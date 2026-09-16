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Gianluigi Donnarumma memohon kepada suporter untuk 'menulis ulang sejarah' setelah Italia menghadapi kenyataan pahit absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun
Kiper timnas Italia menuntut persatuan suporter
Donnarumma telah menyemangati para pendukung Italia, menyerukan agar mereka membantu Gli Azzurri memasuki era baru di bawah Roberto Mancini setelah musim panas yang ‘menyayat hati’ membuat skuad itu hanya bisa menyaksikan Piala Dunia 2026 dari rumah. Kiper Manchester City itu mengenang kekecewaan besar karena gagal lolos ke turnamen di Amerika Utara tersebut, yang menandai absensi ketiga secara beruntun bagi juara empat kali itu.
"Kami akan membutuhkan banyak energi positif," kata Donnarumma kepada Sky Sport Italia seperti dikutip oleh Football Italia. "Saya sudah tahu seperti apa atmosfer yang akan kami hadapi karena musim panas ini tidak mudah. Ini sangat berat. Sekarang kami harus membuka lembaran baru, kami harus optimistis, mulai kembali positif, dan membangun skuad yang kuat. Itu sesuatu yang hanya bisa kami lakukan. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh rakyat Italia yang akan mendukung kami dalam laga-laga pembuka UEFA Nations League ini, karena kami membutuhkan mereka. Kami membutuhkan energi mereka dan dorongan yang mereka berikan kepada kami. Bersama-sama, kami harus menulis ulang sejarah kami, itu sangat penting."
- Getty Images Sport
Patah hati karena melewatkan musim panas dari pinggir lapangan
Bagi negara sebesar Italia, gagal mencapai panggung dunia pada 2026 menjadi pukulan katastrofik yang berujung pada kepergian Gennaro Gattuso dan beberapa pejabat tinggi. Donnarumma mengakui bahwa beban emosional pada musim panas itu sangat besar bagi setiap pemain yang terlibat. Sang penjaga gawang tidak menyembunyikan kerentanan yang dirasakan skuad selama bulan-bulan turnamen.
"Saya tahu ini adalah musim panas yang sulit, bagi saya dan bagi semua orang. Menyaksikan Piala Dunia saat tidak berada di sana terasa memilukan bagi semua pemain. Tetapi kami harus bangkit, tidak ada pilihan lain," katanya.
Percaya pada reuni dengan Mancini
Kembalinya Mancini, sosok yang membawa Italia meraih kejayaan di Euro 2020, memberi secercah harapan bagi basis suporter yang kian dilanda kekecewaan. Donnarumma yakin reuni dengan ahli taktik veteran itu adalah hal yang tepat dibutuhkan ruang ganti untuk mendapatkan kembali fokus dan daya saing mereka. Sang kiper menunjuk turnamen Euro 2028 mendatang, yang akan digelar di seluruh wilayah Inggris Raya dan Irlandia, sebagai target utama untuk menebus kegagalan.
"Mancini kembali dan saya yakin dia akan membantu menghadirkan hasrat yang kami butuhkan untuk melewati pertandingan-pertandingan ini dan kualifikasi yang akan datang," ujar Donnarumma. "Saya yakin kami akan kembali tampil baik, lolos ke Euro, lalu ke Piala Dunia. Bersama Mister Mancini, Italia akan kembali ke tempat yang semestinya."
- Getty Images Sport
Mengejar semangat Wembley untuk Euro 2028
Dengan Euro 2028 yang akan digelar di Britania Raya dan Irlandia, peluang untuk kembali ke Stadion Wembley, lokasi kesuksesan modern terbesar Italia, menjadi sumber inspirasi besar bagi Donnarumma. Sang kiper terkenal karena menggagalkan penalti-penalti penentu dalam final 2021 melawan Inggris, dan ia tetap berharap Mancini bisa menghadirkan kembali keajaiban yang sama.
Saat ditanya soal kemungkinan final lain di venue ikonik London itu, jawaban Donnarumma terdengar emosional dan penuh keyakinan: "Semoga saja! Tapi ya, Wembley menghadirkan kembali salah satu momen terbaik dalam hidup saya, mungkin yang paling terbaik bersama kelahiran putra saya. Itu sangat spesial bagi saya. Gambaran yang akan selalu saya ingat adalah pelukan antara Mister Mancini dan Gianluca Vialli setelah final. Itu luar biasa, indah untuk disaksikan."
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