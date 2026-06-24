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Gianni Infantino membantah bahwa FIFA memperoleh keuntungan dari jeda hidrasi, sementara sang presiden membela peraturan Piala Dunia yang kontroversial tersebut
Presiden FIFA membantah adanya motif keuangan
Infantino dengan tegas membantah tuduhan bahwa jeda hidrasi wajib selama tiga menit yang baru, yang diberlakukan pada menit ke-22 dan ke-67 pertandingan, dirancang untuk menghasilkan pendapatan iklan. Laporan menyebutkan bahwa beberapa slot iklan televisi dijual seharga $750.000 selama pertandingan di Amerika Serikat, sehingga membuat para pendukung meyakini bahwa jeda tersebut merupakan keputusan yang didorong oleh pertimbangan komersial.
Namun, saat berbicara kepada The Guardian, Infantino menegaskan bahwa FIFA tidak memperoleh keuntungan dari jeda-jeda tersebut. Ia menyatakan: "Tidak ada pendapatan tambahan bagi FIFA, karena semua perjanjian komersial telah ditandatangani jauh sebelumnya. Jadi, ini bukanlah masalah keuangan bagi kami. Bagi kami, ini murni masalah olahraga."
- Getty Images Sport
Menghadapi kondisi turnamen yang ekstrem
Jeda wajib tersebut telah membuat frustrasi para pemain dan pelatih yang merasa bahwa pola permainan yang terhenti-henti ini mengganggu ritme dan momentum pertandingan. Meskipun demikian, Infantino menegaskan bahwa alasan utama di balik jeda tersebut adalah kesejahteraan pemain selama turnamen yang menuntut fisik ini. Jadwal tersebut mengharuskan tim-tim untuk memainkan hingga delapan pertandingan dalam kurun waktu 39 hari, sehingga kelelahan menjadi kekhawatiran yang nyata.
Menanggapi tantangan ini, Infantino menambahkan: "Alasan utamanya adalah cuaca panas, tetapi kita juga harus memahami bahwa dalam kompetisi seperti Piala Dunia, yang berlangsung selama 39 hari, dengan tim-tim yang berpotensi memainkan delapan pertandingan dalam 39 hari tersebut, memiliki waktu untuk beristirahat sangatlah penting."
Menjamin keadilan dalam olahraga di seluruh pertandingan
Selain keselamatan pemain, Infantino berpendapat bahwa penerapan istirahat ini secara universal menjamin keadilan di seluruh kompetisi. Ia menjelaskan bahwa memberikan waktu kepada manajer untuk melakukan penyesuaian taktis hanya pada pertandingan yang sangat panas akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kompetisi.
Menekankan poin ini, Infantino mengatakan: "Yang lebih penting bagi kami adalah memastikan bahwa semua tim, di setiap pertandingan, bermain dalam kondisi yang sama. Sangat sulit untuk menerima bahwa seorang pelatih mungkin memiliki kesempatan untuk memengaruhi hasil pertandingan dengan melakukan penyesuaian hanya karena cuaca lebih panas, sementara di pertandingan lain, di mana suhunya sedikit lebih rendah, pelatih yang sama tidak memiliki kesempatan yang sama."
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Apakah jeda untuk minum akan tetap ada setelah Piala Dunia?
Meskipun FIFA telah berkomitmen tegas untuk menerapkan jeda otomatis ini hingga akhir turnamen ini, kompetisi-kompetisi di masa depan mungkin akan menerapkan pendekatan yang berbeda. UEFA telah mengonfirmasi bahwa mereka akan menyesuaikan jeda hidrasi dengan pembacaan suhu aktual pada Euro 2028, alih-alih menjadikannya wajib. Masih harus dilihat apakah FIFA pada akhirnya akan mengadopsi peraturan yang serupa dan fleksibel ke depannya.