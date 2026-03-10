Donnarumma mengakui bahwa menghindari menghadapi Mbappe merupakan keuntungan besar, mengingat cedera berkepanjangan yang dialami Mbappe membuatnya absen dalam laga tengah pekan ini. Dalam konferensi pers pra-pertandingan menjelang babak 16 besar Liga Champions, kiper Italia yang memenangkan kompetisi musim lalu itu menyoroti ancaman serius yang ditimbulkan oleh mantan rekan setimnya.

"Saya beruntung pernah bermain dengannya dan dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, dia memiliki talenta yang luar biasa. Sebagai kiper, tidak menghadapi pemain seperti dia bisa menjadi keuntungan! Saya akan memiliki lebih sedikit pekerjaan, tapi pemain yang akan menggantikannya adalah juara. Kita harus tetap waspada. Kylian, saya adalah teman baiknya dan saya harap dia bisa siap untuk leg kedua karena dia pantas mendapatkannya," kata Donnarumma.