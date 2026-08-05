Gianni Infantino dikabarkan menawarkan final Piala Dunia 2030 kepada Maroko sebagai imbalan atas dukungan vital

Infantino saat ini berada di Maroko menggelar pertemuan krisis dengan para pejabat FIFA saat ia berjuang mempertahankan kekuasaan di tengah gelombang penolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut laporan dari The Mirror, presiden yang tengah tertekan itu telah menjanjikan kepada Maroko bahwa mereka akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 di Stadion Hassan II yang baru berkapasitas 115.000 kursi di Casablanca, bukan di Santiago Bernabeu di Madrid.

Tawaran luar biasa ini dilaporkan bersyarat ketat, yakni negara Afrika Utara tersebut harus secara terbuka memberikan dukungan kepadanya saat ia berupaya melewati badai yang sedang berlangsung.