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Gianni Infantino menyampaikan permintaan maaf secara terbuka saat FIFA mengumumkan rencana investasi besar-besaran senilai $6,35 miliar menyusul kesuksesan Piala Dunia
Paket pendanaan besar-besaran diumumkan
Presiden FIFA Infantino menyampaikan permintaan maaf secara terbuka seusai rapat terbaru Dewan FIFA di Home of FIFA, Zurich. Kepala eksekutif itu membahas kesalahan di masa lalu terkait usulan kontroversial FIFA Forward Enterprise (FFE), yang kini telah ditarik secara permanen.
Meski menghadapi kemunduran dalam tata kelola, FIFA memperkenalkan inisiatif keuangan penting bernama FIFA Surplus Solidarity Programme. Didukung pendapatan komersial luar biasa dari Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim, rencana ini akan meningkatkan pendanaan pengembangan menjadi lebih dari dua kali lipat untuk periode 2027-2030.
Total paket dukungan akan mencapai $6,35 miliar, yang bersumber dari perkiraan surplus siklus sebesar $5,2 miliar hingga $5,6 miliar. Berdasarkan usulan baru tersebut, alokasi bagi setiap asosiasi anggota FIFA akan naik menjadi $25 juta, sementara cadangan dana tetap sebesar $1,7 miliar dipertahankan.
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Infantino membahas masa lalu
Fokus utama pertemuan itu adalah inisiatif FFE yang telah ditarik kembali setelah menuai kritik tajam dari para pemangku kepentingan utama dalam beberapa bulan terakhir. Infantino bertanggung jawab atas cara proyek tersebut ditangani dan dikomunikasikan kepada komunitas sepakbola dunia.
“Seperti yang telah berkali-kali disampaikan sejak 2016, dana FIFA, termasuk cadangannya, adalah milik 211 asosiasi anggota FIFA. Usulan untuk meningkatkan investasi bagi seluruh asosiasi anggota FIFA, konfederasi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi USD 6,35 miliar bertujuan memperkuat komitmen teguh kami untuk terus mendukung pengembangan sepakbola dan akses terhadapnya di seluruh dunia, berkat hasil keuangan yang luar biasa dari Piala Dunia FIFA 2026,” ujar Infantino.
“Dalam sepuluh tahun sejak saya menjadi Presiden FIFA, jumlah yang diterima setiap asosiasi anggota FIFA telah meningkat dari USD 1 juta menjadi USD 25 juta di seluruh dunia. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran selama beberapa bulan terakhir mengenai penyaluran dana FIFA kepada 211 asosiasi anggota kami. Kita perlu menatap ke depan dengan semangat persatuan dan demi kepentingan terbaik sepakbola.”
Tata kelola menjadi sorotan tajam
Dewan FIFA menegaskan bahwa inisiatif FFE tidak akan muncul kembali dalam bentuk apa pun. Pengacara yang ditunjuk dari pihak luar memberi para anggota informasi terbaru mengenai proses hukum yang bersifat rahasia di Amerika Serikat. Kelompok kerja baru yang beranggotakan perwakilan dari seluruh konfederasi kini akan meninjau kerangka tata kelola FIFA secara keseluruhan.
Untuk memastikan transparansi, penyaluran dana sebesar $6,35 miliar akan diarahkan langsung pada sepak bola wanita, pembinaan pemain muda, proyek jangka panjang, dan infrastruktur. Rencana tersebut masih harus melalui mekanisme persetujuan akhir guna memastikan standar pengawasan dan audit yang ketat.
“Kami mengadakan pembahasan terkait proyek FIFA Forward Enterprise, dan setiap orang mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta menyampaikan pandangan mereka,” kata Infantino.
- Getty Images
Keputusan penting menanti
Administrasi FIFA kini akan bekerja sama dengan komite-komite terkait untuk merampungkan aturan kelayakan, pengajuan, dan penyaluran dana Surplus Solidarity Programme. Kerangka lengkapnya akan diajukan kepada Dewan FIFA pada pertemuan berikutnya pada Desember 2026.
Sejumlah urusan administratif lainnya juga mengalami kemajuan dalam pertemuan di Zurich. Komite Tanggung Jawab Sosial Sepak Bola akan mengkaji FIFA Peace Prize, sementara Komite Hukum meninjau prosedur disipliner menyusul larangan bertanding Folarin Balogun yang ditangguhkan.
Seluruh proposal utama, termasuk rencana perluasan distribusi dana, pada akhirnya akan diajukan untuk mendapat persetujuan resmi dalam Kongres FIFA ke-77 pada Maret 2027.
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