eropa, dengan dua tim teratas baru ditentukan pada putaran terakhir pertandingan. Portugal menghancurkan Armenia 9-1 untuk merebut posisi teratas, dan Hongaria benar-benar hanya berjarak beberapa detik dari merebut posisi runner-up, namun digagalkan oleh pahlawan hat-trick Irlandia, Troy Parrott. 

    Mantan penyerang Tottenham itu mencetak gol dari jarak dekat pada menit keenam tambahan waktu untuk membawa Irlandia menang 3-2 di Budapest, yang memicu perayaan meriah di bangku cadangan tim tamu. Namun sebaliknya, kapten Hongaria Dominik Szoboszlai terlihat menangis tersedu-sedu.

    Beberapa pendukung Irlandia mungkin menganggap itu sebagai karma, karena bintang Liverpool itu terlihat merayakan gol kedua Hungaria dengan memasukkan jarinya ke hidung dan menggerak-gerakkan ke arah bangku cadangan, namun sedikit pemain yang telah berbuat lebih banyak untuk membawa negaranya ke Amerika Utara daripada Szoboszlai.

    Tiket ke Piala Dunia akan menjadi hadiah yang pantas atas kontribusinya yang menghasilkan lima gol dari enam pertandingan, termasuk gol penyama kedudukan yang menakjubkan di masa injury time melawan Portugal. Rekan setim Szoboszlai di Liverpool, Milos Kerkez, juga tampil mengesankan, tetapi Hongaria akhirnya dikalahkan oleh rasa puas diri, dan penantian mereka untuk tampil di putaran final Piala Dunia ke-10 kini akan berlanjut hingga 44 tahun. 

    Alexis Sanchez (Chili)

    Alexis Sanchez telah menjalani karier yang gemilang, termasuk masa-masa suksesnya bersama Barcelona, Arsenal, dan Inter, sementara ia juga tampil cemerlang bersama timnas Chili pada Piala Dunia 2014. Namun, penyerang bertubuh mungil yang kini telah menginjak usia 37 tahun itu tak akan mendapat kesempatan untuk kembali tampil di panggung tersebut.

    Chile nyaris gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 dan 2022, namun kali ini mereka jauh tertinggal, finis di posisi terbawah klasemen CONMEBOL dengan hanya 11 poin dari 18 pertandingan. Masalah serius pada betis membuat Sanchez absen dalam delapan pertandingan pertama, dan ia sepenuhnya dikucilkan dari skuad setelah penunjukan manajer baru Nicolas Cordova pada September.

    Sanchez memang tampil dalam kekalahan 1-0 di kandang melawan Argentina dan kekalahan 2-0 di Bolivia, namun penampilannya jauh dari performa terbaiknya. Ia belum secara resmi pensiun dari tim nasional, namun Chile kini memasuki era baru tanpa ikon lama mereka, entah itu akan membawa kebaikan atau sebaliknya.

    Benjamin Sesko (Slovenia)

    Benjamin Sesko tampil penuh dalam empat pertandingan kualifikasi Piala Dunia pertama Slovenia, namun tak mencetak satu gol pun atau memberikan assist saat timnya hanya mengumpulkan tiga poin dari 12 poin yang tersedia. Ia kemudian mengalami cedera lutut yang membuat striker Manchester United itu hanya bisa menonton tanpa daya dari pinggir lapangan saat Slovenia dikalahkan 2-0 di kandang sendiri oleh Kosovo pada November lalu, yang mengakhiri harapan tipis mereka untuk lolos ke turnamen musim panas mendatang.

    Slovenia belum lolos sejak 2010, dan sulit untuk melihat mereka mengakhiri masa paceklik tersebut dalam waktu dekat. Selain Sesko, kualitas pemain lapangan mereka sangat minim, dengan hanya kiper Jan Oblak yang mampu tampil di level dunia. Sesko memang berusaha keras, tetapi dia bukan penyihir; tanpa umpan yang memadai, dia dan Slovenia akan terus terseok-seok dalam waktu dekat.

    Keylor Navas (Kosta Rika)

    Ketika Keylor Navas kembali dari masa pensiunnya di level internasional pada Mei 2025, ia melakukannya dengan target untuk tampil di Piala Dunia keempatnya. Kiper pemenang Liga Champions tiga kali ini mungkin kini berusia 39 tahun dan sedang mengakhiri kariernya di Meksiko bersama Pumas, namun ia langsung ditunjuk kembali sebagai kapten Kosta Rika untuk kampanye kualifikasi mereka, karena mereka berupaya memanfaatkan fakta bahwa tiga tim terbaik di CONCACAF menjadi tuan rumah bersama dan karenanya tidak ikut serta.

    Dan meskipun Navas hanya kebobolan enam kali dalam enam penampilannya di babak kualifikasi, kurangnya gol di ujung lapangan yang lain membuat Kosta Rika hanya memenangkan satu pertandingan dan finis di posisi ketiga Grup C di belakang Honduras dan juara grup Haiti. Itu berarti untuk kedua kalinya di abad ke-21, Los Ticos tidak akan tampil di putaran final.

    Serhou Guirassy (Guinea)

    Hanya sedikit penyerang yang lebih produktif daripada Serhou Guirassy di seluruh Eropa selama beberapa musim terakhir. Sejak awal musim 2023-24, penyerang Borussia Dortmund ini telah mencetak 86 gol di semua kompetisi tingkat klub dan menjadi pencetak gol terbanyak bersama di Liga Champions musim lalu. Oleh karena itu, Guinea berharap ia dapat mempertahankan performa tersebut di kancah internasional dan mengantarkan mereka ke Piala Dunia untuk pertama kalinya.

    Namun, Guirassy jauh dari harapan, karena ia hanya mencetak satu gol selama kampanye kualifikasi yang membuat Guinea finis di peringkat keempat grup mereka di belakang Aljazair, Uganda, dan Mozambik. Mereka hanya memenangkan empat dari 10 pertandingan mereka karena Guirassy gagal menghasilkan sesuatu yang berarti di sepertiga akhir lapangan.