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Gianni Infantino menawarkan insentif $40 juta kepada asosiasi anggota FIFA agar menyetujui rencananya untuk menjual saham Piala Dunia
Infantino menetapkan tenggat waktu bagi asosiasi anggota
Infantino telah mengirim surat kepada 211 asosiasi anggota FIFA, mendesak mereka untuk mendukung proposal pembentukan struktur komersial baru bagi kompetisi FIFA. The Times pertama kali melaporkan kabar tentang surat yang merinci tawaran tersebut kepada federasi anggota.
Rencana itu akan membentuk perusahaan anak FIFA senilai $20 miliar, dengan 20 persen dimiliki investor swasta, untuk mengelola turnamen termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub.
Asosiasi anggota memiliki waktu hingga 19 September untuk menyetujui proposal tersebut. Jika diterima, FIFA mengatakan paket pendanaan senilai $10 miliar akan tersedia mulai 1 Januari 2027, yang memungkinkan setiap asosiasi mengakses hingga $40 juta. Jika ditolak, FIFA akan melanjutkan ekspansi program pengembangan Forward yang sebelumnya telah diumumkan senilai $2,7 miliar.
Proposal yang didukung Thrive Capital itu sudah memicu kritik dari beberapa badan pengatur sepakbola terkait proses di balik rencana tersebut. Thrive Capital didirikan oleh Joshua Kushner. Joshua adalah saudara laki-laki Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
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Presiden FIFA angkat bicara
Infantino menguraikan kontras finansial yang mencolok antara menerima dan menolak proposalnya dalam sebuah surat kepada asosiasi anggota, yang dilihat oleh The Associated Press. Ia menegaskan bahwa tetap menggunakan model saat ini hanya akan menghasilkan sebagian kecil dari investasi yang diusulkan.
"Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai presiden FIFA untuk menyampaikan peluang yang bisa mengubah permainan seperti ini kepada Anda, para anggota kami," tulis Infantino. "Jika Anda ingin melanjutkan, paket senilai $10 miliar ini akan tersedia mulai 1 Januari 2027, menandai fase berikutnya dari perjalanan kita bersama.
"Jika Anda ingin mempertahankan status quo dan menolak proposal ini, kami tetap memiliki rencana perluasan program Forward senilai $2,7 miliar seperti yang telah disampaikan sebelumnya."
Penolakan yang kian besar dari badan-badan pengatur sepakbola
Proposal itu langsung memicu gelombang penolakan di seluruh dunia sepakbola. UEFA mengkritik minimnya konsultasi dan tata kelola seputar rencana tersebut, dengan ESPN melaporkan bahwa badan pengatur sepakbola Eropa itu sedang mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk potensi boikot Piala Dunia.
Asosiasi Sepakbola Inggris dan Concacaf juga telah menyampaikan kekhawatiran. Dalam sebuah pernyataan, FA mengatakan: "Kami sama sekali tidak mengetahui proposal ini dan tidak memiliki rincian substantif, termasuk apa sebenarnya proposisi ini, dan syarat apa yang melekat padanya. Berdasarkan informasi yang terbatas, kami sangat khawatir dengan tidak adanya proses dan tata kelola untuk sampai ke titik ini, serta substansi dan prinsip yang tampak terlibat. Ketika proposal ini dibagikan secara penuh dan transparan seperti yang kini dijanjikan FIFA, kami akan menyampaikan pandangan kami dengan jelas, dan memberikan komentar lebih lanjut."
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UEFA merencanakan pembicaraan darurat
Asosiasi anggota harus memutuskan paling lambat 19 September apakah akan menyetujui proposal tersebut. UEFA diperkirakan akan menggelar diskusi dengan 55 federasi anggotanya ketika penolakan terhadap rencana itu terus berlanjut, sementara FIFA menghadapi pengawasan yang kian ketat atas usulan restrukturisasinya dan kepemilikan kompetisinya di masa depan.
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