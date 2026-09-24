AFP
Diterjemahkan oleh
Gianni Infantino menuntut ‘budaya saling menghormati’ saat presiden FIFA menghadiri Piala Teluk Arab di Arab Saudi
Piala Teluk Arab dimulai di Jeddah
Infantino menyerukan budaya saling menghormati dan dialog terbuka setelah dimulainya Piala Teluk Arab ke-27 di Jeddah. Turnamen regional itu dimulai pada Rabu bersamaan dengan perayaan Hari Nasional Arab Saudi.
Tuan rumah Arab Saudi meraih kemenangan 1-0 atas Kuwait di Stadion King Abdullah Sports City dalam laga malam hari itu. Sebelumnya, Irak dan Oman membuka kompetisi dengan hasil imbang 1-1 di Stadion Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.
Infantino menuntut budaya dialog terbuka
Hadir pada laga-laga pembuka, Infantino menggunakan media sosial untuk memaparkan visinya terkait diskusi tata kelola yang sedang berlangsung di sepakbola global. Ia menegaskan bahwa surat yang dikirim kepada Dewan FIFA yang mengusulkan reformasi struktural membutuhkan kolaborasi konstruktif dari seluruh 211 asosiasi anggota.
"Harus ada budaya dialog, saling mendengarkan, dan saling menghormati," tulisnya di Instagram. "Ini bukan soal menghasilkan headline positif, ini soal melakukan apa yang benar untuk sepakbola. Saya tidak pernah lebih bertekad dan berkomitmen untuk melakukan itu. FIFA selalu terlibat. Saya selalu terlibat dan ingin mendengar bagaimana kami bisa terus mengembangkan sepakbola demi kepentingan semua orang, di mana pun."
Turnamen bersejarah memasuki laga perdana di Jeddah
Kompetisi ini menandai tonggak penting bagi penyelenggara lokal, dengan Jeddah menjadi tuan rumah Piala Teluk Arab untuk pertama kalinya dalam sejarah. Delapan negara ambil bagian dalam turnamen ini, termasuk Bahrain, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, UEA, dan Yaman.
Infantino menyampaikan terima kasihnya kepada sejumlah tokoh lokal penting, termasuk Presiden Federasi Sepakbola Teluk Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani dan para pemimpin Federasi Sepakbola Arab Saudi. Ia menambahkan bahwa tanggapan positif terkait reformasi FIFA yang diusulkan sudah datang dari berbagai penjuru dunia.
"Saya senang bisa menyaksikan salah satu pertandingan pembuka Piala Teluk Arab ke-27, terlebih karena ini adalah pertama kalinya turnamen besar ini digelar di Jeddah," aku Infantino.
"Terima kasih saya sampaikan kepada Federasi Sepakbola Teluk, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, kepada tuan rumah kami, Federasi Sepakbola Arab Saudi dan Presiden Bader bin Sulaiman Al-Reztiza, Wakil Gubernur Wilayah Makkah, Pangeran Saud Bin Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud, Menteri Olahraga Arab Saudi, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, dan Anggota Dewan FIFA, Yasser Al Misehal. Saya juga menyampaikan harapan terbaik saya kepada delapan tim peserta yang pasti akan memberikan segalanya untuk para penggemar luar biasa mereka yang berada di seluruh kawasan dan sekitarnya."
- Getty Images
Dewan FIFA akan membahas rencana reformasi
Pembahasan krusial terkait usulan tata kelola akan berlanjut ketika Dewan FIFA bersidang bulan depan. Para administrator sepak bola akan berkumpul untuk meninjau umpan balik dan masukan yang dikumpulkan dari asosiasi anggota di seluruh benua.
Sementara itu, aksi di Piala Teluk Arab ke-27 akan berlanjut di Jeddah saat delapan tim peserta berupaya meraih sukses di hadapan para pendukung yang penuh gairah.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami