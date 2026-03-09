Getty Images News
Gianni Infantino menjanjikan Piala Dunia akan menjadi 'pesta besar' dengan stadion yang penuh sesak, meskipun ada kekhawatiran yang semakin meningkat terkait konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran
Ketegangan geopolitik mengancam Piala Dunia
Dalam wawancara dengan media Spanyol AS, Presiden FIFA Infantino mengabaikan kekacauan geopolitik yang sedang berlangsung untuk menggambarkan Piala Dunia 2026 yang akan datang sebagai perayaan global yang sempurna. Namun, persiapan turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada saat ini sangat terganggu oleh ketegangan yang semakin meningkat, khususnya konflik militer aktif yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Dampak dari perang ini sudah menyebabkan gangguan besar pada kalender sepak bola internasional. Baru-baru ini, Federasi Sepak Bola Irak meminta agar pertandingan playoff interkontinental Piala Dunia mereka yang dijadwalkan di Meksiko ditunda. Permintaan mendesak ini disebabkan oleh hambatan logistik yang parah, termasuk penutupan ruang udara dan krisis visa yang kompleks, yang langsung disebabkan oleh situasi keamanan yang semakin memburuk dengan Iran.
Infantino mengabaikan kekacauan dalam penjualan tiket.
Meskipun ada ancaman nyata konflik internasional yang dapat mengganggu turnamen besar dengan 48 tim, Infantino memilih untuk fokus hampir sepenuhnya pada skala komersial acara tersebut. Presiden FIFA sepenuhnya mengabaikan kekhawatiran keamanan dan logistik yang semakin meningkat yang diungkapkan oleh negara-negara peserta. Alih-alih, ia menggambarkan gambaran kesempurnaan mutlak. "Piala Dunia akan luar biasa, fenomenal. Ada antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada," katanya.
"Dalam empat minggu, kami telah menerima lebih dari 500 juta permintaan tiket. Ini luar biasa. Kami memiliki hampir tujuh juta tiket, tetapi 500 juta adalah angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah FIFA atau institusi lain.
"Dari 104 pertandingan, 77 di antaranya telah menerima lebih dari satu juta permintaan tiket, dan sisanya sekitar angka tersebut. Kami menahan beberapa tiket untuk tahap akhir turnamen dan hari-hari terakhir. Semua stadion akan penuh; ini akan menjadi pesta besar.
"Ketika orang mengatakan bahwa sepak bola tidak terlalu dihargai di Amerika Serikat, itu telah berubah. Ini akan menjadi kesuksesan besar. Ini akan menjadi Piala Dunia pertama dengan 48 tim, 104 pertandingan, 16 kota, tiga negara... kami menghadapi sesuatu yang luar biasa. Ini lebih dari sekadar turnamen, lebih dari sekadar kompetisi olahraga; ini adalah acara sosial yang akan disaksikan oleh seluruh dunia."
Trump menampik partisipasi Iran.
Visi Infantino tentang momen di mana dunia akan berhenti secara tajam bertentangan dengan realitas politik yang suram yang dihadapi oleh negara tuan rumah. Dunia olahraga sedang berjuang dengan situasi di mana negara tuan rumah terlibat dalam konflik militer aktif dengan peserta yang memenuhi syarat, seperti yang diungkapkan oleh pejabat Iran yang meragukan partisipasi mereka. Menambah ketegangan regional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini memberikan pandangan yang sangat meremehkan tentang harapan Iran untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia.
Berbicara kepada POLITICO, Trump secara blak-blakan menyatakan, "Saya benar-benar tidak peduli," saat ditanya tentang kemungkinan negara Timur Tengah itu mundur. Ia menyebut Iran sebagai "negara yang kalah telak" yang sudah kehabisan tenaga. Komentar ini muncul tepat saat pejabat FIFA bertemu di Atlanta untuk membahas logistik turnamen, tanpa adanya perwakilan Iran, menyoroti keretakan komunikasi yang parah hanya beberapa bulan sebelum turnamen.
Mimpi buruk visa dan reaksi negatif dari penggemar
Di luar konflik Timur Tengah, masalah logistik yang rumit dan kemarahan para penggemar saat ini sedang melanda negara tuan rumah. Kebijakan imigrasi AS yang ketat telah menyebabkan gangguan besar; baru-baru ini, tim Jamaika Mount Pleasant ditolak masuknya 10 pemain menjelang pertandingan regional. Andrew Giuliani, kepala Tim Tugas Piala Dunia FIFA Gedung Putih, menekankan bahwa masuknya pemain secara standar tidak mungkin bagi beberapa negara, mempertegas sikap keamanan yang ketat dari pemerintahan.
Giuliani mencatat bahwa membuka perbatasan secara sembarangan dalam situasi saat ini adalah tindakan bodoh, mengacu pada eliminasi Ayatollah baru-baru ini. Dengan turnamen yang diperluas mendekat, kekhawatiran semakin meningkat bahwa suporter, staf, dan pemain akan menghadapi hambatan visa yang tak teratasi. Selain itu, meskipun FIFA memamerkan rekor aplikasi tiket, badan pengatur tersebut menghadapi reaksi keras dari kelompok suporter atas kebijakan tiket yang mahal, yang menyebabkan tuduhan bahwa tiket tersebut tidak terjangkau bagi suporter biasa.
