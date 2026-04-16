AFP
Gianni Infantino "yakin" Iran akan berlaga di Piala Dunia meskipun perang dengan Amerika Serikat dan Israel masih berlangsung, demikian pernyataan Presiden FIFA tersebut
Infantino tetap teguh pada pendiriannya terkait partisipasi Iran
Saat berbicara di Forum Invest in America yang diselenggarakan CNBC, Infantino menanggapi ketidakpastian yang semakin meningkat seputar partisipasi Iran dalam turnamen tersebut. Dengan dilancarkannya serangan udara oleh Amerika Serikat dan Israel, serta peran AS sebagai salah satu tuan rumah utama bersama Meksiko dan Kanada, muncul pertanyaan apakah tim nasional Iran dapat bertanding dengan aman di wilayah Amerika.
"Tim Iran pasti akan datang, ya," kata Infantino selama forum tersebut, menurut CBS. "Kami berharap pada saat itu, tentu saja, situasinya akan damai. Seperti yang saya katakan, itu pasti akan membantu. Tapi Iran harus datang. Tentu saja, mereka mewakili rakyat mereka. Mereka telah lolos kualifikasi. Para pemain ingin bermain."
Politik versus olahraga di panggung global
Ketua FIFA baru-baru ini berkunjung ke Antalya, Turki, untuk bertemu langsung dengan skuad Iran, dan ia mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas tim tersebut serta profesionalisme mereka. Ia terus menentang gagasan bahwa konflik politik seharusnya menentukan siapa yang boleh berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola internasional. "Saya pergi menemui mereka. Mereka sebenarnya juga tim yang cukup bagus," tambah Infantino. "Dan mereka benar-benar ingin bermain, dan mereka seharusnya bermain. Olahraga seharusnya terlepas dari politik saat ini."
Trump mengemukakan kekhawatiran terkait keamanan dan keselamatan
Situasi ini semakin rumit akibat pesan-pesan yang saling bertentangan dari Gedung Putih. Meskipun laporan awal menyebutkan bahwa para pemain Iran disambut baik, Presiden Donald Trump kemudian menyatakan keraguannya di media sosial. Dalam unggahannya di Truth Social, presiden tersebut menyatakan bahwa meskipun secara teknis tim tersebut disambut baik, ia tidak "percaya bahwa kehadiran mereka di sana tepat, demi keselamatan dan nyawa mereka sendiri."
Komentar ini langsung memicu reaksi dari presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj. Mengutip kurangnya jaminan keamanan, Taj menyarankan bahwa tim tersebut mungkin akan menolak masuk ke Amerika Serikat sama sekali. "Ketika [Presiden] Trump secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak dapat menjamin keamanan tim nasional Iran, kami tentu saja tidak akan pergi ke Amerika," kata Taj bulan lalu.
Permohonan relokasi ke Meksiko secara resmi ditolak
Dalam upaya untuk mengatasi masalah keamanan di AS, para pejabat Iran telah melobi agar pertandingan Grup G mereka dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum telah mengonfirmasi bahwa FIFA "pada akhirnya memutuskan bahwa pertandingan tidak dapat dipindahkan dari tempat semula". Sheinbaum mencatat bahwa pemindahan pertandingan akan membutuhkan "upaya logistik yang sangat besar" yang tidak bersedia dilakukan oleh badan pengatur tersebut.
Saat ini, Iran tetap dijadwalkan untuk memainkan ketiga pertandingan grup mereka di Amerika Serikat. Dua dari pertandingan penting tersebut, melawan Belgia dan Selandia Baru, dijadwalkan di SoFi Stadium di Los Angeles, sedangkan pertandingan ketiga melawan Mesir akan berlangsung di Seattle. Terlepas dari tekanan dari kedua pemerintah, sikap FIFA tetap jelas dengan jadwal semula tetap menjadi prioritas.