Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat setelah 72 anggota Parlemen Eropa (MEP) secara resmi mengirimkan surat kepada para ketua 27 asosiasi sepak bola Uni Eropa. Kelompok tersebut menuntut penyelidikan segera terhadap proses pengambilan keputusan yang memungkinkan Balogun terhindar dari skorsing akibat kartu merah selama Piala Dunia. Langkah ini diambil setelah terungkap bahwa Presiden AS Donald Trump secara pribadi menghubungi Infantino untuk melobi demi pemain tersebut.

Surat para MEP tersebut menyatakan: “Mengingat keputusan yang diambil pada hari Minggu untuk menangguhkan penerapan skorsing otomatis satu pertandingan, kami merasa bahwa sudah saatnya Asosiasi Sepak Bola Eropa, yang semuanya merupakan asosiasi anggota FIFA, untuk turun tangan dan meminta FIFA menyelidiki proses pengambilan keputusan yang disebutkan di atas. Aturan statuta dan kode etik FIFA memberikan dasar yang sangat jelas bagi asosiasi anggota untuk turun tangan dan menuntut penyelidikan.”