AFP
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Gianni Infantino dikabarkan menawarkan final Piala Dunia 2030 kepada Maroko sebagai imbalan atas dukungan vital
Pembicaraan krisis di Rabat
Infantino saat ini berada di Maroko menggelar pertemuan krisis dengan para pejabat FIFA saat ia berjuang mempertahankan kekuasaan di tengah gelombang penolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Menurut laporan dari The Mirror, presiden yang tengah tertekan itu telah menjanjikan kepada Maroko bahwa mereka akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 di Stadion Hassan II yang baru berkapasitas 115.000 kursi di Casablanca, bukan di Santiago Bernabeu di Madrid.
Tawaran luar biasa ini dilaporkan bersyarat ketat, yakni negara Afrika Utara tersebut harus secara terbuka memberikan dukungan kepadanya saat ia berupaya melewati badai yang sedang berlangsung.
- AFP
Sebuah aliansi krusial
Maroko, yang akan menjadi tuan rumah bersama turnamen 2030 bersama Spanyol dan Portugal, telah menjadi salah satu sekutu terkuat dan paling dapat diandalkan bagi Infantino selama satu dekade kepemimpinannya di sepakbola dunia. Mengamankan dukungan lanjutan mereka kini krusial bagi bos FIFA itu, yang kabarnya sangat khawatir dengan kurangnya dukungan yang mencolok dari Arab Saudi, tuan rumah edisi 2034.
Manuver politik putus asa Infantino datang tepat ketika skema yang sangat kontroversial darinya untuk menjual saham dalam kompetisi itu benar-benar berantakan, membuat kepemimpinannya sangat terganggu.
Figo dan Wenger buka suara
Dugaan tawar-menawar politik tersebut memicu kritik keras, mempercepat pemberontakan internal yang membuat para eksekutif kunci secara terbuka mengambil jarak dari strategi komersial yang dibatalkan itu. Luis Figo melancarkan serangan pedas terhadap Infantino, menuntut ia segera mundur. Figo menggambarkan perilakunya sebagai “perilaku yang paling rendah, paling penuh tipu daya, dan paling pengecut karena didorong kepentingan diri sendiri”, seraya menambahkan bahwa Infantino telah merendahkan jabatannya dan "harus pergi. Sekarang."
Sementara itu, kepala pengembangan sepakbola global FIFA, Arsene Wenger, merilis pernyataan yang menjelaskan bahwa ia sepenuhnya tidak dilibatkan dari rencana strategis tersebut. “Keputusan untuk menarik proyek itu benar-benar perlu dan tidak perlu dipertanyakan, karena saya sangat meyakini FIFA yang independen, yang melayani permainan kita dengan komitmen, transparansi, dan integritas,” kata Wenger.
Langkah FIFA selanjutnya?
Infantino menghadapi beberapa pekan krusial saat ia berupaya bertahan dari ancaman terbesar terhadap kepresidenannya sejauh ini. UEFA dan berbagai asosiasi anggota diperkirakan akan meningkatkan tekanan mereka, yang berpotensi memaksakan pemungutan suara mosi tidak percaya. Apakah Maroko akan menerima dugaan tawaran terakhir atau bergabung dengan pemberontakan yang kian membesar masih harus dilihat, tetapi masa depan FIFA dalam waktu dekat tampak sangat terpecah.
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