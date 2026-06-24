Infantino dengan tegas membantah tuduhan bahwa jeda hidrasi wajib selama tiga menit yang baru, yang diberlakukan pada menit ke-22 dan ke-67 pertandingan, dirancang untuk menghasilkan pendapatan iklan. Laporan menyebutkan bahwa beberapa slot iklan televisi dijual seharga $750.000 selama pertandingan di Amerika Serikat, sehingga membuat para pendukung meyakini bahwa jeda tersebut merupakan keputusan yang didorong oleh pertimbangan komersial.

Namun, saat berbicara kepada The Guardian, Infantino menegaskan bahwa FIFA tidak memperoleh keuntungan dari jeda-jeda tersebut. Ia menyatakan: "Tidak ada pendapatan tambahan bagi FIFA, karena semua perjanjian komersial telah ditandatangani jauh sebelumnya. Jadi, ini bukanlah masalah keuangan bagi kami. Bagi kami, ini murni masalah olahraga."