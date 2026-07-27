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Gianni Infantino akan menghadapi pertanyaan tajam dari para politisi AS terkait hubungannya dengan Donald Trump, seiring dengan permintaan agar presiden FIFA tersebut hadir di hadapan Komite Kehakiman DPR AS
Anggota parlemen dari partai demokrat menargetkan pimpinan FIFA
Anggota Kongres Jamie Raskin, anggota senior Komite Kehakiman DPR AS, telah secara resmi meminta Infantino untuk hadir dalam wawancara yang direkam secara tertulis guna membahas hubungan FIFA dengan pemerintahan Trump. Permintaan ini muncul setelah serangkaian peristiwa kontroversial menjelang dan selama Piala Dunia baru-baru ini, termasuk keputusan Infantino untuk memberikan Penghargaan Perdamaian FIFA yang baru diciptakan kepada Donald Trump.
Menurut The Athletic, penyelidikan ini juga berfokus pada kehadiran fisik FIFA di Amerika Serikat, khususnya sewa ruang kantor di lantai 17 Trump Tower di Manhattan. Meskipun FIFA menegaskan bahwa mereka membayar sewa sesuai harga pasar untuk tempat tersebut, Raskin mencatat bahwa ruang seperti itu biasanya disewakan seharga $600.000 per tahun.
Anggota Kongres tersebut telah meminta semua catatan pengunjung untuk kantor FIFA di Miami dan New York City serta memperingatkan bahwa semua komunikasi antara staf FIFA dan individu yang terkait dengan Pemerintahan Trump harus
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Tuduhan Campur Tangan Politik dan Netralitas
Salah satu titik krusial dalam penyelidikan komite ini berkaitan dengan skorsing pemain internasional AS, Balogun, selama Piala Dunia. Diduga bahwa Trump secara pribadi menelepon Infantino untuk meminta peninjauan ulang kartu merah yang diterima sang penyerang, setelah itu FIFA menyatakan pemain tersebut memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertandingan sistem gugur. Meskipun FIFA menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara independen, langkah tersebut memicu kecaman di seluruh dunia.
Para anggota parlemen Eropa juga turut menyuarakan ketidaksetujuan, dengan lebih dari 70 wakil rakyat menyerukan penyelidikan terhadap kepatuhan badan pengatur tersebut terhadap netralitas politik. Surat Raskin menunjukkan bahwa tindakan FIFA tampaknya “dirancang untuk membujuk Presiden Trump dan pemerintahannya agar mengambil keputusan yang menguntungkan FIFA.” Hal ini mencakup pertanyaan mengenai keputusan Departemen Kehakiman untuk mencabut beberapa dakwaan terkait skandal korupsi tahun 2015.
Skandal Penjualan Tiket dan Perlindungan Konsumen
Selain hubungan politik, komite DPR tersebut sedang menyelidiki kebijakan penjualan tiket FIFA yang kontroversial, yang telah menuai kecaman dari Jaksa Agung di New York, New Jersey, Texas, dan California.
Raskin menuduh bahwa FIFA memanfaatkan status istimewanya untuk "menipu konsumennya" melalui penentuan harga yang melanggar hukum dan taktik penjualan yang curang. Surat tersebut menyoroti bahwa meskipun penawaran awal menjanjikan harga tiket final maksimum sebesar $1.550, beberapa kursi pada akhirnya dijual dengan harga hampir $33.000.
Para anggota parlemen sangat prihatin karena FIFA memperkenalkan kategori kursi dengan harga lebih tinggi setelah jutaan tiket telah terjual kepada masyarakat umum. Surat Raskin menyatakan: "Bahkan setelah seorang penggemar membeli tiket, FIFA dapat, atas kebijakannya sendiri, memindahkan mereka ke kursi yang lebih buruk di bagian yang lebih buruk. Ini jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan konsumen."
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Implikasi di Masa Depan bagi FIFA di Amerika
Gedung Putih membalas penyelidikan tersebut melalui sebuah pernyataan, di mana juru bicara Davis Ingle menyebut Raskin sebagai “gambaran orang bodoh tentang orang pintar”. Pihak pemerintahan berargumen bahwa Piala Dunia 2026 merupakan kesuksesan bersejarah yang menghasilkan pendapatan miliaran dan memberikan pengalaman yang lancar bagi para penggemar.
Namun, sumber dari Partai Demokrat yang mengetahui penyelidikan tersebut memperingatkan bahwa pertanyaan-pertanyaan pengawasan ini dapat berubah menjadi penyelidikan resmi dengan kewenangan panggilan pengadilan jika Partai Demokrat kembali menguasai DPR dalam pemilu sela mendatang.
Ketegangan yang sedang berlangsung ini menjadi peringatan bagi FIFA menjelang Piala Dunia Wanita 2031, yang diperkirakan akan diselenggarakan bersama oleh AS. Jika terjadi perubahan kepemimpinan politik, badan pengatur tersebut mungkin akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat terkait standar operasional dan etika mereka. Untuk saat ini, komite telah menetapkan batas waktu 9 Agustus 2026 bagi FIFA untuk menyerahkan dokumen yang diminta.
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