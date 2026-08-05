Orang nomor dua Infantino, Sekretaris Jenderal Mattias Grafstrom, juga mengungkapkan kekecewaannya dalam sebuah email yang bocor kepada staf. Grafstrom tidak menahan diri saat menggambarkan atmosfer saat ini di kantor pusat FIFA sebagai sebuah "kekacauan" yang bahkan sulit dipahami.

Grafstrom menulis dalam korespondensi internal itu: "Kita semua telah dilempar ke tengah kekacauan, yang sulit dipahami dan diterima, tetapi, sebagai Sekretaris Jenderal, saya mendesak Anda untuk tetap fokus pada apa yang selalu menyatukan kita: melayani sepakbola dan melayani 211 asosiasi anggota kita.

"Serangkaian peristiwa yang menyedihkan dan patut dikecam, yang syukurlah berakhir dengan proyek FFE ditinggalkan secara permanen, sebesar apa pun rasa kecewa kita terhadapnya, tidak seharusnya menutupi kenyataan ini.

"Saya meyakinkan Anda bahwa Anda sebagai anggota administrasi akan dibela dan dilindungi dari konteks politik yang saat ini kita alami. Anda tidak perlu khawatir.

"Individu, momen-momen yang tidak stabil, dan episode-episode yang disayangkan datang dan pergi. Institusi ini, misinya, dan tanggung jawabnya terhadap sepakbola dunia terus berlanjut, dan itulah mengapa kita harus selalu menjaga profesionalisme, perspektif, dan ketenangan."



