Infantino dilaporkan tengah menjalin komunikasi dengan pemerintahan Trump dalam upaya berisiko tinggi untuk mempertahankan posisinya di pucuk kepemimpinan sepakbola dunia. Sumber yang mengetahui situasi tersebut mengonfirmasi kepada New York Post bahwa Infantino telah menjadwalkan pembicaraan pribadi dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Senin pagi, ketika tekanan agar ia mengundurkan diri terus meningkat setelah upaya yang berakhir buruk untuk memprivatisasi aset komersial Piala Dunia.

Langkah itu diambil ketika Infantino merasa semakin terisolasi di dunia olahraga, terutama setelah hubungan dekatnya dengan Presiden Donald Trump tampak mendingin secara signifikan. Terlepas dari upayanya membangun kedekatan dengan Presiden AS menjelang Piala Dunia 2026, orang dalam mengklaim bahwa panglima tertinggi itu saat ini tidak bersedia menerima panggilannya. Seorang sumber kedua mencatat bahwa bos FIFA itu merasa “terisolasi” oleh gelombang pemberitaan media negatif baru-baru ini dan secara aktif “mencari sekutu penting untuk secara terbuka mendukungnya."