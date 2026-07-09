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Gianni Infantino menuai kritik setelah 72 negara anggota Uni Eropa menuntut penyelidikan terhadap penanganan FIFA terkait keputusan Folarin Balogun
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Anggota parlemen menuntut transparansi terkait campur tangan Trump
Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat setelah 72 anggota Parlemen Eropa (MEP) secara resmi mengirimkan surat kepada para ketua 27 asosiasi sepak bola Uni Eropa. Kelompok tersebut menuntut penyelidikan segera terhadap proses pengambilan keputusan yang memungkinkan Balogun terhindar dari skorsing akibat kartu merah selama Piala Dunia. Langkah ini diambil setelah terungkap bahwa Presiden AS Donald Trump secara pribadi menghubungi Infantino untuk melobi demi pemain tersebut.
Surat para MEP tersebut menyatakan: “Mengingat keputusan yang diambil pada hari Minggu untuk menangguhkan penerapan skorsing otomatis satu pertandingan, kami merasa bahwa sudah saatnya Asosiasi Sepak Bola Eropa, yang semuanya merupakan asosiasi anggota FIFA, untuk turun tangan dan meminta FIFA menyelidiki proses pengambilan keputusan yang disebutkan di atas. Aturan statuta dan kode etik FIFA memberikan dasar yang sangat jelas bagi asosiasi anggota untuk turun tangan dan menuntut penyelidikan.”
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Pelanggaran netralitas politik memicu kemarahan Uni Eropa
Para anggota Parlemen Eropa (MEP) memfokuskan gugatan hukum mereka pada aturan internal FIFA terkait netralitas politik, yang menurut mereka telah diabaikan secara terang-terangan. Surat tersebut menyoroti pasal-pasal tertentu dalam buku pedoman FIFA yang dirancang untuk mencegah praktik lobi pemerintah tingkat tinggi seperti yang terlihat dalam kasus Balogun.
Para anggota parlemen berargumen: “Persyaratan netralitas politik telah dijabarkan dengan jelas baik dalam Anggaran Dasar FIFA maupun Kode Etik FIFA. Pasal 4(2) Anggaran Dasar FIFA menguraikan prinsip bahwa ‘FIFA tetap netral dalam hal politik dan agama’, dan Pasal 15 Kode Etik FIFA menyatakan bahwa semua pejabat sepak bola harus tetap netral secara politik, serta menetapkan sanksi berat bagi pelanggarannya. Asosiasi anggota memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan dipatuhi dan mereka yang melanggarnya dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, kami mendesak Anda untuk turut menyuarakan dukungan terhadap seruan terbaru dari para Anggota Parlemen Eropa (MEP) dan Federasi Sepak Bola Norwegia yang mendesak dilakukannya penyelidikan terhadap hubungan Gianni Infantino dengan Presiden Trump. Setiap penyelidikan kini harus mencakup pemeriksaan terhadap proses pengambilan keputusan seputar keputusan FIFA untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada seorang anggota tim nasional pria AS.”
Infantino mempertahankan kemandirian lembaga peradilan
Meskipun protes semakin gencar dan muncul tuduhan campur tangan politik yang berlebihan, Infantino tetap bersikukuh, menegaskan bahwa badan hukum FIFA beroperasi tanpa pengaruh dari luar. Pimpinan FIFA itu mengonfirmasi bahwa ia memang berbicara dengan Trump, namun mengklaim bahwa ia hanya menjelaskan protokol yang berlaku, bukan mengabaikannya demi mengakomodasi tuan rumah bersama turnamen tersebut.
Infantino membela posisinya dengan menyatakan: “Badan peradilan FIFA bersifat independen. Mereka beroperasi secara otonom, menerapkan Kode Disiplin FIFA, dan memutuskan kasus berdasarkan peraturan yang berlaku serta fakta-fakta spesifik yang dihadapi. Selama percakapan kami (dengan Presiden Trump), saya menjelaskan bahwa ada proses hukum yang sedang berlangsung yang melibatkan badan-badan yudisial independen FIFA dan bahwa kasus tersebut akan diputuskan pada waktunya oleh badan-badan yang berwenang. Begitulah cara kerja sistem FIFA, dan itu adalah prinsip yang akan selalu saya junjung tinggi.”
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UEFA mengecam pengambilan keputusan yang tak dapat dimengerti
Badan pengatur sepak bola Eropa juga ikut campur dalam perdebatan ini, dengan melontarkan kritik pedas terhadap preseden yang diciptakan oleh penangguhan hukuman bagi timnas AS. Meskipun Belgia pada akhirnya mengalahkan AS 4-1 di lapangan, UEFA meyakini bahwa kerusakan terhadap integritas turnamen sudah terjadi.
Dalam pernyataan yang tegas, UEFA mengatakan: “Ketika kepastian aturan tidak lagi dijamin oleh pihak yang bertugas menjaganya, integritas permainan terancam dan kredibilitas kompetisi menjadi tergerus. Demikian pula, keputusan semacam itu menciptakan preseden dalam turnamen yang sedang berlangsung, di mana situasi serupa kini akan memerlukan perlakuan yang sama, yang merugikan kompetisi. Kami menyatakan ketidakpercayaan kami terhadap keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan ini.”
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