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Gianni Infantino beralih ke pemerintahan Trump dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan jabatan presiden FIFA di tengah skandal obral Piala Dunia
Pembicaraan diplomatik mendesak dijadwalkan dengan Rubio
Infantino dilaporkan tengah menjalin komunikasi dengan pemerintahan Trump dalam upaya berisiko tinggi untuk mempertahankan posisinya di pucuk kepemimpinan sepakbola dunia. Sumber yang mengetahui situasi tersebut mengonfirmasi kepada New York Post bahwa Infantino telah menjadwalkan pembicaraan pribadi dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Senin pagi, ketika tekanan agar ia mengundurkan diri terus meningkat setelah upaya yang berakhir buruk untuk memprivatisasi aset komersial Piala Dunia.
Langkah itu diambil ketika Infantino merasa semakin terisolasi di dunia olahraga, terutama setelah hubungan dekatnya dengan Presiden Donald Trump tampak mendingin secara signifikan. Terlepas dari upayanya membangun kedekatan dengan Presiden AS menjelang Piala Dunia 2026, orang dalam mengklaim bahwa panglima tertinggi itu saat ini tidak bersedia menerima panggilannya. Seorang sumber kedua mencatat bahwa bos FIFA itu merasa “terisolasi” oleh gelombang pemberitaan media negatif baru-baru ini dan secara aktif “mencari sekutu penting untuk secara terbuka mendukungnya."
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Kesepakatan Kushner senilai $20 miliar yang gagal
Pemicu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah terungkapnya rencana rahasia untuk membentuk anak perusahaan yang dikenal sebagai FIFA Forward Enterprise. Entitas ini akan mengelola hak komersial turnamen paling prestisius dalam olahraga ini, dengan Thrive Capital milik Josh Kushner akan mengambil 20 persen saham dengan nilai sekitar $4 miliar. Total valuasi kesepakatan itu diperkirakan mencapai $20 miliar, tetapi proposal tersebut memicu kemarahan yang langsung dan menyeluruh di kalangan federasi nasional. Banyak petinggi sepak bola mengklaim mereka tidak diberi tahu, dan baru mengetahui potensi penjualan itu melalui laporan media.
Gesekan internal telah mencapai titik didih, dengan para pejabat senior FIFA mengungkapkan rasa dikhianati. Kevin Lamour, chief operating officer FIFA, menyuarakan frustrasinya secara terbuka setelah negosiasi itu gagal. Lamour mengatakan kepada Associated Press pada Jumat bahwa dia merasa “ditipu” oleh tindakan Infantino, sekaligus menegaskan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui pembicaraan rahasia yang melibatkan firma ekuitas swasta tersebut. Perpecahan internal ini dilaporkan telah memicu terbentuknya sebuah gerakan yang dijuluki “Project Kill The Monster”, sebuah inisiatif dari para eksekutif FIFA yang secara khusus bertujuan menyingkirkan Infantino dari kursi presiden.
UEFA memimpin boikot dan pemberontakan Eropa
Pukulan paling signifikan terhadap otoritas Infantino datang dari UEFA, badan pengatur sepakbola Eropa. Pada 30 Juli, anggota UEFA memberikan suara bulat untuk memboikot seluruh kompetisi yang diselenggarakan FIFA, termasuk Piala Dunia putra 2030. Keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini merupakan respons langsung terhadap usulan kesepakatan senilai $20 miliar, dan hal itu telah menciptakan mimpi buruk logistik dan politik bagi FIFA. Turnamen 2030 dijadwalkan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko, yang berarti boikot tersebut bisa memicu skenario ganjil ketika dua negara tuan rumah menolak ambil bagian dalam kompetisi mereka sendiri.
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Situasi yang hampir mirip dengan situasi Blatter
Ketika tekanan kian menghimpit, ketergantungan Infantino pada figur-figur politik AS menyoroti betapa serius situasinya. Panggilan teleponnya yang dijadwalkan dengan Rubio dipandang banyak pihak sebagai upaya terakhir untuk mencari pelindung kuat dari luar dunia sepakbola. Namun, Departemen Luar Negeri AS dan FIFA belum memberikan komentar resmi mengenai sifat pembicaraan tersebut. Administrator Swiss-Italia itu, yang mengambil alih FIFA setelah skandal korupsi yang mengakhiri masa kepemimpinan Sepp Blatter, kini mendapati dirinya menghadapi ancaman yang sama-sama eksistensial terhadap kariernya.
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