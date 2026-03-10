Getty Images Sport
Gianluigi Donnarumma merasa lega karena memiliki 'lebih sedikit pekerjaan' sebagai kiper Manchester City yang terhindar dari pertarungan dengan 'yang paling luar biasa' Kylian Mbappe dalam laga melawan Real Madrid
Kebahagiaan Donnarumma atas absennya Mbappe
Donnarumma mengakui bahwa menghindari menghadapi Mbappe merupakan keuntungan besar, mengingat cedera berkepanjangan yang dialami Mbappe membuatnya absen dalam laga tengah pekan ini. Dalam konferensi pers pra-pertandingan menjelang babak 16 besar Liga Champions, kiper Italia yang memenangkan kompetisi musim lalu itu menyoroti ancaman serius yang ditimbulkan oleh mantan rekan setimnya.
"Saya beruntung pernah bermain dengannya dan dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, dia memiliki talenta yang luar biasa. Sebagai kiper, tidak menghadapi pemain seperti dia bisa menjadi keuntungan! Saya akan memiliki lebih sedikit pekerjaan, tapi pemain yang akan menggantikannya adalah juara. Kita harus tetap waspada. Kylian, saya adalah teman baiknya dan saya harap dia bisa siap untuk leg kedua karena dia pantas mendapatkannya," kata Donnarumma.
Menyesuaikan diri di Etihad dan mengelola emosi
Sejak pindah pada musim panas, Donnarumma telah beradaptasi dengan cepat di Etihad Stadium, mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin senior klub atas sambutan hangat mereka. Dia menjelaskan: "Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bernardo, Ruben, Rodri - setiap pemimpin tim ini telah menyambut saya dengan tangan terbuka. Mereka telah membuat saya merasa menjadi bagian dari tim dan seperti di rumah sendiri, dan hal ini sangat penting bagi seorang pemain baru. Tidak mudah untuk pindah ke kota baru dan bergabung dengan tim baru."
Menyikapi lingkungan yang terkenal tidak ramah di Santiago Bernabeu, kiper tersebut menekankan pentingnya pengendalian emosi. "Kami tahu persis atmosfer yang akan kami hadapi besok, dan sangat penting untuk mengelola situasi tersebut," ujarnya. "Kami harus mampu mengendalikan emosi, dan kami akan menghadapi Real Madrid yang muda dan lapar untuk meraih hasil di leg kedua."
Krisis cedera yang semakin parah di Real Madrid
Manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa, telah mengonfirmasi bahwa Jude Bellingham dan Mbappe akan absen pada leg pertama. Meskipun bintang Prancis tersebut telah kembali berlatih secara individu, cedera lututnya tetap menjadi perhatian utama. Dalam konferensi pers, Arbeloa memberikan pembaruan yang terukur: "Dia sudah lebih baik. Tentu saja, kita harus mengambil satu hari demi satu hari dan melihat bagaimana perkembangannya. Tapi minggu ini cukup positif. Dia sudah kembali memberikan perasaan yang baik, dan kita menantikan kembalinya dia segera."
Raksasa Spanyol ini juga kehilangan bek kiri Alvaro Carreras, yang baru-baru ini mengalami cedera parah di betisnya. Dengan hanya 17 pemain tim utama yang tersedia saat ini, pelatih sangat mengandalkan Vinicius Junior untuk memimpin lini serang. "Dia penting saat berada di lapangan; kami memiliki banyak cedera," kata Arbeloa. "Dia semakin penting; dia adalah tulang punggung serangan kami, dan kami membutuhkannya jika ingin mengeliminasi City."
Pandangan taktis Guardiola dan Arbeloa
Manajer City, Pep Guardiola, dengan tegas menampik spekulasi tentang strategi tak terduga, menegaskan bahwa kedua tim sudah terlalu mengenal satu sama lain untuk ada kejutan tak terduga. "Tidak, jujur saja, tidak ada kejutan," tegas Guardiola dalam konferensi persnya. "Saya pikir kami saling mengenal, dia juga mengenal kami. Tentu saja ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan karena kualitas yang mereka miliki, tapi tidak ada kejutan."
Manajer asal Catalunya itu merasa timnya saat ini sudah siap sepenuhnya, menambahkan: "Kami datang dalam kondisi lebih baik karena kami memiliki skuad yang lengkap. Musim lalu kami datang dengan banyak kelelahan dan begitu sedikit pemain yang tersedia."
