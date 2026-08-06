Sementara Grafstrom sebelumnya menggambarkan proposal tersebut sebagai "menyedihkan dan patut dicela" dalam email pribadi kepada staf, komunike resmi dari pertemuan itu menampilkan gambaran solidaritas yang kembali diperbarui. Pernyataan itu berlanjut: "Untuk menghindari keraguan, Sekretaris Jenderal FIFA dan Dewan Manajemen yang hadir menegaskan kembali dukungan penuh mereka kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, sebagai satu-satunya pejabat yang dipilih oleh 211 Asosiasi Anggota FIFA

"Dalam pertemuan tersebut dibahas dan disepakati bahwa proses, komunikasi, dan interaksi antara Presiden FIFA, Sekretaris Jenderal FIFA, dan Dewan Manajemen yang mendukung terwujudnya visi ini bisa dan harus selalu terus ditingkatkan dari segi efektivitas dan efisiensinya.

"Kami sepenuhnya yakin bahwa hasil dari pertemuan hari ini akan memperkuat tata kelola FIFA, membantu memulihkan kepercayaan terhadap organisasi ini, dan memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk ajang-ajang besar serta tantangan di depan dengan cara yang bersatu dan transparan sambil melanjutkan misi kami untuk mengembangkan permainan ini di seluruh dunia."

Untuk memperkuat posisinya selama pembicaraan di Rabat, laporan menyebut kepala FIFA itu telah beralih ke manuver politik yang melibatkan turnamen-turnamen mendatang. Infantino diduga telah menawarkan Maroko untuk final Piala Dunia 2030 sebagai imbalan atas dukungan publik penting mereka.







