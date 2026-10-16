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Gianni Infantino didukung menjadi presiden FIFA, ketua Federasi Sepak Bola Mauritania Ahmed Yahya kecam pengkritik ekspansi dan pendanaan
Infantino tetap mendapat dukungan kuat
Yahya secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Presiden FIFA Infantino menyusul perdebatan baru-baru ini di Dewan FIFA. Yahya mengonfirmasi bahwa Infantino meminta maaf kepada anggota Komite Eksekutif setelah menarik usulan yang kontroversial, sebelum pembahasan yang konstruktif kembali berlangsung.
Yahya menegaskan bahwa Dewan FIFA tetap berfokus pada solusi positif untuk mendorong perkembangan sepakbola global. Ia menunjuk paket pendanaan baru yang menawarkan $25 juta kepada setiap asosiasi anggota selama empat tahun sebagai bukti kemajuan.
Menurut Yahya, jumlah tersebut 25 kali lipat dari yang tersedia satu dekade lalu. Ia memuji inisiatif seperti perluasan Piala Dunia menjadi 48 tim karena menghasilkan pendapatan penting bagi negara-negara kecil.
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Membela kesetaraan global
Anggota Dewan FIFA itu dengan tegas membela struktur keuangan dan pemilihan organisasi saat ini dari kritik. Ia menegaskan bahwa pendanaan yang setara dan hak suara yang setara tetap menjadi prinsip yang tidak boleh diganggu gugat dalam pengelolaan sepakbola dunia.
Menanggapi seruan dari Eropa untuk reformasi kelembagaan, Yahya menyambut perubahan asalkan dilakukan di semua tingkatan. Ia menekankan bahwa Infantino dan Dewan FIFA tetap sepenuhnya terbuka terhadap langkah-langkah yang meningkatkan transparansi dan demokrasi.
“Setelah akhirnya menarik usulan ini, Presiden Gianni Infantino meminta maaf kepada para anggota Komite Eksekutif,” kata Yahya. “Setelah itu, berlangsung perdebatan yang bertanggung jawab, dan persoalan ini kurang lebih dikesampingkan. Saya yakin, demi kepentingan sepakbola, Komite Eksekutif menatap ke depan dan mencari solusi, terutama dengan sikap positif, dengan berfokus pada hal-hal baik yang ditawarkan sepakbola saat ini dan berusaha melangkah maju.
“Dan hari ini, ada usulan untuk memberikan 25 juta dolar kepada setiap asosiasi. Jika dibagikan selama empat tahun, jumlah itu 25 kali lipat dari dana yang tersedia sepuluh tahun lalu. Mungkin akan ada proyek-proyek lain setelah ini, tetapi hal terpenting bagi kami, sekaligus untuk menjawab pertanyaan Anda, adalah bahwa kami memandang Gianni sebagai orang yang tepat untuk terus memimpin sepakbola.”
“Saya sudah mengatakan bahwa Presiden Gianni Infantino membawa sepakbola maju di seluruh dunia. Dana yang Anda anggap remeh ini dapat memungkinkan anak-anak muda saat ini bermain sepakbola di lapangan berumput, bukan di lapangan berbatu atau berkerikil, dan itulah yang benar-benar penting. Kami di Dewan FIFA bertanggung jawab untuk terus mengembangkan sepakbola, tetapi tentu saja dengan tetap menjunjung standar etika serta mematuhi statuta dan peraturan FIFA.”
Menanggapi kontroversi baru-baru ini
Yahya juga mengonfirmasi bahwa kontroversi terbaru terkait aturan dan Penghargaan Perdamaian, serta kontroversi kartu merah Folarin Balogun, telah ditinjau dalam sidang Dewan. Ia menyatakan bahwa komite-komite terkait telah diminta menyelidiki kemungkinan pelanggaran aturan.
"Semua ini sudah ditangani," akunya. "Semua persoalan yang Anda kemukakan telah dibahas dalam sidang Dewan hari ini. Langkah-langkah juga telah diambil untuk memastikan komite-komite terkait menyelidikinya. Pertama-tama, apakah ada pelanggaran aturan?
"Tidak semua orang menyadari hal ini, karena saya harus mengingatkan Anda: badan yang membatalkan kartu merah itu adalah Komite Disiplin. Komite Disiplin mendasarkan keputusannya pada peraturan, sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam tata tertib Komite Disiplin.
"Hal ini juga berlaku di asosiasi dan badan pengelola lainnya. Ini bukan pertama kalinya kartu merah dibatalkan dalam sejarah sepakbola. Namun, saya tegaskan sekali lagi: kami telah membahas semua ini, dan Dewan berupaya mencari solusi untuk seluruh persoalan tersebut."
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Perhatian beralih ke pemilihan presiden
Perhatian kini beralih ke proses pemilihan presiden FIFA menjelang tenggat waktu bagi calon kandidat. Asosiasi memiliki waktu hingga 18 November untuk secara resmi mengajukan nominasi calon presiden.
Infantino tampaknya akan tetap memegang kendali kuat atas jabatan presiden saat federasi menyiapkan tanggapan resmi mereka sebelum tenggat waktu pada November. Dewan akan terus memantau hasil peninjauan komite internal dalam beberapa bulan mendatang.
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