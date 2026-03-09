Meskipun ada ancaman nyata konflik internasional yang dapat mengganggu turnamen besar dengan 48 tim, Infantino memilih untuk fokus hampir sepenuhnya pada skala komersial acara tersebut. Presiden FIFA sepenuhnya mengabaikan kekhawatiran keamanan dan logistik yang semakin meningkat yang diungkapkan oleh negara-negara peserta. Alih-alih, ia menggambarkan gambaran kesempurnaan mutlak. "Piala Dunia akan luar biasa, fenomenal. Ada antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada," katanya.

"Dalam empat minggu, kami telah menerima lebih dari 500 juta permintaan tiket. Ini luar biasa. Kami memiliki hampir tujuh juta tiket, tetapi 500 juta adalah angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah FIFA atau institusi lain.

"Dari 104 pertandingan, 77 di antaranya telah menerima lebih dari satu juta permintaan tiket, dan sisanya sekitar angka tersebut. Kami menahan beberapa tiket untuk tahap akhir turnamen dan hari-hari terakhir. Semua stadion akan penuh; ini akan menjadi pesta besar.

"Ketika orang mengatakan bahwa sepak bola tidak terlalu dihargai di Amerika Serikat, itu telah berubah. Ini akan menjadi kesuksesan besar. Ini akan menjadi Piala Dunia pertama dengan 48 tim, 104 pertandingan, 16 kota, tiga negara... kami menghadapi sesuatu yang luar biasa. Ini lebih dari sekadar turnamen, lebih dari sekadar kompetisi olahraga; ini adalah acara sosial yang akan disaksikan oleh seluruh dunia."