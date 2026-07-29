Infantino telah mengirim surat kepada 211 asosiasi anggota FIFA, mendesak mereka untuk mendukung proposal pembentukan struktur komersial baru bagi kompetisi FIFA. The Times pertama kali melaporkan kabar tentang surat yang merinci tawaran tersebut kepada federasi anggota.

Rencana itu akan membentuk perusahaan anak FIFA senilai $20 miliar, dengan 20 persen dimiliki investor swasta, untuk mengelola turnamen termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub.

Asosiasi anggota memiliki waktu hingga 19 September untuk menyetujui proposal tersebut. Jika diterima, FIFA mengatakan paket pendanaan senilai $10 miliar akan tersedia mulai 1 Januari 2027, yang memungkinkan setiap asosiasi mengakses hingga $40 juta. Jika ditolak, FIFA akan melanjutkan ekspansi program pengembangan Forward yang sebelumnya telah diumumkan senilai $2,7 miliar.

Proposal yang didukung Thrive Capital itu sudah memicu kritik dari beberapa badan pengatur sepakbola terkait proses di balik rencana tersebut. Thrive Capital didirikan oleh Joshua Kushner. Joshua adalah saudara laki-laki Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.



