Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Gianni Infantino mengakui tidak ada rencana cadangan untuk Iran saat Presiden FIFA menanggapi ancaman penarikan diri dari Piala Dunia
Turnamen yang diliputi bayang-bayang
Konflik yang sedang berlangsung di Iran telah memberikan dampak signifikan terhadap persiapan menuju Piala Dunia 2026, sehingga memunculkan keraguan serius mengenai apakah negara tersebut akan bertanding di Grup G. Meskipun Iran lolos melalui pertandingan setahun yang lalu, iklim politik telah memburuk akibat aksi militer dan wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. FIFA saat ini sedang menavigasi lanskap diplomatik yang rumit, karena turnamen ini dijadwalkan akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, yang berada di pusat gejolak geopolitik. Terlepas dari ketegangan ini, Infantino tetap teguh, mengkategorikan partisipasi Iran sebagai "Rencana A" dan mengesampingkan opsi lain apa pun untuk saat ini.
- Getty Images Sport
Sikap tegas FIFA
Infantino menegaskan bahwa sepak bola harus menjadi kekuatan pemersatu terlepas dari kompleksitas "dunia nyata", sekaligus mengonfirmasi bahwa ia telah menerima jaminan pribadi dari Gedung Putih bahwa delegasi Iran akan diizinkan untuk bertanding.
Dalam wawancara dengan N+, presiden FIFA tersebut menyatakan: “Iran mewakili rakyatnya, baik yang tinggal di Iran maupun yang tinggal di luar negeri. Mereka lolos ke Piala Dunia ini di lapangan; mereka adalah tim yang lolos sejak sangat awal. Ini adalah negara yang gila sepak bola. Kami ingin mereka bermain; mereka akan bermain di Piala Dunia, dan tidak ada rencana B, C, atau D; ini adalah rencana A. Kami hidup di dunia nyata dan kami tahu bagaimana situasinya, yang sangat rumit, tetapi kami sedang bekerja dan kami akan memastikan bahwa Iran bermain di Piala Dunia ini dalam kondisi terbaik.”
Ancaman dari Teheran
Berbeda dengan optimisme FIFA, pernyataan dari Teheran mengisyaratkan bahwa boikot total akan segera terjadi. Menteri Olahraga dan Pemuda Iran, Ahmad Donyamali, telah menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait keselamatan para pemainnya di Amerika Serikat, dengan menyebut perang yang sedang berlangsung dan serangan-serangan baru-baru ini sebagai hambatan yang tak teratasi bagi partisipasi mereka.
Donyamali mengatakan kepada televisi pemerintah: "Karena tindakan keji yang mereka lakukan terhadap Iran - mereka telah memaksakan dua perang kepada kami hanya dalam waktu delapan atau sembilan bulan dan telah membunuh serta mengorbankan ribuan rakyat kami - jelas tidak mungkin bagi kami untuk ikut serta dalam Piala Dunia."
Perasaan ini disuarakan pula oleh Mehdi Taj, presiden Federasi Sepak Bola Iran, yang mengakui bahwa meskipun kehadiran adalah tujuan, trauma akibat serangan-serangan baru-baru ini telah membuat menantikan turnamen tersebut hampir mustahil. Ia mengatakan: "Yang pasti adalah bahwa setelah serangan ini, kita tidak bisa diharapkan untuk menantikan Piala Dunia dengan penuh harapan."
- Getty Images Sport
Perlombaan melawan waktu
Dengan hanya tersisa 72 hari lagi hingga dimulainya turnamen, FIFA harus berkejaran dengan waktu untuk meresmikan protokol keamanan dan pengaturan perjalanan bagi tim Iran. Saat ini, Iran dijadwalkan akan memulai kampanye mereka melawan Selandia Baru di Inglewood pada 15 Juni.