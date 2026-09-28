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Gianni Infantino tiba di Jamaika saat bos JFF Michael Ricketts menjanjikan dukungan penuh kepada presiden FIFA itu meski ada kontroversi baru-baru ini
Infantino bertolak ke Jamaika dalam misi Karibia
Infantino telah tiba di Jamaika sebagai bagian dari tur empat negara di Karibia yang bertujuan membangun kembali kepercayaan dengan badan pengatur regional. Kunjungan ini datang setelah munculnya penolakan global yang signifikan terkait proposal kontroversialnya, FIFA Forward Enterprise, yang baru-baru ini dibatalkan setelah kritik luas.
Presiden JFF Ricketts mengonfirmasi bahwa Infantino mendarat di negara itu bersama delegasi beranggotakan delapan orang, termasuk pejabat yang baru ditunjuk, Gelson Fernandez, yang membawahi Afrika dan Karibia. Bos FIFA itu langsung menuju National Stadium untuk menyaksikan tim nasional menghadapi Guatemala.
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Ricketts menawarkan pengampunan meski mendapat kritik soal tata kelola
Menanggapi dampak dari skema komersial yang dibatalkan itu, Ricketts berbicara terus terang mengenai kesalahan yang dibuat selama pengembangannya sambil membela motif awal Infantino. Meski ada seruan dari beberapa badan internasional agar presiden FIFA itu mundur, administrator asal Jamaika tersebut memilih untuk memberikan dukungan penuhnya.
"Dia sebenarnya sedang mengunjungi, saya kira, empat negara Karibia, dia akan tiba di sini pukul 16.00 hari ini bersama delegasi FIFA yang total berjumlah delapan orang," katanya kepada The Gleaner. "Prosesnya tidak terlalu transparan, sehingga dia mendapat penolakan dari sejumlah negara, tetapi saya pikir itu dimaksudkan untuk membantu negara-negara kecil. Jadi saya sudah memaafkannya, dan saya tidak akan pernah tidak tahu berterima kasih."
Gesekan regional dan detail tur yang lebih luas
Persinggahan di Kingston menjadi bagian dari rencana perjalanan regional yang luas bagi delegasi FIFA. Selain Jamaika, tur Infantino juga mencakup kunjungan ke Kepulauan Virgin Britania Raya, St Kitts dan Nevis, serta Antigua.
Ricketts juga menyinggung hubungan yang tegang antara Infantino dan presiden Concacaf Victor Montagliani. Menyebut gesekan antara dua pemimpin terkemuka itu sebagai sesuatu yang disayangkan, bos JFF tersebut mencatat betapa banyak yang telah dicapai kedua administrator itu untuk sepak bola di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia.
"Saya penggemar Infantino. Saya juga penggemar Montagliani, tetapi saya akan berdiri, mengangkat tangan untuk mendukung Infantino, dan hanya berharap bahwa ketika pemilihan tiba, dia kembali terpilih sebagai presiden FIFA," jelas Ricketts.
- Getty Images
Dukungan pemilu jelang pemungutan suara krusial di Maroko
Setelah kunjungan singkatnya di Kingston untuk memantau laga Guatemala, Infantino dan delegasinya dijadwalkan meninggalkan Jamaika pada Sabtu pagi. Kunjungan ini mengamankan dukungan penting dari Karibia saat presiden FIFA itu menyiapkan kampanyenya untuk pemilihan kembali.
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