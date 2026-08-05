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Gianni Infantino gelar rapat krisis FIFA di Maroko saat Arsene Wenger bergabung dengan pemberontakan terhadap rencana penjualan Piala Dunia
Pemberontakan internal dan intervensi Wenger
Presiden FIFA yang sedang disorot itu telah memanggil staf senior ke ibu kota Maroko, Rabat, dalam upaya panik untuk mempertahankan cengkeramannya atas badan pengatur sepak bola dunia, menurut The Times. Langkah ini menyusul teguran publik yang mengejutkan dari Arsene Wenger, Chief of Global Football Development FIFA, yang pecah kongsi untuk mengecam arah strategis organisasi tersebut.
"Peristiwa-peristiwa terbaru di FIFA memerlukan penjelasan dari pihak saya. Saya tidak terlibat dalam rencana strategis ini dan pertama kali mengetahui proyek tersebut melalui laporan media," jelas Wenger dalam penilaian keras terhadap kepemimpinan. "Keputusan untuk menarik proyek itu mutlak diperlukan dan tidak perlu diperdebatkan, karena saya sangat meyakini FIFA yang independen yang melayani permainan kita dengan komitmen, transparansi, dan integritas."
- AFP
Tuduhan pemerasan dan tekanan finansial
Sementara Infantino berupaya mengonsolidasikan kekuasaan di Rabat, pada saat yang sama ia juga menghadapi tuduhan eksplosif dari Timur Tengah. Pangeran Ali bin Hussein, presiden Federasi Sepak Bola Yordania, secara mengejutkan menuduh presiden FIFA menggunakan pemerasan untuk mengamankan dukungan politik.
Dalam pernyataan rinci terkait situasi tersebut, Hussein menyatakan: "Selama berbulan-bulan, FIFA menolak membantu kami... sampai disampaikan kepada saya secara lisan selama Piala Dunia bahwa jika saya mendukung Infantino, hal itu akan sangat membantu federasi kami. Kami di Yordania bangga menjunjung nilai-nilai etika. Kami tidak mendukungnya sebelumnya dan tentu tidak akan melakukannya sekarang. Namun seluruh situasi ini sama saja dengan pemerasan dan kami menolak untuk menyerah pada hal itu."
Sekretaris Jenderal mengecam 'kekacauan'
Orang nomor dua Infantino, Sekretaris Jenderal Mattias Grafstrom, juga mengungkapkan kekecewaannya dalam sebuah email yang bocor kepada staf. Grafstrom tidak menahan diri saat menggambarkan atmosfer saat ini di kantor pusat FIFA sebagai sebuah "kekacauan" yang bahkan sulit dipahami.
Grafstrom menulis dalam korespondensi internal itu: "Kita semua telah dilempar ke tengah kekacauan, yang sulit dipahami dan diterima, tetapi, sebagai Sekretaris Jenderal, saya mendesak Anda untuk tetap fokus pada apa yang selalu menyatukan kita: melayani sepakbola dan melayani 211 asosiasi anggota kita.
"Serangkaian peristiwa yang menyedihkan dan patut dikecam, yang syukurlah berakhir dengan proyek FFE ditinggalkan secara permanen, sebesar apa pun rasa kecewa kita terhadapnya, tidak seharusnya menutupi kenyataan ini.
"Saya meyakinkan Anda bahwa Anda sebagai anggota administrasi akan dibela dan dilindungi dari konteks politik yang saat ini kita alami. Anda tidak perlu khawatir.
"Individu, momen-momen yang tidak stabil, dan episode-episode yang disayangkan datang dan pergi. Institusi ini, misinya, dan tanggung jawabnya terhadap sepakbola dunia terus berlanjut, dan itulah mengapa kita harus selalu menjaga profesionalisme, perspektif, dan ketenangan."
- (C)Getty Images
Runtuhnya proyek komersial itu
Inti dari krisis ini berasal dari rencana gagal untuk menjual saham dalam aset paling berharga FIFA, termasuk Piala Dunia, kepada investor swasta. Sementara sekelompok staf senior dilaporkan menggelar rapat manajemen pada hari Selasa tanpa Infantino, terungkap bahwa hampir setiap pejabat yang hadir menentang skema tersebut. Saat sang presiden masih mengurung diri di Maroko, tekanan dari UEFA dan konfederasi lainnya terus meningkat, dengan beberapa pihak menyerukan pengunduran dirinya segera.
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