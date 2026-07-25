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Gianni Infantino memuji 'profesionalisme' Argentina di Piala Dunia seiring terungkapnya surat presiden FIFA kepada Asosiasi Sepak Bola Argentina
Infantino mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Tapia
Dalam perkembangan yang mengejutkan, sebuah surat pribadi dari Infantino kepada presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia, telah dipublikasikan. Terlepas dari insiden-insiden agresif yang menodai penutupan turnamen di New York—di mana juara 2022 itu gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran di final dan membelakangi saat tim asuhan Luis de la Fuente mengangkat trofi—pimpinan FIFA tersebut memilih untuk menyoroti dampak positif dari raksasa Amerika Selatan tersebut. Surat tersebut, yang pertama kali diungkap oleh media di Argentina dan kemudian diverifikasi oleh Daily Mail, mengungkapkan rasa terima kasih atas kontribusi negara tersebut terhadap suasana dan kesuksesan turnamen di panggung global.
Infantino menulis: "Yang terhormat Bapak Presiden, Kemarin, Minggu, 19 Juli 2026, di Stadion New York New Jersey yang megah, Argentina meraih medali perak Piala Dunia FIFA 2026, setelah final yang mendebarkan melawan Spanyol. Saya ingin sekali lagi menyampaikan ucapan selamat yang paling tulus atas hasil penting baru ini bagi sepak bola Argentina. Piala Dunia FIFA 2026 akan tetap dikenang sebagai perayaan sepak bola yang tak terlupakan, yang ditandai dengan pertandingan-pertandingan spektakuler, kemunculan talenta-talenta baru yang menjanjikan, kehadiran tokoh-tokoh besar olahraga ini, serta suasana luar biasa yang terasa di stadion-stadion yang dipenuhi para penggemar."
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Kontroversi seputar tuduhan 'profesionalisme'
Bagian yang paling mengejutkan dari surat tersebut adalah pujian khusus yang dilontarkan Infantino terhadap perilaku dan etos kerja tim tersebut, yang sangat bertolak belakang dengan proses disiplin yang saat ini sedang berlangsung. Perjalanan Argentina sering kali dibayangi oleh tuduhan permainan curang dan simulasi, yang memuncak dalam keributan kekerasan pasca-pertandingan setelah kekalahan mereka dari Spanyol pada babak perpanjangan waktu — sebuah insiden yang saat ini sedang diselidiki oleh FIFA, di mana Leandro Paredes menyerang Eric Garcia dalam bentrokan yang tampaknya juga melibatkan Nahuel Molina, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala. Meskipun demikian, presiden FIFA memberikan ulasan yang sangat positif atas upaya peraih medali perak tersebut sepanjang kompetisi.
Surat tersebut melanjutkan: “Penampilan luar biasa Albiceleste juga berkontribusi secara signifikan dalam menjadikan edisi ini sebagai ajang yang luar biasa yang memikat jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Mohon sampaikan ucapan selamat yang tulus dari saya kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada hasil luar biasa ini: kepada para pemain, pelatih Lionel Scaloni, serta staf pelatih dan tim medis, dan tentu saja kepada para penggemar yang telah mendampingi dan mendukung tim sepanjang turnamen. Kemenangan-kemenangan ini selalu merupakan buah dari kerja keras yang konsisten, profesionalisme, dan perhatian terhadap detail, tetapi juga dari gairah, dedikasi, dan cinta terhadap olahraga yang luar biasa ini."
Ketegangan akibat praktik anti-sepak bola dan penyelidikan disiplin
Pujian atas “profesionalisme” tersebut terasa janggal di tengah serangkaian insiden yang telah mendorong FIFA untuk membuka penyelidikan resmi terhadap perilaku skuad tersebut. Selama pertandingan final, Lionel Messi dan rekan-rekan setimnya dituduh menggunakan taktik “anti-sepak bola” dalam pertandingan yang dipenuhi kontroversi. Dalam satu insiden yang menonjol, Messi berusaha meyakinkan wasit Slavko Vincic untuk mengusir Marc Cucurella setelah bek Spanyol itu menutup mulutnya saat berbicara — sebuah taktik curang yang sebelumnya pernah diterapkan Argentina terhadap Jude Bellingham dalam kemenangan semifinal mereka atas Inggris.
Perilaku Albiceleste sepanjang babak gugur juga menuai kritik tajam baik dari pengamat netral maupun lawan-lawannya. Selama pertandingan semifinal, tim tersebut dituduh sering melakukan simulasi yang bertujuan memprovokasi wasit. Selain itu, selebriti dan pemain Argentina memicu kemarahan para pejabat Inggris dengan merayakan kemenangan menggunakan spanduk politik terkait Kepulauan Falkland.
- Getty Images Sport
Masa depan yang menjanjikan meski harus menelan kekecewaan di akhir
Terlepas dari berbagai kontroversi dan kekalahan pada akhirnya, Infantino menutup pesannya dengan memuji landasan yang telah dibangun untuk kesuksesan Argentina di masa depan, sekaligus menekankan hubungan pribadinya yang erat dengan Tapia menjelang penyelidikan FIFA yang akan datang: "Semua ini menandakan masa depan yang sangat menjanjikan dan, tanpa ragu, akan membuka jalan bagi kesuksesan-kesuksesan baru dan gemilang bagi sepak bola Argentina. Saya mengucapkan yang terbaik untuk Anda, Bapak Presiden yang terhormat, dalam kompetisi-kompetisi mendatang dan saya berharap dapat bertemu Anda lagi dalam waktu dekat. Dengan segala persahabatan saya, Gianni Infantino."
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