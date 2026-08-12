Dengan posisinya sebagai presiden dipertaruhkan, laporan tersebut menyebut Infantino tengah mengarahkan pandangan ke turnamen 2030 sebagai sarana untuk mendapatkan kembali dukungan politik. Proposal ambisius untuk memperluas Piala Dunia menjadi 64 tim awalnya diajukan oleh CONMEBOL, badan pengatur sepakbola Amerika Selatan. Infantino kini siap memberikan dukungan penuhnya terhadap rencana mereka. Dengan mengampanyekan ekspansi besar-besaran turnamen, ia berharap dapat menawarkan lebih banyak negara tiket menguntungkan ke panggung global, sambil secara strategis mengamankan dukungan dari koalisi negara yang lebih luas untuk mengumpulkan suara yang dibutuhkan demi menyelamatkan posisinya sebagai presiden.

Manuver ini dilakukan meski kompetisi tersebut sudah diperluas dari 32 menjadi 48 tim untuk edisi 2026 di Amerika Utara. Menurut laporan itu, Infantino baru-baru ini melakukan perjalanan ke Kolombia untuk menghadiri pelantikan Presiden Abelardo de la Espriella, tempat pembahasan mengenai model 64 tim berlangsung. Mendorong format ini untuk Piala Dunia 2030 akan menambah tekanan besar pada ajang yang secara logistik sudah rumit, yang saat ini dijadwalkan terutama digelar oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, dengan pertandingan tambahan tersebar di Argentina, Uruguay, dan Paraguay.