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Gianni Infantino mempertimbangkan SATU LAGI perubahan radikal Piala Dunia untuk menyelamatkan kepresidenan FIFA setelah rencana penjualan gagal
Tekanan meningkat terhadap bos FIFA yang sedang tertekan
Presiden FIFA Infantino menghadapi momen penentu dalam kepemimpinannya saat ia mempertimbangkan langkah untuk memperluas Piala Dunia menjadi 64 tim yang mencengangkan, menurut The Times. Potensi perubahan ini datang pada saat posisi Infantino berada dalam sorotan tajam, menyusul dampak dari rencana yang gagal untuk menjual hak komersial kepada investor swasta.
Situasi ini mencapai titik didih ketika UEFA, CONCACAF, dan AFC mengeluarkan pernyataan bersama yang keras, menuduh administrasi tersebut melakukan 'pelanggaran kepercayaan melalui penipuan'.
- Getty Images
Rencana ekspansi baru untuk mengamankan suara
Dengan posisinya sebagai presiden dipertaruhkan, laporan tersebut menyebut Infantino tengah mengarahkan pandangan ke turnamen 2030 sebagai sarana untuk mendapatkan kembali dukungan politik. Proposal ambisius untuk memperluas Piala Dunia menjadi 64 tim awalnya diajukan oleh CONMEBOL, badan pengatur sepakbola Amerika Selatan. Infantino kini siap memberikan dukungan penuhnya terhadap rencana mereka. Dengan mengampanyekan ekspansi besar-besaran turnamen, ia berharap dapat menawarkan lebih banyak negara tiket menguntungkan ke panggung global, sambil secara strategis mengamankan dukungan dari koalisi negara yang lebih luas untuk mengumpulkan suara yang dibutuhkan demi menyelamatkan posisinya sebagai presiden.
Manuver ini dilakukan meski kompetisi tersebut sudah diperluas dari 32 menjadi 48 tim untuk edisi 2026 di Amerika Utara. Menurut laporan itu, Infantino baru-baru ini melakukan perjalanan ke Kolombia untuk menghadiri pelantikan Presiden Abelardo de la Espriella, tempat pembahasan mengenai model 64 tim berlangsung. Mendorong format ini untuk Piala Dunia 2030 akan menambah tekanan besar pada ajang yang secara logistik sudah rumit, yang saat ini dijadwalkan terutama digelar oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, dengan pertandingan tambahan tersebar di Argentina, Uruguay, dan Paraguay.
Trump menawarkan dukungan publik
Ketika dunia sepakbola masih terbelah, Infantino telah menemukan sekutu berprofil tinggi dalam diri Presiden AS Donald Trump. Melalui media sosial untuk membela pejabat Swiss tersebut, Trump berargumen bahwa kesuksesan finansial terbaru badan pengatur itu merupakan hasil langsung dari kepemimpinan Infantino. Ia mengklaim bahwa FIFA akan 'membuat kesalahan besar' jika mereka bergerak untuk mengganti presiden saat ini pada momen krusial ini.
- AFP
Ancaman kompetisi tandingan membayangi
Ketegangan di internal FIFA telah mencapai titik sedemikian rupa sehingga opsi nuklir berupa kompetisi tandingan dilaporkan sedang dibahas. UEFA menjadi pihak yang paling vokal, sebelumnya mengancam akan memboikot kompetisi FIFA sepenuhnya jika kekhawatiran mereka soal tata kelola dan transparansi komersial tidak ditangani.
Infantino telah menyampaikan permintaan maaf atas penanganan proposal-proposal terbaru, tetapi gestur itu tampaknya datang terlambat bagi banyak pihak. Dengan masa jabatan saat ini berlangsung hingga 2027 dan ambisi untuk bertahan sampai 2031, bos FIFA itu tetap bertahan pada posisinya.
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