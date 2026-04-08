Gianluigi Donnarumma merasa 'terluka' akibat tuduhan bahwa para pemain Italia menuntut bonus besar menjelang kekalahan di Piala Dunia melawan Bosnia-Herzegovina

Rasa sakit akibat kekalahan itu masih terasa sangat mendalam. Donnarumma mengakui bahwa masa-masa sesaat setelah kekalahan itu sungguh berat. "Ini adalah hari-hari yang sulit dan melelahkan, sama seperti yang dirasakan oleh semua orang Italia yang sangat ingin kembali ke Piala Dunia, seperti saya dan seluruh tim," jelasnya.

Dampak emosionalnya sangat terlihat saat ia meneteskan air mata saat membahas kepergian pelatih kepala Gennaro Gattuso dan ketua delegasi Gianluigi Buffon.

Ia menambahkan: "Hubungan yang luar biasa, termasuk dengan presiden. Kami juga menyesal atas hal itu, untuk mereka. Wajar jika kita merasa bertanggung jawab atas segala yang terjadi sekarang, dan itu menyakitkan. Tapi kita harus melangkah maju, saya berterima kasih kepada semua orang, mereka memberikan dukungan yang penting. Kita harus terus maju. Bagaimanapun, di samping kekecewaan, kami telah mencapai hal-hal penting, mulai dari kemenangan di Kejuaraan Eropa hingga rekor kemenangan beruntun; tidak semuanya harus dibuang begitu saja. Kami harus bereaksi, ini sulit, tapi kami harus melangkah maju dengan kekuatan."