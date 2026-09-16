Donnarumma telah menyemangati para pendukung Italia, menyerukan agar mereka membantu Gli Azzurri memasuki era baru di bawah Roberto Mancini setelah musim panas yang ‘menyayat hati’ membuat skuad itu hanya bisa menyaksikan Piala Dunia 2026 dari rumah. Kiper Manchester City itu mengenang kekecewaan besar karena gagal lolos ke turnamen di Amerika Utara tersebut, yang menandai absensi ketiga secara beruntun bagi juara empat kali itu.

"Kami akan membutuhkan banyak energi positif," kata Donnarumma kepada Sky Sport Italia seperti dikutip oleh Football Italia. "Saya sudah tahu seperti apa atmosfer yang akan kami hadapi karena musim panas ini tidak mudah. Ini sangat berat. Sekarang kami harus membuka lembaran baru, kami harus optimistis, mulai kembali positif, dan membangun skuad yang kuat. Itu sesuatu yang hanya bisa kami lakukan. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh rakyat Italia yang akan mendukung kami dalam laga-laga pembuka UEFA Nations League ini, karena kami membutuhkan mereka. Kami membutuhkan energi mereka dan dorongan yang mereka berikan kepada kami. Bersama-sama, kami harus menulis ulang sejarah kami, itu sangat penting."