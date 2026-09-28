Infantino telah tiba di Jamaika sebagai bagian dari tur empat negara di Karibia yang bertujuan membangun kembali kepercayaan dengan badan pengatur regional. Kunjungan ini datang setelah munculnya penolakan global yang signifikan terkait proposal kontroversialnya, FIFA Forward Enterprise, yang baru-baru ini dibatalkan setelah kritik luas.

Presiden JFF Ricketts mengonfirmasi bahwa Infantino mendarat di negara itu bersama delegasi beranggotakan delapan orang, termasuk pejabat yang baru ditunjuk, Gelson Fernandez, yang membawahi Afrika dan Karibia. Bos FIFA itu langsung menuju National Stadium untuk menyaksikan tim nasional menghadapi Guatemala.