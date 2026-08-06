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Gianni Infantino melontarkan permintaan maaf yang memalukan atas rencana obral Piala Dunia, tetapi tetap menjadi presiden FIFA setelah pembicaraan krisis
Infantino selamat dari pertemuan krisis di Maroko
Setelah rapat darurat krisis FIFA di Maroko, Infantino secara resmi meminta maaf atas "kesalahan" yang dibuat dalam upayanya yang gagal untuk memprivatisasi sebagian Piala Dunia. Meski administrator asal Swiss itu dipaksa melakukan langkah mundur yang memalukan terkait proyek kontroversial FIFA Forward Enterprise (FFE), ia berhasil selamat dari ancaman besar terhadap kepemimpinannya setelah para pejabat senior dalam pertemuan puncak itu menegaskan kembali dukungan penuh mereka untuk kepresidenannya.
Kemunduran Infantino terjadi setelah rencananya untuk menjual saham turnamen kepada investor swasta memicu perang saudara di dalam badan pengatur sepak bola global. Perselisihan internal itu memuncak dalam pemberontakan bersatu dari kekuatan-kekuatan besar Eropa, dengan UEFA mengancam boikot total terhadap kompetisi FIFA jika proposal komersial tersebut disetujui.
- Getty Images Sport
Permintaan maaf disampaikan atas 'kesalahan' Piala Dunia
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Rabu malam, Infantino dan sekretaris jenderal Mattias Grafstrom mengakui bahwa proses tersebut memiliki cacat. "Kami mengakui telah terjadi kesalahan dalam proses usulan pembentukan FFE," bunyi surat itu. "Tentu bukan niatnya jika Dewan FIFA dan Asosiasi Anggota FIFA merasa dikecualikan dari proses tersebut dan ini seharusnya ditangani dengan cara yang berbeda.
"Kami mengakui bahwa kesalahan juga terjadi setelah usulan itu bocor ke media. Kami dengan tulus meminta maaf atas kesalahan-kesalahan ini dan berkomitmen agar hal itu tidak terjadi lagi. Dengan mempertimbangkan hal ini, kami akan melakukan peninjauan yang diperlukan, dan sebuah laporan akan disampaikan kepada Dewan FIFA pada pertemuan terjadwal berikutnya."
Dukungan internal meski dihujani kritik pedas
Sementara Grafstrom sebelumnya menggambarkan proposal tersebut sebagai "menyedihkan dan patut dicela" dalam email pribadi kepada staf, komunike resmi dari pertemuan itu menampilkan gambaran solidaritas yang kembali diperbarui. Pernyataan itu berlanjut: "Untuk menghindari keraguan, Sekretaris Jenderal FIFA dan Dewan Manajemen yang hadir menegaskan kembali dukungan penuh mereka kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, sebagai satu-satunya pejabat yang dipilih oleh 211 Asosiasi Anggota FIFA
"Dalam pertemuan tersebut dibahas dan disepakati bahwa proses, komunikasi, dan interaksi antara Presiden FIFA, Sekretaris Jenderal FIFA, dan Dewan Manajemen yang mendukung terwujudnya visi ini bisa dan harus selalu terus ditingkatkan dari segi efektivitas dan efisiensinya.
"Kami sepenuhnya yakin bahwa hasil dari pertemuan hari ini akan memperkuat tata kelola FIFA, membantu memulihkan kepercayaan terhadap organisasi ini, dan memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk ajang-ajang besar serta tantangan di depan dengan cara yang bersatu dan transparan sambil melanjutkan misi kami untuk mengembangkan permainan ini di seluruh dunia."
Untuk memperkuat posisinya selama pembicaraan di Rabat, laporan menyebut kepala FIFA itu telah beralih ke manuver politik yang melibatkan turnamen-turnamen mendatang. Infantino diduga telah menawarkan Maroko untuk final Piala Dunia 2030 sebagai imbalan atas dukungan publik penting mereka.
Para legenda menuntut pengunduran diri
Terlepas dari pertunjukan persatuan di dalam markas FIFA, dunia sepak bola tetap tidak yakin dengan permintaan maaf Infantino. Ikon Real Madrid dan Portugal, Luis Figo, yang bertugas sebagai konsultan untuk UEFA, melancarkan serangan pedas terhadap sikap sang presiden. Figo berkata: "Saya bisa menulis 10.000 kata tentang masalah-masalah di FIFA. Namun solusinya hanya butuh tiga kata: Infantino harus pergi." Apakah presiden yang tengah tertekan itu akan mengindahkan nasihat tersebut masih harus dilihat.
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