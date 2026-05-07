AFP
Gianni Infantino berjanji akan secara langsung mengantarkan hot dog kepada para pemegang tiket Piala Dunia seharga $2 juta di tengah harga tiket yang melambung tinggi untuk turnamen musim panas ini
Harga jual kembali tiket Piala Dunia melonjak
Infantino bercanda bahwa ia akan secara pribadi mengantarkan makanan kepada setiap pendukung yang bersedia membayar $2 juta untuk sebuah tiket final Piala Dunia. Pernyataannya itu muncul di tengah keluhan para penggemar atas melonjaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk menonton turnamen 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kontroversi ini semakin memanas setelah muncul laporan bahwa tiket final di New Jersey telah dijual di platform jual beli ulang dengan harga yang sangat tinggi, dengan beberapa penawaran mencapai $2,3 juta per kursi.
Infantino bercanda soal tiket Piala Dunia seharga $2 juta yang dijual
Infantino menanggapi laporan bahwa harga tiket final di pasar sekunder telah mencapai angka yang luar biasa tinggi. Pernyataan tersebut dilontarkan di tengah meningkatnya kritik terkait keterjangkauan tiket bagi para penggemar sepak bola. Infantino berusaha meredam angka-angka tersebut saat berbicara di konferensi tersebut. Ia bercanda bahwa jika ada orang yang benar-benar membayar $2 juta untuk sebuah tiket, ia akan "secara pribadi membawakan hot dog dan Coca-Cola" untuk memastikan mereka mendapatkan "pengalaman yang luar biasa".
"Jika ada orang yang menawarkan tiket final di pasar jual kembali seharga $2 juta, pertama, itu tidak berarti harga tiket aslinya adalah $2 juta, dan kedua, itu tidak berarti ada orang yang akan membeli tiket tersebut," katanya seperti dikutip Sky.
'Penjualan kembali tiket diperbolehkan'
Dia juga membela struktur penetapan harga secara keseluruhan, dengan alasan bahwa dinamika penjualan kembali di Amerika Serikat berbeda dengan banyak negara lain. Infantino menambahkan: "Di Amerika Serikat, penjualan kembali tiket juga diperbolehkan, jadi jika Anda menjual tiket dengan harga sangat murah, tiket tersebut nantinya akan dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi."
"Faktanya, meskipun ada yang mengatakan harga tiket kami tinggi, tiket-tiket tersebut tetap dijual di pasar penjualan kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi, lebih dari dua kali lipat harga aslinya - 25 persen dari tiket babak penyisihan grup dapat dibeli dengan harga kurang dari $300."
Perdebatan mengenai keterjangkauan turnamen 2026
Perdebatan mengenai harga tiket semakin memanas seiring mendekatnya Piala Dunia FIFA 2026. Seiring mendekatnya turnamen tersebut, perhatian akan tetap tertuju pada perkembangan permintaan tiket di pasar resmi maupun pasar sekunder. FIFA dilaporkan terus berupaya menyediakan opsi tiket dengan harga lebih terjangkau bagi para pendukung.