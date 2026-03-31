Gianni Infantino mengakui tidak ada rencana cadangan untuk Iran saat Presiden FIFA menanggapi ancaman penarikan diri dari Piala Dunia

Infantino menegaskan bahwa sepak bola harus menjadi kekuatan pemersatu terlepas dari kompleksitas "dunia nyata", sekaligus mengonfirmasi bahwa ia telah menerima jaminan pribadi dari Gedung Putih bahwa delegasi Iran akan diizinkan untuk bertanding.

Dalam wawancara dengan N+, presiden FIFA tersebut menyatakan: “Iran mewakili rakyatnya, baik yang tinggal di Iran maupun yang tinggal di luar negeri. Mereka lolos ke Piala Dunia ini di lapangan; mereka adalah tim yang lolos sejak sangat awal. Ini adalah negara yang gila sepak bola. Kami ingin mereka bermain; mereka akan bermain di Piala Dunia, dan tidak ada rencana B, C, atau D; ini adalah rencana A. Kami hidup di dunia nyata dan kami tahu bagaimana situasinya, yang sangat rumit, tetapi kami sedang bekerja dan kami akan memastikan bahwa Iran bermain di Piala Dunia ini dalam kondisi terbaik.”