Presiden FIFA Infantino menyampaikan permintaan maaf secara terbuka seusai rapat terbaru Dewan FIFA di Home of FIFA, Zurich. Kepala eksekutif itu membahas kesalahan di masa lalu terkait usulan kontroversial FIFA Forward Enterprise (FFE), yang kini telah ditarik secara permanen.

Meski menghadapi kemunduran dalam tata kelola, FIFA memperkenalkan inisiatif keuangan penting bernama FIFA Surplus Solidarity Programme. Didukung pendapatan komersial luar biasa dari Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim, rencana ini akan meningkatkan pendanaan pengembangan menjadi lebih dari dua kali lipat untuk periode 2027-2030.

Total paket dukungan akan mencapai $6,35 miliar, yang bersumber dari perkiraan surplus siklus sebesar $5,2 miliar hingga $5,6 miliar. Berdasarkan usulan baru tersebut, alokasi bagi setiap asosiasi anggota FIFA akan naik menjadi $25 juta, sementara cadangan dana tetap sebesar $1,7 miliar dipertahankan.