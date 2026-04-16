Gianni Infantino "yakin" Iran akan berlaga di Piala Dunia meskipun perang dengan Amerika Serikat dan Israel masih berlangsung, demikian pernyataan Presiden FIFA tersebut

Saat berbicara di Forum Invest in America yang diselenggarakan CNBC, Infantino menanggapi ketidakpastian yang semakin meningkat seputar partisipasi Iran dalam turnamen tersebut. Dengan dilancarkannya serangan udara oleh Amerika Serikat dan Israel, serta peran AS sebagai salah satu tuan rumah utama bersama Meksiko dan Kanada, muncul pertanyaan apakah tim nasional Iran dapat bertanding dengan aman di wilayah Amerika.

"Tim Iran pasti akan datang, ya," kata Infantino selama forum tersebut, menurut CBS. "Kami berharap pada saat itu, tentu saja, situasinya akan damai. Seperti yang saya katakan, itu pasti akan membantu. Tapi Iran harus datang. Tentu saja, mereka mewakili rakyat mereka. Mereka telah lolos kualifikasi. Para pemain ingin bermain."