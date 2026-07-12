Gianni Infantino menegaskan bahwa FIFA akan 'menelaah' perluasan Piala Dunia menjadi 64 tim menjelang edisi 2030 di Maroko, Portugal, dan Spanyol

Piala Dunia baru saja beralih ke format 48 tim untuk putaran final 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, namun Infantino sudah menatap cakrawala berikutnya.

Edisi 2030 saat ini dijadwalkan akan diikuti oleh 48 tim, dengan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah utama, sementara Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka untuk merayakan ulang tahun ke-100 turnamen tersebut. Namun, usulan resmi dari para pemimpin Amerika Selatan telah mendorong FIFA untuk mempertimbangkan kembali skala acara tersebut.

“Hal itu (turnamen 64 tim) jelas merupakan isu yang akan ditelaah dan dibahas di komite-komite terkait setelah Piala Dunia ini,” kata Infantino dalam wawancara dengan media Swiss, Bluewin. Presiden FIFA tersebut menegaskan bahwa kompetisi ini harus dapat diakses oleh lebih dari sekadar negara-negara kuat tradisional, dengan menyatakan bahwa turnamen ini “untuk seluruh dunia, bukan hanya Eropa dan Amerika Selatan.”