Anggota Dewan FIFA itu dengan tegas membela struktur keuangan dan pemilihan organisasi saat ini dari kritik. Ia menegaskan bahwa pendanaan yang setara dan hak suara yang setara tetap menjadi prinsip yang tidak boleh diganggu gugat dalam pengelolaan sepakbola dunia.

Menanggapi seruan dari Eropa untuk reformasi kelembagaan, Yahya menyambut perubahan asalkan dilakukan di semua tingkatan. Ia menekankan bahwa Infantino dan Dewan FIFA tetap sepenuhnya terbuka terhadap langkah-langkah yang meningkatkan transparansi dan demokrasi.

“Setelah akhirnya menarik usulan ini, Presiden Gianni Infantino meminta maaf kepada para anggota Komite Eksekutif,” kata Yahya. “Setelah itu, berlangsung perdebatan yang bertanggung jawab, dan persoalan ini kurang lebih dikesampingkan. Saya yakin, demi kepentingan sepakbola, Komite Eksekutif menatap ke depan dan mencari solusi, terutama dengan sikap positif, dengan berfokus pada hal-hal baik yang ditawarkan sepakbola saat ini dan berusaha melangkah maju.

“Dan hari ini, ada usulan untuk memberikan 25 juta dolar kepada setiap asosiasi. Jika dibagikan selama empat tahun, jumlah itu 25 kali lipat dari dana yang tersedia sepuluh tahun lalu. Mungkin akan ada proyek-proyek lain setelah ini, tetapi hal terpenting bagi kami, sekaligus untuk menjawab pertanyaan Anda, adalah bahwa kami memandang Gianni sebagai orang yang tepat untuk terus memimpin sepakbola.”

“Saya sudah mengatakan bahwa Presiden Gianni Infantino membawa sepakbola maju di seluruh dunia. Dana yang Anda anggap remeh ini dapat memungkinkan anak-anak muda saat ini bermain sepakbola di lapangan berumput, bukan di lapangan berbatu atau berkerikil, dan itulah yang benar-benar penting. Kami di Dewan FIFA bertanggung jawab untuk terus mengembangkan sepakbola, tetapi tentu saja dengan tetap menjunjung standar etika serta mematuhi statuta dan peraturan FIFA.”