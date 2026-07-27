Gianni Infantino akan menghadapi pertanyaan tajam dari para politisi AS terkait hubungannya dengan Donald Trump, seiring dengan permintaan agar presiden FIFA tersebut hadir di hadapan Komite Kehakiman DPR AS

Anggota Kongres Jamie Raskin, anggota senior Komite Kehakiman DPR AS, telah secara resmi meminta Infantino untuk hadir dalam wawancara yang direkam secara tertulis guna membahas hubungan FIFA dengan pemerintahan Trump. Permintaan ini muncul setelah serangkaian peristiwa kontroversial menjelang dan selama Piala Dunia baru-baru ini, termasuk keputusan Infantino untuk memberikan Penghargaan Perdamaian FIFA yang baru diciptakan kepada Donald Trump.

Menurut The Athletic, penyelidikan ini juga berfokus pada kehadiran fisik FIFA di Amerika Serikat, khususnya sewa ruang kantor di lantai 17 Trump Tower di Manhattan. Meskipun FIFA menegaskan bahwa mereka membayar sewa sesuai harga pasar untuk tempat tersebut, Raskin mencatat bahwa ruang seperti itu biasanya disewakan seharga $600.000 per tahun.

Anggota Kongres tersebut telah meminta semua catatan pengunjung untuk kantor FIFA di Miami dan New York City serta memperingatkan bahwa semua komunikasi antara staf FIFA dan individu yang terkait dengan Pemerintahan Trump harus