Gianni Infantino menuntut ‘budaya saling menghormati’ saat presiden FIFA menghadiri Piala Teluk Arab di Arab Saudi

Kompetisi ini menandai tonggak penting bagi penyelenggara lokal, dengan Jeddah menjadi tuan rumah Piala Teluk Arab untuk pertama kalinya dalam sejarah. Delapan negara ambil bagian dalam turnamen ini, termasuk Bahrain, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, UEA, dan Yaman.

Infantino menyampaikan terima kasihnya kepada sejumlah tokoh lokal penting, termasuk Presiden Federasi Sepakbola Teluk Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani dan para pemimpin Federasi Sepakbola Arab Saudi. Ia menambahkan bahwa tanggapan positif terkait reformasi FIFA yang diusulkan sudah datang dari berbagai penjuru dunia.

"Saya senang bisa menyaksikan salah satu pertandingan pembuka Piala Teluk Arab ke-27, terlebih karena ini adalah pertama kalinya turnamen besar ini digelar di Jeddah," aku Infantino.

"Terima kasih saya sampaikan kepada Federasi Sepakbola Teluk, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, kepada tuan rumah kami, Federasi Sepakbola Arab Saudi dan Presiden Bader bin Sulaiman Al-Reztiza, Wakil Gubernur Wilayah Makkah, Pangeran Saud Bin Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud, Menteri Olahraga Arab Saudi, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, dan Anggota Dewan FIFA, Yasser Al Misehal. Saya juga menyampaikan harapan terbaik saya kepada delapan tim peserta yang pasti akan memberikan segalanya untuk para penggemar luar biasa mereka yang berada di seluruh kawasan dan sekitarnya."