Gianni Infantino memuji 'profesionalisme' Argentina di Piala Dunia seiring terungkapnya surat presiden FIFA kepada Asosiasi Sepak Bola Argentina

Dalam perkembangan yang mengejutkan, sebuah surat pribadi dari Infantino kepada presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia, telah dipublikasikan. Terlepas dari insiden-insiden agresif yang menodai penutupan turnamen di New York—di mana juara 2022 itu gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran di final dan membelakangi saat tim asuhan Luis de la Fuente mengangkat trofi—pimpinan FIFA tersebut memilih untuk menyoroti dampak positif dari raksasa Amerika Selatan tersebut. Surat tersebut, yang pertama kali diungkap oleh media di Argentina dan kemudian diverifikasi oleh Daily Mail, mengungkapkan rasa terima kasih atas kontribusi negara tersebut terhadap suasana dan kesuksesan turnamen di panggung global.

Infantino menulis: "Yang terhormat Bapak Presiden, Kemarin, Minggu, 19 Juli 2026, di Stadion New York New Jersey yang megah, Argentina meraih medali perak Piala Dunia FIFA 2026, setelah final yang mendebarkan melawan Spanyol. Saya ingin sekali lagi menyampaikan ucapan selamat yang paling tulus atas hasil penting baru ini bagi sepak bola Argentina. Piala Dunia FIFA 2026 akan tetap dikenang sebagai perayaan sepak bola yang tak terlupakan, yang ditandai dengan pertandingan-pertandingan spektakuler, kemunculan talenta-talenta baru yang menjanjikan, kehadiran tokoh-tokoh besar olahraga ini, serta suasana luar biasa yang terasa di stadion-stadion yang dipenuhi para penggemar."