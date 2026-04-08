Gianluigi Donnarumma merasa 'terluka' akibat tuduhan bahwa para pemain Italia menuntut bonus besar menjelang kekalahan di Piala Dunia melawan Bosnia-Herzegovina
Asal mula tuduhan pemberian bonus
Menurut La Repubblica, beredar kabar bahwa skuad Italia meminta bonus sebesar €300.000 — setara dengan sekitar €10.000 untuk masing-masing dari 28 pemain — menjelang laga play-off yang krusial tersebut. Setelah kekalahan menyakitkan dalam adu penalti yang membuat negara itu absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, reaksi negatif publik semakin memuncak. Namun, saat berbicara kepada Sky Sport, Donnarumma dengan tegas membantah klaim tersebut. Bintang Manchester City itu menjelaskan bahwa para pemain tidak pernah meminta imbalan finansial.
Donnarumma membantah tuntutan bonus
Menanggapi tuduhan tersebut secara langsung, kiper tersebut menyampaikan bantahan lengkap dan tanpa sensor terkait tuduhan finansial yang keras yang dilontarkan terhadap timnya.
"Saya terluka oleh komentar-komentar itu, kata-kata yang dilontarkan. Sebagai kapten, saya tidak pernah meminta satu euro pun dari tim nasional. Apa yang dilakukan tim nasional adalah hadiah bagi para pemain yang lolos ke turnamen, tapi hanya itu saja, tidak ada yang meminta apa pun kepada Federasi. Hadiah kami adalah lolos ke Piala Dunia, tapi sayangnya itu tidak terjadi. Tidak ada yang meminta bonus; itu adalah hadiah yang diberikan tim nasional saat Anda lolos," jelas pemain berusia 27 tahun itu, sambil membantah sepenuhnya laporan tersebut.
Mengatasi mimpi buruk di Bosnia
Rasa sakit akibat kekalahan itu masih terasa sangat mendalam. Donnarumma mengakui bahwa masa-masa sesaat setelah kekalahan itu sungguh berat. "Ini adalah hari-hari yang sulit dan melelahkan, sama seperti yang dirasakan oleh semua orang Italia yang sangat ingin kembali ke Piala Dunia, seperti saya dan seluruh tim," jelasnya.
Dampak emosionalnya sangat terlihat saat ia meneteskan air mata saat membahas kepergian pelatih kepala Gennaro Gattuso dan ketua delegasi Gianluigi Buffon.
Ia menambahkan: "Hubungan yang luar biasa, termasuk dengan presiden. Kami juga menyesal atas hal itu, untuk mereka. Wajar jika kita merasa bertanggung jawab atas segala yang terjadi sekarang, dan itu menyakitkan. Tapi kita harus melangkah maju, saya berterima kasih kepada semua orang, mereka memberikan dukungan yang penting. Kita harus terus maju. Bagaimanapun, di samping kekecewaan, kami telah mencapai hal-hal penting, mulai dari kemenangan di Kejuaraan Eropa hingga rekor kemenangan beruntun; tidak semuanya harus dibuang begitu saja. Kami harus bereaksi, ini sulit, tapi kami harus melangkah maju dengan kekuatan."
Menuju siklus 2030
Dengan jalan yang sangat panjang menuju kebangkitan yang harus dilalui negara ini menjelang Piala Dunia 2030, fokus utama harus beralih ke upaya membangun kembali tim dari nol. Terlepas dari kekecewaan yang mendalam, skuad ini harus menemukan kembali jati dirinya. "Masih ada empat tahun lagi hingga Piala Dunia berikutnya, dan di sela-sela itu ada kompetisi-kompetisi penting. Sebelum memikirkan Piala Dunia lagi, kita harus memikirkan turnamen-turnamen besar di sela-sela itu agar bisa segera bangkit kembali dengan kuat," pungkasnya.